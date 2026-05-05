Diện đầm trắng đơn giản, HH Thanh Thủy vẫn chiếm spotlight vì visual sáng bừng tại sự kiện khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026

Tại buổi họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra mới đây tại Hà Nội, Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy xuất hiện với bộ đầm trắng cúp ngực dáng ôm tối giản, tóc búi gọn, trang điểm nhẹ vậy mà vẫn là gương mặt khiến ống kính liên tục hướng về nhờ làn da trắng sáng và thần thái nhẹ nhàng, điềm tĩnh đúng chất Hoa hậu Quốc tế.

Hoa hậu Thanh Thuỷ

Bên cạnh Thanh Thủy, buổi họp báo cũng quy tụ đông đảo hoa hậu, á hậu và người đẹp qua các thế hệ, tạo nên một dàn nhan sắc ấn tượng hiếm có.

Sự kiện được tổ chức bởi Báo Tiền Phong đơn vị đồng hành xuyên suốt gần bốn thập kỷ cùng cuộc thi.

Tại họp báo, Ban Tổ chức chính thức công bố chủ đề của Hoa hậu Việt Nam 2026: "Miền Hương Sắc" . Phát biểu tại sự kiện, Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 lý giải, "Miền Hương Sắc" không đơn thuần là một cái tên, mà là lát cắt tinh tế của vẻ đẹp Việt Nam đương đại.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026

Trong đó, "Hương" là hương của tâm hồn, lòng nhân ái và chiều sâu văn hóa; còn "Sắc" là sắc của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên. "Miền" không phải một địa danh cụ thể, mà là không gian mang tính ẩn dụ, nơi vẻ đẹp được cảm nhận bằng trái tim, tinh khiết hơn, sâu lắng hơn và giàu sức lan tỏa hơn.

Hoa hậu Hà Trúc Linh

Một điểm nhấn đáng chú ý của mùa thi năm nay là sự kết nối giữa hai vùng đất: Huế và Hải Phòng. Nếu năm 2024, đêm chung kết diễn ra trên sân khấu mặt nước bên dòng sông Hương thơ mộng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, thì năm 2026, hành trình sẽ tiếp nối tại Hải Phòng thành phố trẻ trung, năng động, hào hoa và cởi mở.

Á hậu Việt Nam 2024 Vân Nhi

Ban Tổ chức nhấn mạnh đây không đơn thuần là sự chuyển giao không gian tổ chức, mà là hành trình từ chiều sâu di sản đến sức bật của đô thị hiện đại, từ truyền thống đến những khát vọng tương lai một mạch chảy liền mạch, bền bỉ.

Hoa hậu Thanh Thuỷ và Hoa hậu Hà Trúc Linh

Đây cũng là mùa thi đặc biệt khi Hoa hậu Việt Nam bước vào lần thứ 20 cột mốc đánh dấu gần bốn thập kỷ kiên định với bốn trụ cột cốt lõi: Nhan sắc — Văn hóa — Trí tuệ — Cống hiến.

Ban Tổ chức khẳng định đây chính là "la bàn" để mỗi thí sinh bước vào hành trình không chỉ để tỏa sáng, mà để trưởng thành và hoàn thiện bản thân.

Á hậu Phương Nga

Hoa hậu Việt Nam 2026 hứa hẹn là mùa thi đáng chờ đợi nhất trong nhiều năm trở lại đây, khi kế thừa di sản gần 40 năm và đồng thời mở ra chương mới đầy cảm hứng nơi vẻ đẹp người con gái Việt Nam được tôn vinh với tất cả chiều sâu: Có hương, có sắc, có trí tuệ thời đại và trái tim biết rung động.