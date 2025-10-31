Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với nghệ sĩ Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Động thái này được thực hiện sau khi cơ quan điều tra tiếp nhận đơn tố cáo từ Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (trụ sở tại quận Phú Nhuận, TP.HCM). Theo nội dung tố cáo, bà Trương Ngọc Ánh – người từng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty – bị cho là có hành vi chiếm đoạt tài sản doanh nghiệp trong quá trình điều hành.

Cơ quan cảnh sát điều tra tống đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với diễn viên Trương Ngọc Ánh. Ảnh: CA TP.HCM

Điều tra ban đầu cho thấy Công ty TNHH BĐS Đất Rồng được thành lập năm 2007 với bà Ánh là người đại diện pháp luật. Trong thời gian hoạt động, bà đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) tham gia góp vốn với tổng số tiền khoảng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để đầu tư hai dự án bất động sản, trong đó có dự án toà nhà Indochine tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3. Riêng dự án này, nhà đầu tư đã chuyển 4,49 triệu USD (khoảng 72 tỷ đồng).

Theo hợp đồng hợp tác ký ngày 25/01/2008, dự án phải do Công ty Đất Rồng đứng tên, với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy trước thời điểm ký kết, bà Trương Ngọc Ánh cùng ông N.M.H (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán nhà đất với 4 hộ dân, với tổng giá trị 7.917,3 lượng vàng. Trong số này, bà Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng, nhưng lại ghi nhận trong sổ sách doanh nghiệp khoản chi 4.458 lượng vàng, bị xác định có dấu hiệu nâng khống chi phí và vi phạm thỏa thuận hợp tác.

Ngoài ra, khu đất dự án sau đó bị UBND TP.HCM thu hồi vào tháng 12/2007 để phục vụ mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn. Bốn hộ dân nhận tổng cộng hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường và đã hoàn trả số tiền này cho bà Ánh và ông N.M.H. Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu cho thấy bà Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, hơn 10 tỷ đồng còn lại bị sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo và không ghi vào sổ sách tài chính.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng xác định bà Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật để rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập chứng từ khống, điều chỉnh số liệu kế toán nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng, xác minh trách nhiệm các cá nhân liên quan và thực hiện các biện pháp nhằm thu hồi tài sản cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Trương Ngọc Ánh sinh ngày 12/11/1976 tại Hà Nội. Ban đầu hoạt động với vai trò người mẫu, sau dần lấn sân sang diễn xuất, ca hát và cả MC. Bên cạnh diễn xuất, Trương Ngọc Ánh còn là doanh nhân: tham gia thành lập công ty quảng cáo, sản xuất truyền thông, và tham gia nhiều dự án đa ngành.

Cô từng đảm nhiệm vai trò giám khảo các cuộc thi sắc đẹp và tham gia vận hành, mua bản quyền các cuộc thi nhan sắc. Trong những năm gần đây, cô tiếp tục xuất hiện với vai trò nhà sản xuất – diễn viên trong các dự án điện ảnh, đánh dấu sự tái xuất của mình.