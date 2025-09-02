Mới đây, thông tin nghệ sĩ Ngọc Trinh qua đời khiến showbiz Việt bàng hoàng. Dưới bài đăng chia sẻ của gia đình, hàng loạt nghệ sĩ như NSND Việt Anh, Quyền Linh, Xuân Lan, Nam Cường, Tú Vi… đã bày tỏ sự tiếc thương và không tin nổi sự thật.

Chia sẻ trên báo VietNamnet một nghệ sĩ xin giấu tên cho biết diễn viên, NSƯT Ngọc Trinh đang đi bộ tập thể dục thì bất ngờ ngã quỵ. Chị được đưa vào bệnh viện cấp cứu, phải thở ECMO, sau đó hôn mê.

Một số người bạn của diễn viên Ngọc Trinh chia sẻ nguyên nhân nữ diễn viên qua đời là do đột quỵ.

Diễn viên Ngọc Trinh qua đời.

Đột quỵ khi tập luyện: Nguy cơ khó lường

Theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam, đột quỵ khi vận động, thường xảy ra ở nhóm người có bệnh lý nền như: cao huyết áp, tim mạch hoặc dị dạng mạch máu não nhưng chưa được phát hiện.

Khi tập luyện cường độ cao, nhịp tim và huyết áp có thể tăng đột ngột, dẫn đến thiếu máu não hoặc vỡ mạch máu não.

Đột quỵ gồm hai dạng chính: nhồi máu não (tắc mạch khiến não thiếu oxy) và xuất huyết não (vỡ mạch máu, máu tràn vào mô não). Cả hai đều để lại hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

Bác sĩ Mạnh cho hay: “Các thống kê cho thấy khoảng 80% trường hợp đột quỵ khi tập thể dục, chơi thể thao xảy ra ở người có bệnh tim mạch từ trước. Tuy nhiên, một số trường hợp lại không hề biết mình mang bệnh do không khám sức khỏe định kỳ hoặc không được chẩn đoán đúng chuyên khoa”.

Bác sĩ Mạnh lưu ý, trước khi tham gia bất kỳ môn thể thao nào, đặc biệt là bộ môn có cường độ cao, mỗi người cần khám sức khỏe tổng quát hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia y học thể thao. Việc này giúp đánh giá thể lực, phát hiện sớm bệnh lý tiềm ẩn và lựa chọn hình thức, cường độ tập luyện phù hợp. Chỉ với một bước chuẩn bị nhỏ, người tập có thể giảm đáng kể nguy cơ xảy ra biến cố nguy hiểm như đột quỵ.

Không chỉ người lớn tuổi mới có nguy cơ

Trước đây, đột quỵ chủ yếu xảy ra ở người trên 50 tuổi. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo, đột quỵ có thể xảy ra với bất kỳ ai, đặc biệt trong bối cảnh thói quen sinh hoạt hiện đại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nguyên nhân gây bệnh có thể đến từ dị dạng mạch máu bẩm sinh, lối sống thiếu lành mạnh (hút thuốc, uống rượu bia, ít vận động, chế độ ăn nhiều muối – chất béo), cùng với sự gia tăng các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường.

Theo bác sĩ Mạnh, để giảm nguy cơ đột quỵ, người dân cần lưu ý:

- Kiểm soát huyết áp, mỡ máu và đường huyết ở người có bệnh nền.

- Duy trì chế độ ăn nhiều rau xanh, giảm muối, hạn chế bia rượu, thuốc lá, đồ uống có đường và chất béo xấu.

- Tập luyện thể thao đều đặn, phù hợp thể trạng, tránh tập luyện quá sức.

- Người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch hoặc dị dạng mạch máu não nên khám sàng lọc định kỳ, thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh (CT, MRI, DSA) để phát hiện sớm bất thường.

Sự ra đi của diễn viên Ngọc Trinh không chỉ để lại niềm tiếc thương cho khán giả, bạn bè đồng nghiệp mà còn là lời nhắc nhở cộng đồng về sự nguy hiểm của tình trạng đột quỵ khi tập luyện. Theo chuyên gia, giữ lối sống lành mạnh, chủ động khám sức khỏe và lắng nghe cơ thể chính là cách để mỗi người tự bảo vệ bản thân trước bệnh lý nguy hiểm.