Tối muộn 10/9, Thiên An bất ngờ có động thái gây chú ý khi đăng tải loạt story gây chú ý. Trong đó, cô công khai hình ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là thời điểm đi làm giấy khai sinh cho con gái. Nội dung trao đổi thể hiện rõ mong muốn của Thiên An là hoàn tất thủ tục giấy tờ để con được đảm bảo quyền lợi, đồng thời nhiều lần nhắc đến việc điền tên cha vào giấy khai sinh.

Thiên An tung full tin nhắn trao đổi khi làm thủ tục giấy khai sinh cho con

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn viết hẳn một đoạn trạng thái dài, lần đầu phản pháo trực diện về một buổi họp báo kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Thiên An khẳng định sự im lặng bấy lâu của mình không phải vì sợ hãi mà vì tin tưởng phía bên kia thật sự muốn nhận con một cách tử tế. Nhưng điều cô nhận lại, theo lời chia sẻ, chỉ là những động thái ép buộc mẹ con cô vào đường cùng.

Cô thẳng thắn nhấn mạnh: "Muốn nhận con thì phải liên hệ với người đang trực tiếp nuôi dưỡng, chứ không phải kiện ra toà hay lên họp báo vu khống mẹ nó 2 tiếng đồng hồ. Vậy sao dám cho nhận? Thà không có thì hơn. Đừng dắt mũi dư luận nữa, đây không sợ đâu. Bằng chứng - vi bằng đã nộp đầy đủ, đợi ra luật pháp để phân xử đúng sai".

Các động thái của Thiên An ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán xôn xao. Nữ diễn viên không nhắc đích danh tên người nào nhưng có loạt chi tiết khiến netizen phải suy đoán.

Thiên An viết tâm thư đáp trả buổi họp báo 2 tiếng đồng hồ

Trước đó, Thiên An đã có chia sẻ "nóng" trên trang cá nhân. Cụ thể, Thiên An không nhắc cụ thể đến cá nhân hay sự việc nào, cô chỉ bày tỏ bức xúc về việc ai đó từng từ chối làm xét nghiệm ADN nhưng nay muốn chứng minh, đòi quyền làm ba của nhóc tỳ. Nữ diễn viên cũng thể hiện sự quyết tâm bất chấp mọi thứ để bảo vệ con gái.

Theo đó, Thiên An chia sẻ: "Từ chối làm khai sinh vì sợ '94 triệu dân biết'. Rồi giờ gây áp lực để xét ADN? Chưa có tên trong khai sinh đã vậy? Có tên rồi chắc cướp con tui luôn. Đời tui coi như bỏ. Nhưng đừng hòng đụng tới con tui". Được biết, con gái của Thiên An theo họ mẹ, được cô đứng ra làm giấy khai sinh.

Chia sẻ của Thiên An giữa loạt tin đồn gây hoang mang

Tháng 8/2021, scandal tình ái giữa Jack và diễn viên Thiên An bùng nổ, khiến dư luận không khỏi chấn động. Thiên An công khai xác nhận đã sinh con gái đầu lòng cho nam ca sĩ, khiến làn sóng chỉ trích Jack lan rộng. Kể từ đó cho đến tháng 7/2022, Jack gần như "đóng băng" mọi hoạt động nghệ thuật.

Ngày 16/7, ca sĩ Jack (J97) gây xôn xao mạng xã hội khi tổ chức họp báo căng thẳng, tiết lộ nhiều vấn đề liên quan tới Thiên An. Sự kiện này đã thu hút tới hơn 100.000 lượt xem trực tiếp trên mạng xã hội, gây ra xôn xao trong dư luận.

Ngày 14/8, TAND khu vực 2 TPHCM cho biết đã phát thông báo về việc thụ lý vụ án hôn nhân và gia đình về việc "Tranh chấp về xác định cha cho con" giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An.

Theo đơn khởi kiện ngày 28/3, nguyên đơn ông Trịnh Trần Phương Tuấn yêu cầu tòa án giải quyết: Xác định bé Đ. (sinh ngày 1/4/2021) là con ruột của ông Tuấn, bị đơn không được quyền ngăn cấm việc ông Tuấn thực hiện trách nhiệm làm cha đối với bé Đ..

Vào giữa tháng 7 vừa qua, Jack tổ chức họp báo lên tiếng về những lùm xùm xoay quanh Thiên An

Ngày 28/8, TAND Khu vực 2 (TPHCM) đã nhận bản tự khai của bà Trần Nguyễn Thiên An (SN 1998, ngụ TPHCM), bị đơn trong vụ án hôn nhân và gia đình số 152/2025/TLST-HNGD về "Tranh chấp về xác định cha cho con" với ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack, nguyên đơn).

Theo bản tự khai, bà An trình bày bà là bị đơn trong vụ án tranh chấp về xác định cha cho con với nguyên đơn là ông Tuấn. Vụ án hiện do TAND Khu vực 2 - TPHCM đang thụ lý giải quyết.

Bà An không đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn. Bởi theo bà, ông Tuấn là người khởi kiện nên ông Tuấn phải là người có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ chứng minh.

Ông Tuấn khởi kiện yêu cầu Tòa án công nhận cháu Đ. là con của ông Tuấn, thì ông Tuấn là người phải có trách nhiệm cung cấp, giao nộp chứng cứ để chứng minh cháu Đ. là con của ông Tuấn.

Bà An cũng xin vắng mặt trong quá trình giải quyết vụ án vì không phải là người phát sinh tranh chấp với ông Tuấn. Bà An cũng không muốn hòa giải, thương lượng với ông Tuấn và đề nghị tòa án xem xét không tiến hành hòa giải.