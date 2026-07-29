Điểm trùng hợp thú vị của 2 nam NSƯT điển trai nhất nhì phim giờ vàng VTV

NSƯT Việt Anh và NSƯT Ngọc Quỳnh là hai nam nghệ sĩ điển trai được nhiều khán giả yêu mến trên phim giờ vàng VTV. Đáng chú ý, cả hai đều tìm được hạnh phúc mới sau những đổ vỡ. Bạn gái mới của hai nghệ sĩ đều kém họ 7 tuổi và là mỹ nhân trên màn ảnh nhỏ.

NSƯT Việt Anh và diễn viên Quỳnh Nga

NSƯT Việt Anh sinh năm 1981, là một trong những nam diễn viên nổi bật của phim truyền hình phía Bắc. Anh ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn trong Chạy án, Người phán xử, Mê cung, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng, Cuộc chiến không giới tuyến, Những nẻo đường gần xa...

Việt Anh từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Anh kết hôn với biên tập viên Thùy Linh năm 2005 và ly hôn sau 5 năm. Người vợ đầu hiện sinh sống tại Canada cùng con trai. Năm 2015, nam diễn viên đăng ký kết hôn với Hương Trần, nhưng cuộc hôn nhân cũng khép lại vào năm 2019.

NSƯT Việt Anh xác nhận hẹn hò diễn viên Quỳnh Nga.

Thời gian qua, NSƯT Việt Anh và diễn viên Quỳnh Nga xác nhận chuyện tình cảm sau nhiều năm vướng tin đồn hẹn hò. Cả hai cho biết đã yêu nhau được một năm nhưng đến nay mới quyết định công khai với công chúng. Chênh lệch nhau 7 tuổi song hai người vẫn rất đẹp đôi.

Sau khi xác nhận hẹn hò, cặp đôi diễn viên tiết lộ đã mua căn nhà đầu tiên đứng tên chung. Từ khi công khai mối quan hệ, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, công việc và cuộc sống thường ngày. Quỳnh Nga cho biết cả hai luôn hỗ trợ nhau cả trong công việc lẫn hoạt động kinh doanh.

Việt Anh và Quỳnh Nga vướng tin đồn tình cảm từ năm 2019 khi liên tục xuất hiện cùng nhau trong các buổi tụ họp, du lịch với nhóm bạn thân. Suốt nhiều năm, cả hai đều khẳng định chỉ là bạn bè.

Trước khi công khai tình yêu, Việt Anh từng chia sẻ mong muốn tìm được một người bạn đời mang đến cảm giác bình yên và sẵn sàng đồng hành cùng mình. Nam diễn viên cho biết anh không đặt nặng chuyện tuổi tác hay quá khứ của đối phương, mà coi sự thấu hiểu và sẻ chia mới là điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ.

NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh

Ngọc Quỳnh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Hoa cỏ may, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng, Biệt dược đen... Anh được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2024.

Đặc biệt, vai Thái trong Hoa hồng trên ngực trái từng giúp Ngọc Quỳnh giành giải “Nam diễn viên chính xuất sắc” tại Cánh diều Vàng 2020. Trước đó, anh ghi dấu ấn với hình ảnh chàng trai hiền lành Tiến trong Hoa cỏ may, bộ phim đưa tên tuổi của nhiều diễn viên đến gần công chúng.

Cũng giống với Việt Anh, NSƯT Ngọc Quỳnh từng đổ vỡ hôn nhân trước khi tìm được hạnh phúc hiện tại. Anh trải qua hai cuộc hôn nhân và hiện có ba người con. Năm 2024, anh công khai mối quan hệ với diễn viên Thùy Anh. Ngọc Quỳnh cũng hơn bạn gái 7 tuổi.

NSƯT Ngọc Quỳnh tìm được hạnh phúc bên diễn viên Thùy Anh.

Đến giữa tháng 6/2026, cặp đôi đi chọn nhẫn cưới sau màn cầu hôn của nam diễn viên. Cả hai cho biết sự đồng điệu trong suy nghĩ, công việc cũng như cách ứng xử với gia đình là nền tảng giúp mối quan hệ ngày càng bền chặt. Việc đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng giúp họ dễ thấu hiểu, chia sẻ áp lực công việc với nhau.

Trên mạng xã hội, NSƯT Ngọc Quỳnh thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên bạn gái. Từ những chuyến đi, bữa cơm gia đình đến các dịp đặc biệt, cặp đôi luôn nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp và khán giả.

Thời gian qua, NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh chia sẻ bộ ảnh cưới, xác nhận sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 9/2026 tại Hà Nội. Tiệc cưới dự kiến diễn ra tại một nhà hàng ở khu vực Hồ Tây, đánh dấu cột mốc mới trong chuyện tình của hai nghệ sĩ sau hơn hai năm đồng hành.