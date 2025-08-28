Diễn viên Hứa Vĩ Văn, Chí Nhân và dàn nghệ sĩ đồng loạt đăng tải 1 tấm thiệp đặc biệt: Chuyện gì đây?

Những ngày này, không khí cả nước đang rộn ràng hướng đến Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trên mạng xã hội, bên cạnh những hình ảnh cờ hoa, các hoạt động tri ân và check-in mang màu sắc yêu nước, một trào lưu mới đã bất ngờ viral là cùng đăng tải tấm thiệp mời đỏ rực "A80 Tự hào Việt Nam".

Đáng chú ý, không chỉ các bạn trẻ tích cực hưởng ứng, mà loạt nghệ sĩ Việt cũng đồng loạt nhập cuộc, biến tấm thiệp online nhỏ bé trở thành "trend quốc dân". Lướt một vòng mạng xã hội sẽ thấy các nghệ sĩ như Hứa Vĩ Văn, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, diễn viên Đào Trí Ngân, ca sĩ Bảo Trâm, Dương Trần Nghĩa… tất cả đều lần lượt chia sẻ tấm thiệp đặc biệt này trên trang cá nhân. Mỗi tấm thiệp không chỉ là một hình ảnh mang tính biểu tượng, mà còn được ví như "chứng nhận công dân yêu nước", thay lời khẳng định rằng dù ở bất cứ đâu, nghệ sĩ và khán giả đều đang cùng chung nhịp đập hướng về ngày lễ trọng đại.

Việc các nghệ sĩ đồng loạt đăng tải cũng lập tức thu hút sự quan tâm, khích lệ người hâm mộ hưởng ứng, khiến trào lưu lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không chỉ đơn thuần là trend, đây còn là hoạt động nằm trong nền tảng số "A80 – Tự hào Việt Nam", vừa ra mắt tính năng tạo ảnh đại diện và thiệp mời. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng đã có ngay một tấm thiệp online mang dấu ấn cá nhân để khoe lên mạng xã hội.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn nhanh chóng đăng tải tấm thiệp đặc biệt để hưởng ứng trước thềm đại lễ

Ca sĩ Dương Trần Nghĩa chia sẻ: "Cùng nền tảng số A80 Tự Hào Việt Nam của thành phố Hà Nội hướng về các hoạt động Chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Nghệ sĩ Nguyễn Quang Minh đã đăng tải tấm thiệp ý nghĩa này trên trang cá nhân

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chia sẻ: "Hòa cùng không khí tự hào dân tộc, mọi người hãy cùng Tuyền vào nền tảng số A80 Tự Hào Việt Nam của thành phố Hà Nội hướng về các hoạt động Chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhé!"

Ca sĩ Bảo Trâm tự hào: "Dù đang đi diễn nhưng công dân Bảo Trâm vẫn cùng nền tảng số A80 Tự Hào Việt Nam của thành phố Hà Nội hướng về các hoạt động Chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

NSƯT Quang Tuấn cũng góp phần phủ sóng tấm thiệp đặc biệt này lên mạng xã hội

Nhạc sĩ Minh Cà Ri cũng "đu trend" yêu nước hot nhất nhì hiện tại!

Diễn viên Đảo Chí Nhân thổ lộ: "Chí Nhân vinh dự được đồng hành cùng nền tảng số A80 Tự Hào Việt Nam của thành phố Hà Nội hướng về các hoạt động Chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Để sở hữu những bức ảnh đại diện và thiệp mời này, người dùng có thể truy cập ngay website chính thức tại địa chỉ https://a80.hanoi.gov.vn và ứng dụng di động cùng tên. Khi kéo xuống phía cuối trang web, sẽ có mục Tạo ảnh đại diện xuất hiện. Tại đây, người dùng tải lên ảnh cá nhân muốn dùng làm ảnh đại diện, sau đó chọn tải ảnh về. Ngoài ra, người dùng có thể tải xuống khung ảnh đại diện để có thể tự mình chỉnh sửa cho các nền tảng khác.

Cách thức tạo thiệp cũng tương tự. Người dùng tải ảnh lên và nhập tên của mình rồi nhấn vào nút Tạo thiệp mời. Các thao tác tạo ảnh và thiệp cũng được thực hiện dễ dàng trong ứng dụng A80 - Tự hào Việt Nam, hiện có sẵn trên cả hai nền tảng phổ biến iOS và Android.

Lưu ý, khi tạo ảnh đại diện và thiệp, hãy sử dụng các bức ảnh đẹp, văn minh để tôn trọng tinh thần trang nghiêm của dịp kỷ niệm. Sau khi có cho mình những ảnh đại diện và những tấm thiệp mời thật đẹp, hãy cùng nhau chia sẻ và “nhuộm đỏ màu cờ” trên các trang mạng xã hội của bạn để cùng háo hức chờ đón giờ phút thiêng liêng của dân tộc đang đến gần.

Xem hướng dẫn cụ thể tạo thiệp A80 – Tự hào Việt Nam tại đây!

Theo kế hoạch, Lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) vào sáng 2/9. Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ tiếp tục tỏa ra 7 hướng, đi qua nhiều tuyến phố trung tâm của Thủ đô. Với quy mô lớn và sự tham gia của nhiều lực lượng, chương trình hứa hẹn sẽ trở thành dấu mốc đặc biệt trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khơi gợi niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và tình yêu nước trong lòng mỗi người dân Việt Nam.