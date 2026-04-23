Liên quan vụ chiếc Mercedes GLC200 bị cào xước, đập kính khi đỗ trên đường ở Hà Nội, xảy ra hồi tháng 1/2026 gây xôn xao dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã có thông báo mới về kết quả giám định lần 2 thiệt hại của chiếc xe.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, chị Đỗ Bích Ngọc (36 tuổi, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội), chủ xe cho hay chị đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội về kết quả giám định lần 2 thiệt hại của chiếc xe. Cụ thể, mức thiệt hại được xác định là 83,553 triệu đồng.

Chị Ngọc đã nhận được thông báo kết quả giám định lần 2 thiệt hại của chiếc xe. (Ảnh: VOV.VN)

Trước đó, hồi đầu tháng 2, Công an TP Hà Nội kết luận thiệt hại của chiếc xe là 56,3 triệu đồng. Sau đó, chị Ngọc bày tỏ không đồng tình với mức định giá quá thấp nên hôm 6/3, chủ xe đã gửi đơn tới Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đề nghị định giá lại thiệt hại của chiếc xe.

Như đã đưa tin, theo nguồn tin trên báo Người Lao Động, vào tối ngày 18/1, chị Ngọc đến một nhà hàng để ăn tối và được nhân viên của nhà hàng hướng dẫn đỗ xe tại cửa một trung tâm tiếng Anh ở đường Phùng Khoang (phường Đại Mỗ, Hà Nội). Thời điểm chị Ngọc đỗ xe, trung tâm tiếng Anh đóng cửa, tắt điện. Chủ xe có để lại số điện thoại trên xe để tiện liên hệ khi cần.

Phần đèn của chiếc xe sang bị cào xước. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Sau đó, hình ảnh từ camera an ninh đã ghi lại cảnh một phụ nữ từ trong nhà bước ra, lớn tiếng. Người phụ nữ này cùng con gái có hành vi bẻ gương chiếu hậu, dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính chiếc Mercedes của chị Ngọc. Chủ xe cho hay, 2 mẹ con người phụ nữ vẫn tiếp tục to tiếng và còn dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí trên thân xe dù thời điểm đó có người xung quanh chứng kiến, can ngăn.

Khi quay lại hiện trường, chị Ngọc phát hiện xe bị hư hỏng và nhận thấy vụ việc có tính chất phá hoại tài sản nên đã trình báo Công an phường Đại Mỗ, đồng thời cung cấp các đoạn clip trích xuất từ camera của xe và camera khu vực.

Hôm sau, chị Ngọc cũng chủ động liên hệ với con gái của chủ trung tâm tiếng Anh để trao đổi song nhận lại thái độ thiếu thiện chí. Vài ngày sau, phía nhóm người phá xe đã đến nhà chủ xe xin lỗi, đề nghị bồi thường song 2 bên không đạt được thỏa thuận hòa giải dân sự.

Đuôi xe cũng có nhiều vết cào xước dài.

Ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành Quyết định Khởi tố bị can đối với bà Mai Thị Bích Vân (sinh năm 1961, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) để điều tra hành vi "Huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản".

Ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Vân để phục vụ quá trình điều tra.