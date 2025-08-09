Diễn biến khó ngờ trong vụ nữ sinh "tố" bị bạn học QRTD: Trường chuẩn bị cấp bằng tiến sĩ yêu cầu rà soát toàn bộ hồ sơ

Xôn xao nhất những ngày gần đây trên mạng xã hội Trung Quốc là vụ việc một nữ sinh tố cáo bị bạn học quấy rối tình dục, tuy nhiên kết luận từ tòa là cô tố cáo sai. Chưa hết, bản thân nữ sinh này bất ngờ bị "bóc ngược" khi netizen phát hiện cô có nhiều dấu hiệu gian dối trong học thuật.

Theo đó, vào tháng 7/2023, một nữ sinh tên Dương Cảnh Viện bất ngờ đăng bài tố cáo một nam sinh họ Tiêu cùng trường đã có hành vi quấy rối tình dục cô tại thư viện. Cô đưa ra các đoạn video quay dưới gầm bàn làm "bằng chứng", cho rằng nam sinh này đã có hành vi xấu trong thời gian dài trước mặt mình.

Vụ việc lập tức tạo hiệu ứng dư luận lớn. Danh tính nam sinh bị công khai trên mạng, kèm theo vô số suy đoán tiêu cực. Đại học Vũ Hán nhanh chóng ra quyết định kỷ luật ở mức khiển trách, dù chưa có kết luận pháp lý rõ ràng. Nam sinh rơi vào khủng hoảng tinh thần, mất cơ hội học tiếp, có biểu hiện trầm cảm và từng có ý định tự tử. Gia đình của nam sinh cũng chịu ảnh hưởng nặng nề khi ông nội nam sinh đã qua đời sau nhiều đợt bị tấn công, xúc phạm trên mạng xã hội.

Tháng 7/2023, nữ sinh Dương Cảnh Viện theo học tại Đại học Vũ Hán, bất ngờ đăng bài tố cáo bị một nam sinh QRTD tại thư viện

Tuy nhiên sau gần hai năm xét xử, ngày ngày 25/7/2025 vừa qua, Tòa án Nhân dân khu Kinh tế Mới, TP. Vũ Hán tuyên án sơ thẩm, kết luận hành vi của nam sinh không cấu thành quấy rối tình dục. Theo hội đồng chuyên gia, các hành động trong video của nam sinh là do ngứa do bệnh lý viêm da cơ địa, không có yếu tố tình dục, không có chủ đích hướng về phía nữ sinh.

Ngay sau phán quyết, dư luận mạng xã hội Trung Quốc đảo chiều mạnh mẽ. Không chỉ chỉ trích Dương Cảnh Viện vì vu cáo sai sự thật, nhiều người còn phản ứng trước việc cô công khai tuyên bố đã tốt nghiệp thạc sĩ suôn sẻ, vượt qua kỳ thi tư pháp quốc gia, và chuẩn bị theo học tiến sĩ tại Đại học Baptist Hồng Kông (Trung Quốc). Một số phát ngôn từ cô như "sẽ tiếp tục gửi hồ sơ đến các trường nam sinh định học" để ngăn cản đối phương theo đuổi con đường học tập, càng khiến làn sóng phản đối dâng cao.

Cư dân mạng sau đó phát hiện luận văn thạc sĩ của Dương Cảnh Viện có nhiều lỗi nghiêm trọng như trích dẫn luật không tồn tại, sai số liệu cơ bản, nhầm mốc lịch sử, lỗi chính tả sơ đẳng... Hơn 3.000 người đã ký tên kiến nghị yêu cầu hủy bằng thạc sĩ của cô và điều tra quá trình xét duyệt luận văn.

Trước áp lực ngày càng lớn từ dư luận, ngày 1/8, Đại học Vũ Hán thông báo thành lập tổ công tác đặc biệt nhằm rà soát quyết định kỷ luật đối với nam sinh Tiêu và kiểm tra lại luận văn thạc sĩ của Dương Cảnh Viện.

Dương Cảnh Viện khoe nhiều "chiến tích" nhưng liên tục bị netizen soi

Ngày 8/8, truyền thông Trung Quốc dẫn nguồn xác nhận Đại học Baptist Hồng Kông đã gửi công văn chính thức tới Đại học Vũ Hán, yêu cầu xác minh thông tin liên quan đến Dương Cảnh Viện, bao gồm tư cách học thuật và đạo đức cá nhân.

Đây được xem là bước đi cần thiết trong quy trình xét duyệt hồ sơ nghiên cứu sinh tiến sĩ của trường. Đại diện Baptist Hồng Kông cho biết sẽ chờ kết quả từ phía Đại học Vũ Hán trước khi đưa ra quyết định tiếp theo. Tuy chưa có tuyên bố về việc rút lại tư cách nhập học, nhưng hiện tên của Dương Cảnh Viện đã không còn xuất hiện trong danh sách dự kiến trúng tuyển chương trình tiến sĩ năm nay.

Động thái từ phía ĐH Baptist được đánh giá là rõ ràng về mặt lập trường khi tôn trọng quy trình nhưng không làm ngơ trước các vấn đề liên quan đến đạo đức học thuật.

Đại học Baptist Hongkong (Trung Quốc) là nơi Dương Cảnh Viên đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ

Hiện tại, mọi sự chú ý đang đổ dồn về Đại học Vũ Hán - nơi từng ban hành hình thức kỷ luật đối với nam sinh Tiêu dù chưa có kết luận pháp lý và cũng là nơi đã cấp bằng thạc sĩ cho Dương Cảnh Viện với một luận văn đang bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng. Nhiều cựu sinh viên của trường tiếp tục đưa ra yêu cầu với BGH trường, bao gồm rút lại hình thức kỷ luật đối với nam sinh Tiêu và kiểm tra toàn diện quy trình xét tốt nghiệp của Dương Cảnh Viện để đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong giáo dục.

Theo 163.com