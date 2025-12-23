Diễn biến mới việc thầy giáo phạt học sinh nộp tiền và dậy từ 5 giờ sáng

Trường THCS Trần Văn Đang (phường Tân Hòa, TPHCM) cho biết nhà trường đã có quyết định tạm ngưng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 8/3 đối với thầy Đ. - người bị phụ huynh phản ánh phạt học sinh nộp tiền và dậy từ 5 giờ sáng. Đồng thời, tổ chức rút kinh nghiệm với giáo viên toàn trường.

Theo ông Dương Tấn Phước, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Đang, hiện nay, học sinh của lớp đang trong quá trình ôn tập, chuẩn bị cho đợt kiểm tra cuối học kỳ I.

Vào đầu học kỳ II sắp tới, trường sẽ thay đổi giáo viên chủ nhiệm của lớp 8/3 theo đúng nguyện vọng của học sinh và phụ huynh trong lớp. Sau đó, trường sẽ lấy ý kiến hướng xử lý giáo viên trong chi bộ, ban giám hiệu nhà trường, có thể sẽ áp dụng biện pháp hạ một bậc thi đua quý của giáo viên này.

Ông Phước cho hay giáo viên vi phạm mức độ nào, sai tới đâu thì sẽ bị xử lý tới đó, không bao che, không dung túng cho các hành vi chưa chuẩn mực sư phạm của giáo viên.

Trường THCS Trần Văn Đang

Trước đó, nhiều phụ huynh lớp 8/3 Trường THCS Trần Văn Đang phản ánh giáo viên chủ nhiệm của lớp này là thầy Đ. có nhiều hình thức quản lý, chế tài học sinh gây sự bức xúc.

Cụ thể, giáo viên này thường hay phạt tiền học sinh, ngoài ra yêu cầu học sinh phải đi ngủ lúc 21 giờ hàng ngày và dậy vào lúc 5 giờ sáng hôm sau. Lớp trưởng được giao nhiệm vụ điểm danh học sinh của lớp vào mỗi buổi sáng sớm hàng ngày, gây tâm lý ám ảnh lên học sinh.

Theo phản ánh, giáo viên này áp dụng đối với những học sinh trong lớp chưa ngoan, làm bài nộp bài trễ, vi phạm các nội quy của nhà trường. Thầy Đ. phạt học sinh nộp tiền từ 10.000 đến 50.000 đồng/lần, có hành vi học sinh phải nộp đến 100.000 đồng/lần...