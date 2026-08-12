Điểm đến nghỉ lễ lý tưởng cho cả gia đình: Cách sân bay chỉ 15 phút, có cả công viên nước, rạp phim và "trung tâm khoa học" cho trẻ

Bài toán "hóc búa" vào mùa lễ của những gia đình nhiều thế hệ



Các kỳ nghỉ lễ dài ngày, ví như đợt nghỉ 2/9 sắp tới, là những dịp lý tưởng để các gia đình Việt thu xếp một chuyến đi chung. Nhưng khi danh sách thành viên kéo dài từ ông bà ngoài 70 đến đứa cháu chưa vào lớp Một, việc chốt lịch trình hóa ra lại chẳng dễ như tưởng tượng.

Trẻ nhỏ thì thường muốn nghịch nước cả ngày. Những em lớn hơn - ở tuổi vị thành niên - lại thích tìm tòi, khám phá nhiều thứ mới mẻ hơn là chỉ đi bơi hay chơi cát ngoài biển. Về phía "phe người lớn", bố mẹ và ông bà lại thường muốn được nghỉ ngơi hơn là phải hoạt động quá nhiều. Kết quả là kiểu chuyến đi mà ai cũng phải nhường một chút, và về nhà thì mệt hơn lúc đi.

Đó cũng là lý do vài năm gần đây, nhiều gia đình chuyển sang một cách nghỉ khác: chọn một điểm đến có thật nhiều hoạt động để mỗi thành viên đều có không gian và niềm vui thích riêng để tận hưởng, phù hợp để ở lại nghỉ ngơi nhiều ngày và vẫn gần gũi với thiên nhiên.

Alma Resort Cam Ranh - với vị thế nằm ngay Bãi Dài thơ mộng, sở hữu đến 580 phòng suite và biệt thự hướng biển, chính là một điểm đến lý tưởng như thế.



Khu nghỉ dưỡng có tổng cộng 580 phòng suite và biệt thự, tất cả đều hướng biển. Không gian lưu trú được thiết kế phù hợp với nhiều nhu cầu, từ cặp đôi, gia đình nhỏ đến nhóm bạn hoặc đại gia đình nhiều thế hệ.



Nổi bật trong số đó là các biệt thự sát biển ba phòng ngủ rộng đến 224 m², gồm phòng khách, phòng tắm và hồ bơi riêng. Thiết kế này mang đến không gian sinh hoạt chung rộng rãi nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư cần thiết cho từng thành viên trong gia đình.

Từ khu lưu trú, du khách có thể thuận tiện tiếp cận bãi biển, hồ bơi, nhà hàng và các khu vui chơi nội khu. Nhờ đó, lịch trình nghỉ dưỡng có thể được sắp xếp linh hoạt mà không mất nhiều thời gian di chuyển, đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Một trong những điểm nổi bật của Alma Resort Cam Ranh là hệ thống tiện ích giải trí đa dạng, cho phép du khách dành trọn nhiều ngày tại resort mà vẫn luôn có những trải nghiệm mới để khám phá.

Khu nghỉ dưỡng sở hữu 12 hồ bơi nối tầng trải dài về phía biển. Splash Water Park mang đến không gian vui chơi dưới nước với dòng sông lười, cầu trượt, hồ tạo sóng và khu vực dành cho trẻ em, phù hợp với nhiều độ tuổi.



Với những du khách yêu thích vận động, Alma cung cấp nhiều lựa chọn như tennis, pickleball, chèo kayak, sân mini golf 18 hố, phòng gym, yoga và phòng mô phỏng golf. Vị trí gần các sân golf quốc tế tại Cam Ranh cũng giúp du khách thuận tiện kết hợp nghỉ dưỡng với những buổi chơi golf trong chuyến đi.

Sau thời gian vận động, người lớn có thể thư giãn tại spa với 13 phòng trị liệu, nghỉ ngơi bên hồ bơi hoặc dành thời gian tại beach bar và pool bar. Rạp chiếu phim 75 chỗ ngồi mang đến thêm lựa chọn giải trí vào buổi chiều hoặc tối.

Điểm nhấn mới tại Alma là Awra, trải nghiệm thực tế ảo nhập vai dành cho khách từ tám tuổi trở lên. Mỗi suất kéo dài khoảng 45 phút và có thể đón tối đa 20 người, phù hợp với gia đình hoặc nhóm bạn muốn cùng trải nghiệm một hoạt động mới mẻ.

Hành trình ẩm thực tại Alma cũng được đáp ứng qua hệ thống nhà hàng, khu food court, pool bar và beach bar, với các lựa chọn từ món ăn địa phương đến ẩm thực quốc tế. Alma Mart ngay trong khuôn viên giúp các gia đình thuận tiện mua sắm những vật dụng cần thiết trong suốt kỳ nghỉ.

Về ăn uống, khuôn viên có hệ thống nhà hàng, khu food court cùng các quầy bar, trải từ món Việt đến ẩm thực quốc tế. Cửa hàng tiện lợi Alma Mart ngay trong khu nghỉ dưỡng xử lý những thứ lặt vặt mà gia đình nào đi biển cũng cần: bỉm, kem chống nắng, phao bơi, thuốc cảm.

Nơi các em nhỏ cũng có lịch trình riêng cho mình

Không gian dành cho trẻ em là một trong những lợi thế giúp Alma Resort Cam Ranh phù hợp với các kỳ nghỉ gia đình.

Alma's Kids Club dành cho trẻ dưới 10 tuổi có bạt nhún, bể bóng, khung leo trèo, đường đua vượt chướng ngại vật, khu vui chơi ngoài trời và công viên nước mini. Với các em lớn hơn, Youth Club hay Technology Experience Center mang đến video game, trò chơi điện tử, arcade, bóng bàn và nhiều hoạt động giải trí hiện đại.

Tại Alma Discovery Camp, trẻ có thể làm vườn, cho động vật ăn và tìm hiểu về thiên nhiên tại nông trại trong khuôn viên resort. Alma Technology Experience Center lại mở ra những kiến thức về điện, từ trường, hệ thống ròng rọc và ảo ảnh quang học qua các mô hình trực quan, giúp việc học trở nên gần gũi hơn.

Lịch hoạt động còn bao gồm những lớp trải nghiệm như làm pizza, trang trí cupcake, pha chế sinh tố, làm nến, vẽ túi tote, trang trí nón lá và vẽ trên chậu gốm.

Các thành viên không nhất thiết phải cùng tham gia một hoạt động trong suốt cả ngày, nhưng vẫn có thể dễ dàng gặp lại nhau trong những bữa ăn, giờ vui chơi bên hồ bơi hoặc buổi tối tại resort. Chính sự cân bằng giữa trải nghiệm riêng và thời gian sum họp giúp kỳ nghỉ phù hợp với nhiều độ tuổi mà không ai phải điều chỉnh hoàn toàn sở thích của mình vì người khác tạo nên một mùa hè trọn vẹn.