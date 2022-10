Diễn viên Hàn không thể ngừng khóc sau cảnh cảm động: Hyeri tưởng nhớ người bà quá cố

Khi gặp một cảnh quay xúc động, không phải diễn viên nào cũng đủ bình tĩnh và bản lĩnh để thể hiện tròn trịa và trở lại là chính mình ngay sau đó. Có nhiều lúc, diễn viên vỡ òa trong cảm xúc, đến mức không thể ngừng khóc sau một phân đoạn nội tâm, khiến khán giả không khỏi yêu thương.

Lee Dong Wook

Sau Yêu Tinh, Lee Dong Wook có cơ hội tái hợp với Yoo In Na trong phim Chạm Vào Tim Em. Thế nhưng bất ngờ thay, chàng mỹ nam lại có lần trở thành "trò đùa" của bạn diễn nữ do quá xúc động. Khi ghi hình cảnh chia tay của cả hai, Lee Dong Wook không hiểu sao đã liên tục rơi nước mắt, không thể kìm được.

Lee Dong Wook còn phải ngừng quay và không ngừng tự trêu bản thân "Sao kì vậy? Sao tôi lại khóc chứ? Dừng lại tí đã". Yoo In Na đã nhân cơ hội này để chọc Lee Dong Wook, thế nhưng sau đó cũng an ủi người đồng nghiệp của mình. Dù có hơi xấu hổ nhưng Lee Dong Wook đã lấy lại được sự bình tĩnh và hoàn thành cảnh quay sau đó.

Eugene

Trở lại với màn ảnh, nữ diễn viên - cựu thành viên S.E.S Eugene đã có vai diễn ấn tượng trong Penthouse. Sau khi quay xong cảnh ôm con gái đã khuất trong vòng tay, Eugene đã cứ thế khóc òa và không thể ngừng được. Sau khi đạo diễn hô kết thúc, nữ diễn viên cứ thế ôm bạn diễn trong tay và đổ gục.

Chia sẻ về điều này, Eugene cho biết do ngoài đời cô cũng là mẹ, vì vậy cảm xúc không thể không dâng trào như vậy. Nhờ sự đầu tư tuyệt vời trong Penthouse mà Eugene đã thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc tại SBS Drama Awards.

Jung Ho Yeon và Lee Yoo Mi

Một trong những cảnh phim khiến người xem ám ảnh, xúc động trong Squid Game đó là khi Ji Yeong (Lee Yoo Mi) nhường cơ hội đi tiếp trong cuộc chơi cho Sae Byeok (Jung Ho Yeon). Điều đáng nói là khi ghi hình cảnh này, bản thân Lee Yoo Mi và Jung Ho Yeon cũng không giấu nổi sự xúc động đến vỡ òa.

Ngay khi đạo diễn hô "Cắt!", cả hai mỹ nhân Squid Game đều òa khóc, ôm chằm lấy nhau. Sau đó Jung Ho Yeon phải đi chỗ khác, một mình lấy lại bình tĩnh để tiếp tục các cảnh phim khác. Nhờ sự gắn bó lâu dài cùng Squid Game mà hai nữ diễn viên đã trở thành bạn thân, khiến cảnh hi sinh này thêm phần ý nghĩa.

Park Solomon

Nổi tiếng với phim All of Us Are Dead thuộc đề tài zombie, nam diễn viên trẻ Park Solomon cũng từng không thể kiểm soát cảm xúc sau một cảnh cảm động. Trong buổi họp báo ra mắt phim, anh thú nhận đã không thể ngừng khóc, đến mức cạn khô cả hai mắt

Dù không nói ra cụ thể cảnh nào nhưng một số khán giả đoán rằng đó có thể là cảnh anh nhận ra cô lớp tưởng Nam Ra không thể ở bên anh nữa. Thêm vào đó, Pak Solomon đã phải nằm trên giường nghỉ ngơi suốt 3 ngày liền vì những bài tập thể lực gắt gao cho bộ phim.

Hyeri

Trong Reply 1988, Hyeri đã có một cảnh diễn vô cùng xúc động nhưng không hề dễ dàng. Khi nghe tin bà mình mất, nhân vật Deok Sun phải thể hiện sự đau khổ, dằn vặt và thậm chí rơi nước mắt. Sau khi hoàn thành cảnh quay, Hyeri đã không thể "thoát vai" và cứ khóc liên tục.

Mãi về sau, Hyeri mới chia sẻ rằng trước phân đoạn ghi hình này 1 ngày, người bà của cô ngoài đời đã mất. Chính vì vậy cảnh phim này trở nên vô cùng thật và ám ảnh, khiến Hyeri khó lòng kìm nén được cảm xúc của mình.