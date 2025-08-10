Tiệm mì đặc biệt này do anh Nguyễn Ngọc Đức (37 tuổi) và chị Nguyễn Lê Kim Phụng (36 tuổi) làm chủ. Mỗi tô mì ở đây có giá chỉ 1.000 đồng nhưng đầy ắp rau giá, bò viên, đậu hũ, thịt bằm luôn làm vừa lòng khách hàng.

Tiệm mì "nụ cười"

Gọi là tiệm nhưng khi chúng tôi đến đây chỉ là một không gian giản dị với 2 cái bàn và vài chiếc ghế nhựa. Tiệm mì 1.000 đồng hoạt động được khoảng 3 tháng nay, mở bán lúc 13 giờ mỗi ngày tại địa chỉ số 154a đường Hiệp Thành 5, phường Tân Thới Hiệp, TP HCM (phường Hiệp Thành, quận 12 cũ).

Vợ chồng anh Ngọc Đức - chị Kim Phụng bên quán mì 1.000 đồng Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Chiếc bàn nhỏ bên ngoài xếp đầy thức ăn, gồm mì gói, rau, các gia vị. Một nồi nước lèo to liên tục đỏ lửa để hâm nóng, bên trong gồm bò viên, thịt bằm, các loại củ… trông rất hấp dẫn, mùi vị cuốn hút thực khách.

Đập vào mắt chúng tôi là dòng chữ ngay ngắn trên bảng hiệu: "Không có tiền vẫn ăn thoải mái". Có lẽ đây là điều giúp cho vị khách nào tới đây cũng rất tự nhiên, ai cũng nở nụ cười vui vẻ. Thực khách đến đây rất đa dạng, từ trẻ em, học sinh, công nhân, cụ già neo đơn, người bán vé số…

Quán mì đã giúp nhiều người khó khăn có bữa ăn ngon miệng

Đến đây ăn lần thứ 2, chị Thu Hoa - công nhân đang ở trọ tại phường Tân Thới Hiệp - chia sẻ: "Đến đây ăn thấy ai cũng cười vui như người trong một gia đình vậy. Hồi trước không có quán mì thì tôi nấu cơm ở nhà rồi đem theo ăn. Từ lúc có quán mì, tôi tiết kiệm được tiền để lo tiền trọ".

Được biết, anh Đức và chị Phụng phục vụ 100 tô mì mỗi ngày. Nói về chi phí, chị Phụng cho biết anh chị dùng 1 triệu đồng/ngày để duy trì tiệm mì, không kêu gọi quyên góp. Ngoài chi phí để nấu mì, anh chị còn bỏ ra 7 triệu đồng để thuê mặt bằng và trả tiền điện nước mỗi tháng. "Nhiều người đến ăn mì xong hôm sau quay lại góp thùng mì, vài ký bún, nui, đường, muối… quý lắm. Nguyên liệu này được dùng để nấu ăn phục vụ lại cho bà con" - chị Phụng chia sẻ.

Lan tỏa nghĩa tình

Lý giải về cái tên "Tiệm mì 1.000 đồng", chị Phụng cho biết: "Nếu không lấy tiền, nhiều người ngại không vào ăn. Khi mình bán với giá 1.000 đồng, tất cả mọi người đến ăn sẽ không có cảm giác vướng bận. Không sẵn tiền cũng chẳng sao, cứ vào ăn, ăn bao nhiêu cũng được".

Chứng kiến đôi vợ chồng cặm cụi dậy từ sớm và chạy xe từ nhà ở phường Cầu Kiệu (quận Phú Nhuận cũ) sang phường Tân Thới Hiệp (quận 12 cũ) để nấu mì phục vụ bà con, chị Lê Thị Hoa (hàng xóm, ngụ phường Tân Thới Hiệp) bày tỏ sự khâm phục đối với tấm lòng của anh Đức, chị Phụng. "Không phải ai cũng kiên trì đi lại hàng chục cây số đến đây tự chuẩn bị, nấu nướng rồi dọn dẹp, vậy mà lúc nào cũng tươi cười. Tiệm mì đã giúp cho nhiều bà con ở khu vực này có được bữa ăn ngon trong thời điểm kinh tế khó khăn" - chị Hoa bày tỏ.

Mỗi ngày khi thấy lượng khách vào tiệm càng đông, anh chị lại có thêm nhiều niềm vui trước việc làm của mình. "Chúng tôi chỉ mong giúp được bà con có một bữa ăn ngon. Còn sức là còn làm, giúp được ai thì giúp" - anh Đức tâm sự.

Giữa nhịp sống bộn bề, vẫn còn biết bao mảnh đời phải vật lộn từng ngày chỉ để có đủ ba bữa cơm no. Việc làm của anh Đức, chị Phụng không phải điều gì lớn lao, chỉ là cùng nhau chuẩn bị những tô mì ấm nóng, san sẻ với những người lao động khó khăn, thiếu nơi nương tựa. Nhưng chính hành động đều đặn, chân thành và không vụ lợi ấy lại lan tỏa mạnh mẽ lòng yêu thương của một thành phố nghĩa tình.