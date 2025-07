Điểm sàn ngành hot 'tụt dốc'

Thấp nhất 4 điểm/môn thi

Hơn 70 cơ sở giáo dục ĐH công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển. Đây chỉ là mức điểm nhận hồ sơ, không phải điểm chuẩn của các trường. Điểm chuẩn dự kiến công bố ngày 16/8 khi Bộ GD&ĐT lọc ảo xong. Đáng chú ý, điểm sàn năm nay dao động mức 12-24 điểm. So với năm trước, điểm sàn năm nay có thể nói ở mức chạm đáy. Năm 2024, điểm sàn thường ở ngưỡng từ 15/30 điểm.

Trường ĐH Lao động Xã hội thông báo, điểm sàn ngành Luật kinh tế là 18/30 điểm. Các ngành còn lại điểm sàn là 14/30 điểm. Trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên nhận hồ sơ từ 14 điểm/3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Điểm nhận hồ sơ thấp nhất đến hiện tại là 12 điểm/3 môn của Trường ĐH Hùng Vương (TPHCM). Điểm sàn Trường ĐH Quang Trung đối với xét điểm thi tốt nghiệp chỉ 13-14 điểm/3 môn.

Số lượng trường ĐH công bố điểm sàn từ 15 điểm khá nhiều, chủ yếu là các trường ĐH ngoài công lập như Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Hoa Sen, Trường ĐH Văn Lang…

Nhiều trường ĐH công lập uy tín có điểm sàn nhận hồ sơ từ 16 điểm/3 môn như Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM), thậm chí Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM) nhận hồ sơ xét tuyển từ 15-24 điểm/ tổ hợp 3 môn thi tốt nghiệp THPT.

Một số trường ĐH thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 theo Quyết định 1017 của Chính phủ. Những trường nằm trong danh sách tuyển sinh một số ngành liên quan đến vi mạch bán dẫn, chuẩn chương trình đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT phải đáp ứng song song 2 điều kiện: điểm thi tốt nghiệp môn Toán đạt từ 8 điểm trở lên và tổ hợp xét tuyển từ 24 điểm trở lên. Nhưng sau khi Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm, một số trường nằm trong danh sách này đã bỏ qua điều kiện này. Ví dụ Trường ĐH Việt - Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng nằm trong chương trình 1017 với ngành công nghệ kĩ thuật chip bán dẫn. Điểm sàn được nhà trường công bố ngành này là 19 điểm.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) có Chương trình Công nghệ bán dẫn (ngành Khoa học vật liệu) nằm trong chương trình 1017 nhưng khi công bố điểm sàn, nhà trường xác định nhận hồ sơ từ 20 điểm/tổ hợp xét tuyển.

Ngành hot "tụt dốc"

Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) công bố điểm sàn dao động từ 16-24 điểm. Trong đó, hai ngành công nghệ bán dẫn và thiết kế vi mạch có điểm sàn cao nhất vì nằm trong chương trình 1017 và tương đương năm 2024. Tuy nhiên, nhiều ngành của trường có điểm sàn giảm từ 0,5 tới 6 điểm. Ngành Khoa học dữ liệu (một trong những ngành hot nhất hiện nay), năm trước điểm sàn là 24, nay tụt xuống còn 18 điểm.

Các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Như Ý

Ngành trí tuệ nhân tạo, nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin, khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) và ngành công nghệ thông tin (chương trình tăng cường tiếng Anh) điểm sàn cũng giảm đến 4 điểm, còn 20 điểm.

Điểm sàn nhiều ngành hot của Trường ĐH Văn Lang năm nay cũng giảm 1 điểm như truyền thông đa phương tiện, thiết kế đồ họa, luật, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Hàn Quốc... từ 16 điểm (năm 2024) xuống còn 15 điểm.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đang đào tạo hàng loạt ngành thời thượng như trí tuệ nhân tạo vạn vật, kĩ thuật điện tử viễn thông, điều khiển tự động hóa nhưng năm nay điểm sàn chung giảm 3 điểm, từ 22 điểm (2024) còn 19 điểm/tổ hợp.

Lo thiếu nguồn tuyển?

Lí giải nguyên nhân các trường đồng loạt giảm, các chuyên gia phân tích, tất cả cơ sở giáo dục ĐH không được tuyển sinh sớm (trừ tuyển thẳng theo quy chế của Bộ) nên không xác định được số lượng thí sinh thực tế tham gia xét tuyển. Những năm trước kết thúc xét tuyển sớm, nhiều trường đã tuyển được 50-70% chỉ tiêu, đã có “lưng vốn” nên khi tham gia xét tuyển chung bằng phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT có thể tự tin đưa ra mức điểm sàn cao. Do đó, năm nay nhiều trường chấp nhận đưa ra mức điểm sàn “chạm đáy” dù có thể làm giảm thương hiệu để tuyển đủ chỉ tiêu với quan điểm thừa còn hơn thiếu. Mặt khác, phổ điểm năm nay giảm do đề thi phân hóa. Đây là 2 nguyên nhân chính tác động đến điểm sàn. Một nguyên nhân khách quan đó là nguy cơ thiếu nguồn tuyển, do năm nay khối trường quân đội quay trở lại tuyển sinh hệ dân sự và các trường tốp trên tiếp tục tăng chỉ tiêu.

Tuy vậy, các chuyên gia lưu ý thí sinh tránh rơi vào “bẫy điểm sàn”. Trong chương trình tư vấn trực tuyến gần đây, ThS Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TPHCM lưu ý thí sinh về sự khác biệt về điểm sàn và điểm chuẩn. Điểm sàn là mức điểm tối thiểu thí sinh cần đạt được khi đăng kí nguyện vọng vào trường. Điểm chuẩn là điểm trúng tuyển sau khi nhà trường xét theo độ dốc từ mức điểm sàn nhận hồ sơ trở lên. Do vậy, thí sinh nên thận trọng, điểm sàn đôi khi là cái ‘’bẫy’’. ThS Ngọc Phương khuyên thí sinh nên tham khảo dữ liệu phổ điểm, điểm chuẩn các năm qua trước khi đăng kí nguyện vọng.