Diện mạo đường Nguyễn Tuân ngay lúc này

Q.L.,
Ngày 8/5, dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) đang ở trong giai đoạn nước rút. Tuyến đường sau khi hoàn thiện được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị và giảm áp lực giao thông.

Sau thời gian dài thi công trong tình trạng “lỡ hẹn” do nhiều vướng mắc, dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) đang bước vào giai đoạn nước rút.

Đơn vị thi công hiện đang tiến hành hoàn thiện phần lòng đường, cùng nhiều hạng mục liên quan khác. Tiến độ đến nay ước tính đạt 85-90%. Hiện tại, với hàng loạt giải pháp được triển khai đồng bộ, diện mạo tuyến đường đang dần hình thành rõ nét, tiến gần tới mục tiêu hoàn thành trong thời gian tới.

Theo ghi nhận ngày 8/5, nhiều tốp công nhân đang khẩn trương làm nhiệm vụ trên tuyến đường này, phục vụ các hạng mục vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng...

Về việc giải phóng mặt bằng, ông Nguyễn Thái Ly, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Thanh Xuân cho biết, công tác vận động, tuyên truyền đang được đẩy mạnh dưới sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, với mục tiêu hoàn tất toàn bộ dự án vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Với đặc thù nằm trong khu vực đông dân cư, lưu lượng phương tiện lớn trong khi mặt bằng hạn chế, quá trình thi công gặp không ít khó khăn. Tình trạng ùn tắc cục bộ vẫn xảy ra vào giờ cao điểm, đặc biệt khi một số phương tiện chưa tuân thủ phân luồng tạm thời.

Khu vực gần ngã ba giao với đường Nguyễn Trãi hiện vẫn còn khá ngổn ngang, các phương tiện khi di chuyển qua đây thường phải di chuyển chậm, nhường đường lẫn nhau.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ góp phần giảm tải đáng kể cho các tuyến đường lân cận như Nguyễn Trãi, Nguyễn Huy Tưởng - những trục giao thông thường xuyên quá tải. Dự án có chiều dài khoảng 720m, điểm đầu kết nối với đường Nguyễn Trãi và điểm cuối tại ngõ 162 Nguyễn Tuân.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ có mặt cắt ngang rộng 21m, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng tại khu vực có mật độ dân cư cao, tập trung nhiều chung cư và hoạt động kinh doanh sôi động.


05/08/2026 16:33 (GMT +7)
