Ngày 22/9, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện lãnh đạo phường Thiên Hương (TP Hải Phòng ) cho biết, địa phương trao đổi với Tòa án Nhân dân (TAND) thành phố Hải Phòng được biết, đơn vị này đã tiếp nhận đơn kháng cáo của ông Đỗ Văn Hữu về việc kháng cáo bản án sơ thẩm 08/2025 của TAND khu vực 1 liên quan vụ việc "xây nhầm" nhà trên đất của người khác.

Trước khi TAND thành phố Hải Phòng xét xử phúc thẩm, địa phương vẫn đang tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng liên ngành vận động hai gia đình thỏa thuận thống nhất phương án giải quyết, đảm bảo hạn chế tối đa thiệt hại và chấp hành các quy định của pháp luật.

Đồng thời giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng và đô thị thuộc UBND phường tham mưu để báo cáo UBND thành phố và các cơ quan liên ngành khi phát sinh tình huống phức tạp.

Đại diện lãnh đạo phường Thiên Hương thông tin, kết quả kiểm tra, xác minh thể hiện, ngày 23/9/2024, bà Trần Thị Kim Loan mua lô đất rộng 60m2 tại thôn 7, xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), nay là tổ dân phố số 7, phường Thiên Hương (TP Hải Phòng).

Ngày 19/10/2024, bà Loan được UBND huyện Thủy Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại lô đất trên.

Công trình nhà xây nhầm trên thửa đất của người khác tại phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) gây xôn xao dư luận.

Tuy nhiên, ngày 20/11/2024, gia đình bà Loan đến kiểm tra thì bất ngờ phát hiện trên mảnh đất của gia đình vừa mua bị gia đình ông Đỗ Văn Hữu (ở thôn 7, xã Kiền Bái) chiếm giữ, xây dựng nhà ở 2 tầng. Ngay lập tức, bà Loan gửi đơn trình báo chính quyền địa phương.

Một ngày sau, UBND xã Kiền Bái tổ chức kiểm tra, mời các bên làm việc. Tại buổi làm việc, ông Đỗ Văn Hữu thừa nhận xây dựng nhà trên đất của gia đình bà Loan là do nhầm lẫn vì gia đình ông cũng mua một lô đất, cách thửa đất nhà bà Loan 4 thửa.

Ông Trần Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Kiền Bái thời điểm đó đã yêu cầu ông Đỗ Văn Hữu dừng thi công xây dựng nhà trên đất của gia đình bà Loan.

Tuy nhiên, một tuần sau, tổ công tác thuộc UBND xã Kiền Bái đến kiểm tra, phát hiện công trình nhà "xây nhầm" vẫn có công nhân thi công. Tổ công tác đã lập biên bản, tiếp tục yêu cầu ông Đỗ Văn Hữu dừng thi công.

Mặc dù chính quyền sở tại thời điểm đó liên tục yêu cầu dừng thi công nhưng ông Đỗ Văn Hữu vẫn cố tình xây dựng, hoàn thiện ngôi nhà 2 tầng. Gia đình bà Loan sau đó khởi kiện vụ việc đến toà án.

Ngày 11/8/2025, TAND khu vực 1 - TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên buộc ông Đỗ Văn Hữu phải di chuyển toàn bộ đồ đạc, tự tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng để trả lại thửa đất cho gia đình bà Loan.

Ngày 15/9/2025, UBND phường Thiên Hương tổ chức buổi họp liên quan đến vụ việc. UBND phường Thiên Hương khẳng định, thửa đất có công trình xây nhà nhầm thuộc sở hữu của gia đình bà Trần Thị Kim Loan theo chứng nhận quyền sử dụng đã được cấp. Đồng thời, yêu cầu ông Đỗ Văn Hữu chấp hành bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 khi có hiệu lực.