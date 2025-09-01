Diễn viên duy nhất góp mặt trong cả 4 bộ phim chuyển thể từ Tứ đại danh tác hóa ra là "con nhà người ta" học vấn đáng nể!

Trong kho tàng văn học cổ điển Trung Quốc, không thể không nhắc tới "Tứ đại danh tác" gồm: Tây Du Ký, Thủy Hử, Tam Quốc Diễn Nghĩa và Hồng Lâu Mộng. Đây là những tác phẩm đã trở thành di sản văn hóa, đồng thời là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều loại hình nghệ thuật.

Khi được chuyển thể thành phim truyền hình vào thập niên 80-90, bốn bộ phim này không chỉ gây tiếng vang lớn trên màn ảnh nhỏ mà còn trở thành bệ phóng giúp nhiều diễn viên bước lên hàng sao. Trong số đó, có một diễn viên dù không đóng vai chính nhưng vẫn nhận về sự chú ý cực lý bởi lý do đặc biệt, đó chính là nữ diễn viên Hà Tình - diễn viên duy nhất ở Trung Quốc có may mắn góp mặt trong cả bốn bộ phim chuyển thể từ "Tứ đại danh tác". Không chỉ nổi tiếng vì nhan sắc được ca ngợi là "đệ nhất mỹ nhân cổ trang thập niên 1990", Hà Tình còn khiến khán giả bất ngờ bởi nền tảng học vấn nghệ thuật bài bản.

Hà Tình là diễn viên duy nhất ở Trung Quốc có cơ may tham gia cả bốn bộ phim chuyển thể từ "Tứ đại danh tác"

Diễn viên duy nhất từng tham gia 4 bộ phim chuyển thể từ "Tứ đại danh tác"

Năm 1986, khi đoàn phim Tây Du Ký đang gấp rút tuyển diễn viên cho cảnh "Bồ Tát thử lòng bốn thầy trò Đường Tăng", đạo diễn Dương Khiết đã chọn được ba người thủ vai Lê Sơn Lão Mẫu cùng hai cô chị Chân Chân, Ái Ái. Riêng vai cô út Liên Liên vẫn bỏ ngỏ.

Trên một chuyến tàu, Dương Khiết bất ngờ nhìn thấy một cô gái trẻ với gương mặt thanh thoát, nụ cười lúm đồng tiền rạng rỡ. Trong phút chốc, bà tin chắc đây chính là Liên Liên mình đang tìm. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bóng dáng ấy đã lẫn vào dòng người. Tưởng như cơ duyên đã lỡ, tối hôm đó, nhờ sự giới thiệu của Lục Tiểu Linh Đồng, Hà Tình bất ngờ gặp lại đạo diễn Dương Khiết và được chọn vào vai Liên Liên.

Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng trên màn ảnh, vai Liên Liên cũng đủ để nhan sắc thanh tú của Hà Tình ghi dấu trong lòng khán giả.

Hà Tình trong Tây Du Ký

Sau Tây Du Ký, Hà Tình tiếp tục bước vào dự án Hồng Lâu Mộng (1987), nơi cô hóa thân thành Tần Khả Khanh - nhân vật nữ xinh đẹp, dịu dàng nhưng đoản mệnh. Đây là vai diễn vừa sang trọng, vừa bi thương, làm khán giả xót xa cho số phận "hồng nhan bạc phận".

Hà Tình trong Hồng Lâu Mộng

Đến Tam Quốc Diễn Nghĩa (1994), Hà Tình lại một lần nữa chinh phục người xem khi vào vai Tiểu Kiều, vợ của Chu Du. Không chỉ được miêu tả là tuyệt sắc giai nhân, Tiểu Kiều còn tinh thông cầm kỳ thi họa, mang vẻ đẹp tài hoa khó ai sánh kịp. Vai diễn này càng củng cố danh hiệu "mỹ nhân cổ trang" của Hà Tình.

Năm 1996, Hà Tình tiếp tục bước vào thế giới Thủy Hử, đảm nhận vai Lý Sư Sư - danh kỹ nức tiếng kinh thành, nổi tiếng tài sắc song toàn. Nhân vật này không chỉ quyến rũ mà còn gắn liền với nhiều giai thoại văn học, trở thành một trong những hình tượng khó quên của bộ phim.

Hà Tình trong Thủy Hử

Với bốn vai diễn trong bốn tác phẩm, Hà Tình trở thành nữ diễn viên duy nhất xuất hiện đầy đủ trong "Tứ đại danh tác" - một kỷ lục điện ảnh mà đến nay chưa ai vượt qua. Chính cô cũng từng thổ lộ: "Có nằm mơ tôi cũng không dám tin mình sẽ được góp mặt trong cả bốn tác phẩm kinh điển này".

Học vấn gây bất ngờ

Hà Tình sinh năm 1964 tại Quý Châu (Trung Quốc) trong một gia đình có truyền thống quân nhân, nhưng từ nhỏ đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Mới 5 tuổi, cô đã biết múa hát và biểu diễn, 7 tuổi được chọn vào lớp văn nghệ thiếu nhi. Màn trình diễn "Điệp Liên Hoa" của cô thậm chí từng được thu âm lại thành đĩa - một điều hiếm có vào thời bấy giờ.

Năm 1977, khi mới 13 tuổi, Hà Tình thi vượt cấp và gây tiếng vang khi cùng lúc đỗ ba nơi: Học viện Sân khấu Bắc Kinh, Trường Nghệ thuật Chiết Giang và Đoàn Kinh kịch Chiết Giang. Cuối cùng, cô quyết định gia nhập Đoàn Kinh kịch Chiết Giang để theo đuổi con đường sân khấu chuyên nghiệp. Đây cũng là môi trường giúp cô rèn luyện bài bản về ca, múa, diễn xuất, và tích lũy nền tảng nghệ thuật vững chắc.

Nhan sắc thời trẻ của Hà Tình

Nữ diễn viên hiện tại

Khác với nhiều diễn viên cùng thời bước vào nghề theo kiểu "tay ngang", Hà Tình đi lên từ trường lớp chính quy, lại có trải nghiệm sân khấu thực thụ. Chính "học vấn nghệ thuật" đặc biệt này đã trở thành chìa khóa giúp cô dễ dàng hóa thân vào nhiều kiểu nhân vật từ mỹ nhân khuê các, tài nữ tài hoa đến những nhân vật dân gian bình dị. Cũng nhờ đó, Hà Tình mới có cơ duyên ghi dấu trong cả bốn bộ phim chuyển thể từ "Tứ đại danh tác" - thành tích chưa từng có trong lịch sử phim truyền hình Trung Quốc.

Bước ra từ "Tứ đại danh tác", Hà Tình nhanh chóng trở thành "nàng thơ" màn ảnh thập niên 1990, thường xuyên vào vai tuyệt thế giai nhân. Khán giả khi đó gọi cô là "đệ nhất mỹ nhân cổ trang". Thế nhưng, khác với sự lộng lẫy trên màn ảnh, ngoài đời Hà Tình sống khá kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông. Chính sự giản dị ấy càng khiến công chúng thêm tò mò và ngưỡng mộ.