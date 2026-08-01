Diễn viên lồng tiếng Sandy Hoài Trâm: ‘Khi giọng nói mở ra một hành trình khác’

Sandy Hoài Trâm, tên thật Nguyễn Hoài Trâm, sinh năm 1998, hiện giữ vị trí Giám đốc vận hành tại HP Media, phụ trách xây dựng quy trình, đào tạo đội ngũ và phát triển hệ thống nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng livestream. Nhưng trước khi bước vào mảng vận hành, cô có nhiều năm làm việc trong phòng thu với vai trò voice talent, góp giọng cho các dự án quảng cáo và phim.

Đó là một lộ trình không mấy phổ biến trong ngành nội dung số, nơi phần lớn người làm vận hành đi lên từ marketing hoặc thương mại điện tử. Sandy chọn con đường vòng hơn, và theo cô, chính quãng thời gian đứng sau micro đã dạy cô những kỹ năng khó học được ở nơi khác.

Tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Hoa Sen năm 2021, Sandy đi làm từ khá sớm. Thời sinh viên, cô lần lượt trải qua công việc hướng dẫn khách du lịch quốc tế, hướng dẫn viên trên tàu, PG sử dụng tiếng Anh và biểu diễn cùng các nhóm nhảy tại TP HCM. Cũng trong giai đoạn này, cô bắt đầu tiếp cận các nền tảng livestream với vai trò người sáng tạo nội dung.

Năm 2020, Sandy bén duyên với nghề lồng tiếng. Từ những đoạn quảng cáo ngắn, cô dần nhận các dự án phim điện ảnh và phim phát hành trên nền tảng trực tuyến, đồng thời góp giọng trong nhiều TVC của các thương hiệu tiêu dùng như OMO, một số phim hoạt hình và phim quốc tế phát hành tại Việt Nam.

Công việc này, theo cô, đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng truyền tải cảm xúc chỉ bằng giọng nói. "Có những phân đoạn chỉ kéo dài vài chục giây nhưng phải thu nhiều lần để khớp cảm xúc và nhịp diễn. Khán giả chỉ nghe thấy giọng nói, nhưng phía sau đó là cả một quá trình làm việc rất tỉ mỉ", Sandy Hoài Trâm chia sẻ. Cô cho rằng phòng thu là nơi dạy cô cách kiểm soát cảm xúc, sử dụng giọng nói như một công cụ giao tiếp và làm việc dưới áp lực cao.

Song song với lồng tiếng, Sandy tìm hiểu về vận hành livestream từ giai đoạn thị trường còn sơ khai, khi mô hình này chưa định hình rõ ràng như hiện tại. Sau nhiều năm tích lũy, cô chuyển hẳn sang mảng vận hành và phát triển hệ thống nhà sáng tạo nội dung.

Theo Sandy, phía sau mỗi buổi livestream là cả một chuỗi công việc từ tuyển chọn, đào tạo, quản lý nội dung đến hỗ trợ người sáng tạo phát triển lâu dài. Những năm gần đây, doanh nghiệp nơi cô làm việc từng bước mở rộng quy mô, phát triển mạng lưới trên nhiều tỉnh thành và xây dựng các mô hình livestream theo xu hướng mới của nền kinh tế sáng tạo.

Nhìn lại, cô cho rằng không có công việc nào là vô nghĩa. Những ngày dẫn khách nước ngoài giúp cô học cách giao tiếp với nhiều nền văn hóa, nghề lồng tiếng rèn khả năng biểu đạt cảm xúc, còn lĩnh vực livestream mang đến góc nhìn toàn diện hơn về ngành công nghiệp nội dung số. "Tôi luôn tin rằng mỗi trải nghiệm đều là một viên gạch. Đến một thời điểm, chúng kết nối lại và tạo nên con đường của riêng mình", cô nói.

Hiện Sandy Hoài Trâm tiếp tục theo đuổi mục tiêu chuyên nghiệp hóa lĩnh vực livestream, đồng thời kỳ vọng tạo thêm cơ hội cho những người trẻ muốn làm việc trong ngành công nghiệp sáng tạo.