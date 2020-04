Điểm danh những thức uống bổ dưỡng, tiện lợi dành cho người cao tuổi

Nước đóng vai trò quan trọng đặc biệt với sức khỏe người cao tuổi.

Đóng vai trò quan trọng với cơ thể là vậy nhưng người cao tuổi hầu như không có cảm giác khát, điều này vô tình khiến cơ thể rất dễ bị mất nước. Vì thế, người cao tuổi cần chủ động bổ sung đủ nước đặc biệt là những thức uống bổ dưỡng giúp tăng khả năng chống lại bệnh tuổi già cũng như bệnh dịch ngày một nhiều.

Nếu còn đang băn khoăn không biết loại nước nào tốt cho người cao tuổi thì bạn có thể tham khảo danh sách dưới đây:

Trà thảo mộc

Các loại trà từ các loại lá – hoa – quả thiên nhiên không thể thiếu trong đời sống người cao tuổi.

Trà thảo mộc mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe người cao tuổi. Đó là: dễ uống dễ làm và không gây ra tác dụng phụ, hỗ trợ điều trị bệnh rất tốt, thanh lọc cơ thể, giúp cho việc thiền định hay tập yoga tốt hơn.

Có thể điểm qua một số loại trà thảo mộc phù hợp với thể trạng người cao tuổi như: Trà tim sen giúp ngủ ngon, làm mát cơ thể và tốt cho thận; Trà mướp đắng rừng có công dụng thanh nhiệt giải độc, giảm mỡ máu; Trà của các loại hoa ví dụ như trà hoa cúc. Mỗi ngày uống 1 ly trà cúc sẽ giúp người cao tuổi cải thiện các triệu chứng như đau nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, mờ mắt, giảm nguy cơ tăng huyết áp, đột quỵ,…

Bên cạnh đó người cao tuổi có thể đan xen sử dụng: Trà nấm linh chi đỏ, trà gừng, trà bạc hà, trà hoa Hibiscus (Atiso đỏ), trà xanh, trà ô long, hồng trà,...

Nước hoa quả ép

Nước hoa quả ép là nguồn dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất dồi dào lại dễ tiêu hóa cho người cao tuổi.

Hoa quả rất tốt cho sức khỏe người cao tuổi. Đặc biệt nước ép là lựa chọn hoàn hảo phù hợp với thể trạng và hệ tiêu hóa ngày càng kém của người cao tuổi. Có thể tham khảo những loại nước ép trái cây "đầu bảng" tốt cho sức khỏe người cao tuổi như: nước ép cam (giàu vitamin C), nước ép bưởi (dồi dào vitamin C, beta-Carotene, Lycopene), nước ép dứa (rất nhiều vitamin C và Enzyme bromelain), nước ép xoài (chứa"bộ ba vitamin hùng mạnh" là A, C và E).

Sữa hạt

Sữa hạt có vô số tác dụng cho sức khỏe người cao tuổi.

Thành phần sữa hạt chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất, không chứa chất béo xấu nên đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ sức khỏe. Sữa hạt có thể tự làm tại nhà nên là thức uống vừa tốt lại vừa an toàn và tiết kiệm. Người cao tuổi có thể tham khảo một số loại sữa hạt như: sữa đậu nành, sữa sen, sữa hạt óc chó,...

Nước ép rong sụn biển và sâm Fansipan: Thêm một lựa chọn mới tiện lợi - an toàn - bổ dưỡng cho người cao tuổi

Rong sụn và sâm Fansipan hội tụ rất nhiều chất dinh dưỡng từ rừng và biển đặc biệt có lợi cho sức khỏe người cao tuổi, cụ thể như:

Sâm Fansipan chứa nhiều khoáng chất đặc biệt tốt cho người cao tuổi.

Sâm Fansipan (tên gọi khác là củ sâm đất, hoàng sìn cô) có rất nhiều khoáng chất có lợi và đặc biệt tốt đối với sức khỏe người cao tuổi. Trong sâm Fansipan có chứa fructooligosaccharide, một loại đường có thể làm giảm mức triglycerides và lipoprotein đến mức thấp nhất, từ đó làm giảm cholesterol xấu trong cơ thể. Hàm lượng khoáng chất và dinh dưỡng khác như đường, Vitamin D, B1, B2, B3, B6, Ka, Na, Magan, Fe rất cao.

Rong sụn biển hấp thu từ nước biển hơn 90 loại khoáng chất với hàm lượng muối thấp.

Rong sụn cũng là sản phẩm rất có lợi cho sức khỏe người cao tuổi. Trong rong sụn có hàm lượng vitamin A cao gấp 2 – 3 lần so với cà rốt, gấp 10 lần bơ; Hàm lượng vitamin B2 cao gấp 7 lần trứng; Vitamin C, E cao gấp nhiều lần trong rau quả; Hàm lượng calci cao gấp 3 lần sữa bò; Hàm lượng iod cao kể cả so với những thực phẩm có nguồn gốc từ biển.

Thế nhưng hai sản vật này vẫn còn khá xa lạ trong bữa ăn của người Việt hoặc chỉ được dùng như một món khai vị hay ăn vặt cho gia đình. Ít ai biết, những dưỡng chất tinh túy nói trên nay đã được hội tụ trong một loại nước ép bổ dưỡng được đóng chai vô cùng tiện lợi.

Nước rong biển ép vị sâm Fansipan Long Hải sản xuất tại nhà máy hiện đại với tổng mức đầu tư hơn 10 triệu USD nên giữ trọn dưỡng chất tự nhiên và có hương vị thơm ngon.

Nước rong biển ép vị sâm Fansipan có thể sử dụng hàng ngày như một loại một loại nước uống bổ dưỡng cho người cao tuổi, giúp giải khát sau những giờ tập luyện thể thao, dã ngoại hay hoạt động ngoài trời.

