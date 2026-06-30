Đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 gây tranh cãi dữ dội, nhất là câu đưa Steven Jobs vào đề thi.

Kết thúc kỳ thi, Bộ GD&ĐT cho biết, đó là câu hỏi phân loại, chiếm 2 điểm. Đề thi mở đáp án chấm cũng mở, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên, Bộ áp dụng phương pháp rubric vào chấm thi nhằm đảm bảo nguyên tắc công bằng, khách quan cho từng thí sinh. Bộ GD&ĐT cũng giám sát chặt tình hình chấm thi, nếu có bất thường sẽ kiểm tra đột xuất.

Với đề Ngữ văn năm nay, cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh, giáo viên tại Hà Nội nhận định, đề không khó và giải quyết được vấn đề “không học tủ”, bê nguyên văn mẫu vào bài thi. Thay vào đó, đề đòi hỏi thí sinh phải nắm chắc kiến thức về đặc trưng các thể loại, đánh giá được năng lực đọc hiểu, cảm thụ, phân tích của từng em.

Cô Quỳnh Anh, dự đoán, phổ điểm trung bình của môn Văn năm 2026 sẽ ở mức 7,5 - 8,5 điểm. Điểm thí sinh đạt được nhiều nhất là 7,5 - 8,0 điểm, có ít bài thi đạt mức điểm trên 9,0.

Có kinh nghiệm nhiều năm chấm thi Tốt nghiệp THPT, một giáo viên bộ môn Ngữ Văn cho rằng, đề thi năm nay khá khó, thí sinh không dễ đạt điểm cao. Văn bản nghị luận ở phần Đọc hiểu và câu 1 ở phần Viết đòi hỏi thí sinh có tư duy, năng lực tốt mới làm trọn vẹn.

Đánh giá đề phân loại thí sinh tốt, cô giáo dự đoán phổ điểm Ngữ văn năm nay ở mức từ 6,0 - 7,5 điểm và số điểm nhiều thí sinh đạt được có thể ở mốc 7,0 điểm.

Đáp án chi tiết có thiệt cho thí sinh sáng tạo?

Cô Phạm Thị Diệu Linh, Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Trị chia sẻ, đáp án, hướng dẫn chấm Ngữ văn năm nay bám sát yêu của đề thi, bám chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Đáp án có sự đổi mới trong việc sử dụng rubric chấm cho phần Viết. Đặc biệt, cụ thể chi tiết giúp người chấm dễ dàng tiếp cận cũng như bao quát và hình dung được các tình huống bài làm của thí sinh. Hướng dẫn chấm thể hiện tinh thần tôn trọng tư duy độc lập, sáng tạo của thí sinh thể hiện trong việc không áp đặt điểm số cụ thể mà xây dựng rubric cho mức điểm, khoảng điểm phù hợp.

Tuy nhiên, cũng theo cô Linh, việc rubric hơi “chẻ nhỏ” thành quá nhiều ý vô hình trung lại hạn chế tinh thần sáng tạo. Đề mở không thể chỉ có một cách trả lời duy nhất bởi vì cùng một vấn đề mỗi người có một trình độ hiểu biết, tư duy, trải nghiệm, hoàn cảnh sống, cảm xúc khác nhau sẽ có những cảm nhận và cách trả lời khác nhau.

Nhưng việc quan niệm thế nào về độ mở và định danh những “từ khóa” để giải quyết yêu cầu mở đối với giáo viên trên thực tế lại hơi thiên biến vạn hóa. Nên chăng cần nêu rõ trong đáp án và hướng dẫn chấm để lưu ý giám khảo, vì thực tế có nhiều người chấm máy móc, cứng nhắc, coi đáp án là phương án đúng duy nhất, lấy đó làm chuẩn để chấm điểm. Dẫn đến thiệt thòi cho những học sinh sáng tạo, có góc nhìn khác biệt, có tiềm năng trở thành những "Steve Jobs Việt Nam".

Cô Thái Thị Thanh Huyền, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cũng nhận định, dựa vào đáp án năm nay, giáo viên dễ dàng phân hóa năng lực thí sinh thông qua bài làm.

Không phải chỉ có đáp án năm nay mà trong tất cả các đáp án của bộ môn Ngữ văn đều luôn có phần lưu ý giám khảo, là học sinh có thể có cách diễn đạt, tiếp cận, tổ chức khác nhau, miễn là đáp ứng được các yêu cầu của đề bài; khuyến khích những bài viết sáng tạo.

Theo cô Huyền, từ xưa đến nay, khi chấm Văn tốt nghiệp, nhiều quan điểm cho rằng cần “đãi cát tìm vàng”, chỉ cần các em nói được ý nọ ý kia là có thể cho điểm thì nay, cần phải diễn đạt cho chuẩn ngữ pháp, chuẩn trong sáng tiếng Việt mới cho điểm tuyệt đối. Giám khảo chấm có thể trừ mạnh tay những bài lỗi chính tả và lỗi tư duy câu chữ.

Năm 2025, cả nước có hơn 1,1 triệu thí sinh dự thi môn Ngữ văn. Trong đó, điểm trung bình là 7.0, số điểm nhiều thí sinh đạt được nhất là 7,5.

Toàn quốc có hơn 70.000 bài thi dưới mức trung bình, chiếm khoảng 6,2%. Trong khi đó, tỉ lệ học sinh có mức điểm lớn hơn hoặc bằng 7 chiếm gần 60%. Năm ngoái môn Ngữ văn không có bài thi nào đạt điểm 10 nhưng số lượng bài thi đạt điểm trên 9 khá nhiều.

Cụ thể, toàn quốc có tới hơn 16.000 bài thi đạt mốc điểm từ 9,0 trở lên. Trong đó, 301 bài thi đạt điểm từ 9,5 đến 9,75; gần 4.000 bài thi đạt điểm 9,25 đến 9,5; gần 12.000 bài thi đạt mốc điểm 9,0 đến 9,25.