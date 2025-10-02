Điểm hẹn mới của gia đình hiện đại giữa lòng Hà Nội: Vừa thư giãn, vừa gắn kết

Nhu cầu nghỉ ngơi và gắn kết trong thời đại bận rộn

Trong guồng quay hối hả của đô thị, nhiều gia đình ở Hà Nội đang tìm kiếm một không gian vừa để thư giãn, vừa để quây quần bên nhau. Không ít gia đình cho biết, những chuyến nghỉ dưỡng xa nhà đôi khi trở thành "nhiệm vụ" vì cần chuẩn bị nhiều thứ. Điều họ thực sự mong muốn chỉ là một không gian gần gũi, thuận tiện nhưng đủ để mang lại cảm giác nghỉ ngơi trọn vẹn.

Xu hướng sống khỏe, chăm sóc bản thân toàn diện cũng đang ngày càng phổ biến. Với các gia đình nhiều thế hệ, một điểm đến lý tưởng không chỉ cần đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe của từng người mà còn phải là không gian chung để kết nối.

Tại Hà Nội, một tổ hợp chăm sóc sức khỏe mang tên AMARE đang thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình và trở thành nhịp sống đều đặn, không thể thiếu mỗi tuần. Một trong những dịch vụ nổi bật ở đây là tắm khoáng Onsen & xông hơi Jjimjilbang.

Onsen - Bí quyết của người Nhật cho cơ thể khỏe mạnh, tinh thần an yên

Từ hàng trăm năm nay, Onsen đã trở thành một phần trong văn hóa sống khỏe của người Nhật. Việc ngâm mình trong làn nước khoáng ấm không chỉ giúp cơ thể được thả lỏng, xoa dịu những căng thẳng sau ngày dài mà còn mang lại cảm giác thư thái, tinh thần nhẹ nhõm. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Onsen hỗ trợ lưu thông máu, cải thiện làn da và nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Không gian Onsen chuẩn Nhật mang đến sự thư giãn. Ảnh: AMARE

Tại AMARE, không gian Onsen được thiết kế tinh tế và hiện đại, mang lại trải nghiệm gần gũi như ở Nhật Bản, tạo cảm giác yên tĩnh và thư thái cho người trải nghiệm.

Xông hơi Jjimjilbang - Trải nghiệm gia đình phong cách Hàn Quốc

Nếu Nhật Bản có Onsen, thì Hàn Quốc lại nổi tiếng với Jjimjilbang - văn hóa xông hơi cộng đồng. Ở đây, không gian không chỉ để chăm sóc sức khỏe mà còn là nơi các thế hệ ngồi lại, trò chuyện, chia sẻ cùng nhau.

AMARE mang trọn vẹn tinh thần ấy đến Hà Nội với hệ thống 9 phòng xông hơi chuyên biệt như: Phòng xông đá Thạch Anh, Phòng xông sắc màu, Phòng xông Ganbanyoku, Phòng Oxy Hinoki, Hang hồng ngoại, Phòng xông tuyết… Mỗi phòng đều mang đến công dụng khác nhau, từ hỗ trợ tuần hoàn, đào thải độc tố cho đến cải thiện giấc ngủ.

Trải nghiệm xông hơi Jjimjilbang mang lại cảm giác thư thái cho cả gia đình. Ảnh: AMARE

Chị Nguyễn Quỳnh Trang (43 tuổi) ở Trung Hòa, Hà Nội cho biết, chị thường đưa cả gia đình tới đây vào cuối tuần. Trong khi bố mẹ chọn phòng xông đá muối, các con lại thích thú với phòng xông tuyết. Cả nhà ai cũng có lựa chọn riêng, nhưng sau đó lại cùng nhau ngồi uống nước, trò chuyện - điều mà ở nhà ít khi có.

Hành trình thư giãn trọn vẹn

Điều đặc biệt là trong khi bố mẹ tận hưởng các dịch vụ tắm khoáng, xông hơi, con trẻ có không gian vui chơi an toàn, còn ông bà được thư giãn trong khu thư giãn. Nhờ vậy, mỗi thành viên đều có trải nghiệm riêng, nhưng tất cả vẫn cùng nhau trong một hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Tiếp đến, cả gia đình tiếp tục kết nối bên bàn ăn. Nhà hàng trong khuôn viên AMARE phục vụ các món Việt, Nhật, Hàn bổ dưỡng và trình bày tinh tế. Một bữa ăn không chỉ để thưởng thức mà còn là dịp cả nhà trò chuyện, lắng nghe những điều đôi khi bị lãng quên giữa bộn bề cuộc sống.

Khoảnh khắc gia đình quây quần bên bữa ăn tại nhà hàng AMARE. Ảnh: AMARE

Lựa chọn cho những phụ nữ hiện đại

Với nhiều phụ nữ hiện đại, vừa lo công việc, vừa chăm sóc gia đình, việc tìm một điểm đến có thể gói trọn cả nghỉ ngơi lẫn gắn kết là điều không dễ dàng. Sự xuất hiện của những không gian như AMARE phần nào đáp ứng được mong muốn ấy - vừa chăm sóc sức khỏe, vừa nuôi dưỡng tinh thần, và quan trọng hơn, là kéo các thành viên lại gần nhau hơn. AMARE cho biết đang triển khai ưu đãi cho khách hàng mới, giúp nhiều gia đình có cơ hội trải nghiệm mô hình này dễ dàng hơn.