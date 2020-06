Diện mạo thật ở tuổi U40 của Hyun Bin được tiết lộ qua hình ảnh do người qua đường chụp

Mới đây, trên mạng xã hội Twitter, một cư dân mạng đã "đào mộ" lại một clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Hyun Bin thời điểm nam diễn viên còn ở tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha tham gia bộ phim "Ký ức Alhambra".

Trong đoạn clip ngắn do người qua đường quay lại, Hyun Bin xuất hiện tại phòng chờ VIP của sân bay và dường như đang thưởng thức bữa ăn của mình. Do quá nhập tâm vào bữa ăn, Hyun Bin dường như không để tâm tới việc bản thân đang bị quay lại. Dù là clip ngắn được quay vội bởi người qua đường nhưng Hyun Bin vẫn được nhận xét sở hữu ngoại hình điển trai xuất sắc, thậm chí trông còn trẻ hơn so với tuổi thực.

Hyun Bin tập trung thưởng thức bữa ăn mà không hề hay biết mình đang bị quay lén.

Dù hình được chụp bằng điện thoại và ở cự li tương đối xa nhưng ngoại hình cực soái của Hyun Bin cũng đủ khiến chị em mê mẩn. Trước loạt hình cũ được "đào mộ" lại của Hyun Bin, cư dân mạng liên tục cảm thán: "Thì ra ngoài đời trông sẽ như thế này đây", "nhìn tận mắt có khi còn đẹp gấp đôi", "ảnh chụp mờ nhưng sao vẫn điển trai quá vậy"...

