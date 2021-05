Điện Biên ghi nhận thêm 4 ca dương tính mới là F1 của bệnh nhân 3758

4 ca bệnh này đều là F1 của bệnh nhân 3758 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong ngày 16/5.

4 trường hợp bệnh nhân mới được gắn mã lần lượt là: 4213; 4214; 4215; 4216. Cả 4 trường hợp này đều là F1 của bệnh nhân 3758 (chưa rõ nguồn lây) là cán bộ, giáo viên của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tân Phong (xã Si Pa Phìn).

Tạm thời cách ly khu dân cư thuộc tổ dân phố 5, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ (là nơi ở trọ của 2 bệnh nhân 4125 và 4129).

Như vậy chỉ riêng trong ngày 16/5, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận tổng cộng 11 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 2 ca tại thành phố Điện Biên Phủ, 9 ca tại huyện Nậm Pồ. Hiện tại, 11 ca bệnh đã được chuyển về điều trị tại Bệnh viện dã chiến Thành phố Điện Biên Phủ. Công tác truy vết, phong toả, dập dịch tại các địa bàn nói trên vẫn đang được thực hiện khẩn trương, quyết liệt.

Thống kê đến nay, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận tổng cộng 24 ca mắc COVID-19. Trong đó 3 ca đã khỏi bệnh, còn 21 ca đang điều trị.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Điện Biên Phủ cũng đang tạm thời cách ly, không cho người ra vào khu dân cư thuộc tổ dân phố 5, phường Him Lam do khu vực này là nơi ở trọ của các bệnh nhân 4125 và 4129. Lực lượng công an, dân quân tự vệ đã túc trực và dựng tạm thanh chắn 2 đầu đường vào khu dân cư. Được biết, khu dân cư này có khoảng 20 hộ với trên 60 nhân khẩu thuộc diện cách ly và chỉ có một tuyến đường chạy dọc khu dân cư.

Còn tại huyện Nậm Pồ, trước những khó khăn về cơ sở vật chất và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Si Pa Phìn, UBND huyện đã quyết định phân bổ 900 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Tổng số F1 liên quan đến các ca bệnh đã truy vết được tại ổ dịch Si Pa Phìn là 928 trường hợp (đã đưa đi cách ly 439 trường hợp; đã lấy mẫu 600 trường hợp F1 và đã xét nghiệm 220 trường hợp. Trong số này có 5 người có biểu hiện ho sốt; 2 người có biểu hiện khác (hội chứng dạ dày, đường huyết kém); số F2 là 957 trường hợp. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2 có liên quan.

Toàn huyện Nậm Pồ hiện có 8 khu cách ly tập trung, với tổng số 702 giường, bao gồm tại 7 trường học trên địa bàn và 1 Đội sản xuất của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379. Tổng số người đang được cách ly là 439 người.

Theo lãnh đạo huyện Nậm Pồ, trong điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất hiện nay, huyện Nậm Pồ rất cần sự ủng hộ, hỗ trợ về nguồn lực, hiện vật để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đạt hiệu quả tốt hơn./.