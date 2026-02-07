Điện ảnh Việt trở lại với huyền sử: “Huyền Tình Dạ Trạch” kể chuyện tình Chử Đồng Tử – Tiên Dung

Tối 6-2, tại Hà Nội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (nay là cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội) đã tổ chức buổi ra mắt phim điện ảnh Huyền tình Dạ Trạch. Sự kiện thu hút sự chú ý khi bộ phim lựa chọn khai thác truyền thuyết Chử Đồng Tử – Tiên Dung, một trong những câu chuyện tình nổi tiếng và giàu ý nghĩa nhất trong kho tàng huyền sử Việt Nam, giữa bối cảnh mùa phim Tết vốn thiên về các tác phẩm giải trí nhẹ nhàng.

Theo kế hoạch phát hành, Huyền tình Dạ Trạch có các suất chiếu sớm từ ngày 6-2 và sẽ chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 10-2 (tức 23 tháng Chạp), trùng thời điểm Tết Nguyên đán và mùa lễ Valentine, giai đoạn cao điểm của thị trường điện ảnh Việt.

Thuộc thể loại huyền sử – lãng mạn, bộ phim tái hiện thiên tình sử giữa chàng trai nghèo Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung – một trong những câu chuyện tình nổi tiếng và giàu ý nghĩa nhất trong kho tàng truyền thuyết dân gian Việt Nam. Tuy nhiên, Huyền tình Dạ Trạch không chỉ dừng lại ở câu chuyện tình yêu vượt qua ranh giới thân phận và định kiến xã hội, mà còn mở rộng không gian kể chuyện sang đời sống sinh hoạt, lao động, tín ngưỡng và quá trình hình thành cộng đồng của cư dân Việt cổ ven sông Hồng, trong bối cảnh thời kỳ Hùng Vương dựng nước.

Thông qua câu chuyện của hai nhân vật trung tâm, bộ phim khắc họa hành trình con người Việt cổ đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt, từng bước khai phá đất đai, xây dựng đời sống sản xuất, giao thương và cộng đồng. Tình yêu trong phim không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn trở thành động lực gắn kết con người với con người, với cộng đồng và với mảnh đất sinh tồn – một tinh thần nhân văn xuyên suốt truyền thuyết Chử Đồng Tử – Tiên Dung.

Bộ phim quy tụ nhiều nghệ sĩ gạo cội, giàu kinh nghiệm và sức ảnh hưởng như Nguyễn Trọng Trinh trong vai Vua Hùng, Bùi Bài Bình, Văn Báu, Viết Liên, cùng Nguyễn Chiều Xuân trong vai Vợ Vua Hùng. Sự góp mặt của các nghệ sĩ kỳ cựu mang đến chiều sâu diễn xuất, đồng thời tạo độ tin cậy cho không gian lịch sử – huyền sử mà bộ phim xây dựng.

Song song với đó là dàn diễn viên trẻ được đánh giá cao về thực lực, với Xuân Phúc đảm nhận vai Chử Đồng Tử và Lê Trần Thanh Tâm trong vai công chúa Tiên Dung. Ngoài hai nhân vật trung tâm, phim còn có sự tham gia của Hoàng Kim Ngọc, Nguyễn Minh Tiệp, Trần Trung Kiên, Nguyễn Bảo Anh, Trương Minh Hoàng, Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt, tạo nên sự kết hợp giữa nhiều thế hệ diễn viên trong cùng một dự án.

Không gian văn hóa Việt cổ trong Huyền tình Dạ Trạch được tái hiện thông qua hệ thống bối cảnh gắn với vùng châu thổ sông Hồng, đời sống cư dân ven sông và các yếu tố tín ngưỡng dân gian thời kỳ sơ khai. Phim hướng tới việc kể lại lịch sử bằng hình ảnh điện ảnh giàu cảm xúc, giúp khán giả hôm nay hình dung rõ hơn về đời sống, tư duy và khát vọng của cha ông trong buổi đầu dựng nước.

Gia nhập đường đua phim Tết Bính Ngọ 2026, Huyền tình Dạ Trạch được kỳ vọng mang đến một lựa chọn khác cho khán giả dịp đầu năm – không đặt nặng tiếng cười hay yếu tố giải trí nhanh, mà hướng tới chiều sâu văn hóa, lịch sử và tinh thần nhân văn của người Việt.

Trong bức tranh đa dạng của mùa phim Tết, sự xuất hiện của một tác phẩm huyền sử được xem là nỗ lực đáng chú ý nhằm làm phong phú thêm diện mạo điện ảnh Việt Nam.