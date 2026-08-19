Điểm trung bình môn Toán của lớp chuyên Toán Tuyên Quang là 7,38 điểm

Đáng chú ý, điểm môn Toán gây sự chú ý.

Trước đó, khi công bố kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ngày 1-7, những số liệu bất thường tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý.

Cụ thể, điểm thi có 328 thí sinh, trong đó có 322 thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang, 6 thí sinh tự do, nhưng ghi nhận 147 bài thi môn Toán đạt điểm 10, chiếm hơn 95% tổng số điểm 10 môn Toán của toàn tỉnh. Điểm 10 xuất hiện tại 13 trong tổng số 15 phòng thi. Trong một số nhóm thí sinh có số báo danh gần nhau, phần lớn đạt điểm cao và chỉ có 3 thí sinh dưới 8 điểm.

Với kết quả thi lại môn Toán, một giáo viên chuyên ôn Toán tại Hà Nội dẫn chia sẻ của mình trước đó cho biết: ngay sau khi thí sinh thi lại môn Toán cách đây 4 ngày, ông đã đoán là sẽ không có điểm 10; điểm trung bình khoảng 6,24 đến 7 điểm.

Thực tế, theo kết quả phân tích điểm môn Toán thi lại của Bộ GD-ĐT, tỷ lệ đạt điểm yếu kém là 58/326 thí sinh, chiếm 17,8%.

Tỷ lệ giỏi, xuất sắc (từ 8 điểm trở lên) chỉ 42 thí sinh, chiếm 12,9%. Thí sinh đạt cao nhất là 9,5 điểm.

Số thí sinh đạt điểm khá (từ 6,5 đến dưới 8 điểm) là 125 em, chiếm 38,3%.

101 thí sinh đạt điểm trung bình, chiếm 31% (đạt từ 5 đến dưới 6,5 điểm).

Bộ GD-ĐT cũng thống kê điểm trung bình theo từng lớp của trường THPT chuyên Tuyên Quang. Đáng chú ý, trong 10 lớp học sinh lớp 12 của trường, thì điểm trung bình môn Toán của lớp Toán là 7,38 điểm, kế đến là lớp Hóa với 7,04 điểm.

Điểm trung bình môn Toán của các lớp trong khoảng từ 5,67 điểm. Thấp nhất là lớp Sử có điểm trung bình 4,83 điểm.

Trước đó, khi thi lại môn Toán, thí sinh Tuyên Quang than đề khó so với đề thi lần 1. Nhiều giáo viên cho biết, đề thi có tính phân hóa cao.