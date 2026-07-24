Điểm danh dàn học bá 2K8 xịn sò không hẹn mà gặp tại một trường đại học!

Rất nhiều tân binh xuất sắc đã sớm chọn FPTU là nguyện vọng 1. Bởi đối với những học bá thời đại số, FPTU không chỉ là nơi trao cho họ những đặc quyền xứng đáng, mà quan trọng hơn, đây là hệ sinh thái lý tưởng có thể hiện thực hóa những khát vọng và tư duy khác biệt.

Dưới đây là những gương mặt anh tài đã chốt đơn sớm ngôi trường thuộc nhóm 300 các trường đại học toàn cầu về phát triển bền vững:

Lê Bảo Ngọc: Cô gái Tây Nguyên muốn mang tri thức đóng góp cho quê hương

Sự chủ động là điều dễ nhận thấy nhất ở Lê Bảo Ngọc, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Kon Tum). Cô bạn luôn chủ động dấn thân không chỉ trong học tập mà còn không ngừng khám phá để hiểu bản thân. Lớn lên ở Tây Nguyên, nơi để chạm đến cơ hội phải đi xa hơn nhiều bạn ở thành phố, Ngọc sớm quen với việc nỗ lực nhiều hơn người khác.

Nữ sinh chứng minh bản thân bằng việc đỗ vào trường chuyên của tỉnh, sau đó liên tiếp gặt hái các giải thưởng như Giải Ba Học sinh giỏi Quốc gia, Huy chương Vàng Olympic và GPA 9.0. Khi sở hữu những thành tích cao đó, Ngọc nhận ra bản đồ của mình vẫn thiếu trải nghiệm nên đã tìm đến CLB Tranh biện trong vai trò Trưởng ban Tài chính - Đối ngoại. Những chuyến đi thiện nguyện đến với trẻ em khó khăn tại địa phương cũng nuôi dưỡng trong cô khao khát tạo ra giá trị thực tế cho cộng đồng xung quanh.

Những thành tích ấn tượng cùng ước mơ quay trở lại quê hương của Bảo Ngọc đã chinh phục hội đồng tuyển sinh FPTU, mang về cho cô bạn suất học bổng Tinh hoa mở lối. Ngọc chọn nguyện vọng 1 là chuyên ngành Kinh doanh quốc tế vì muốn tìm hiểu về môi trường kinh doanh và cách các doanh nghiệp kết nối với thị trường thế giới.

Bảo Ngọc chia sẻ thêm, ngoài việc học trên giảng đường, cô dự định xây dựng một mạng lưới rèn tư duy cho học sinh địa phương thông qua việc phát triển các câu lạc bộ tranh biện. Suất học bổng chính là bệ phóng giúp cô hiện thực hóa ước mơ, bởi với Ngọc, thành tích có thể đi xa hơn nhưng cộng đồng mới chính là lý do khiến cô muốn bắt đầu.

Phan Tuấn Minh: Từ người kể chuyện thầm lặng đến ước mơ làm chủ công nghệ truyền thông

Phan Tuấn Minh, cựu học sinh THPT Chuyên Hà Tĩnh, thường tự nhận mình là một người kể chuyện thầm lặng phía sau các sự kiện. Thay vì đứng dưới ánh đèn sân khấu, Minh chọn sự kiên nhẫn trước màn hình máy tính vào lúc nửa đêm để tỉ mẩn chỉnh sửa hình ảnh và âm thanh. Nhận thức được sức mạnh của truyền thông trong việc kết nối thông tin và lan tỏa giá trị từ năm 9 tuổi, Tuấn Minh quyết định không chỉ làm người quan sát mà phải trở thành người làm chủ công cụ ấy.

Mối duyên đó dẫn đến hành trình tự học kỷ luật khi nam sinh dành hàng trăm giờ xem YouTube để làm chủ các công cụ thiết kế, dựng hình và sản xuất âm thanh trên kênh cá nhân. Bảng thành tích học thuật của Minh cũng rất đáng nể với IELTS 8.5 ngay từ đầu lớp 10, Giải Ba Học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh hai năm liên tiếp và khả năng tự học tiếng Nhật.

Điều khiến người khác nể phục ở Tuấn Minh còn là cách nam sinh chuyển hóa tri thức thành hành động tử tế như dạy tiếng Việt cho sinh viên Lào, dạy tiếng Anh cho trẻ em khó khăn và mang tiếng hát đến xoa dịu các bệnh nhi ung bướu. Những nỗ lực này đã được FPTU ghi nhận bằng suất học bổng Tinh hoa mở lối 100% học phí.

Đặt nguyện vọng 1 vào chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện, Tuấn Minh chia sẻ cô chọn FPTU vì đây là môi trường đề cao tính thực chiến và dẫn đầu về công nghệ. Môi trường này sẽ giúp nam sinh nâng tầm các kỹ năng tự học rời rạc thành một tư duy truyền thông chuyên nghiệp, có chiều sâu, từ đó tạo ra những sản phẩm số có giá trị cho tương lai số của Việt Nam.

Nghiêm Quang Bắc: Chàng học bá môn Toán với ước mơ đóng góp cho sự an toàn của kinh tế số

Từ khi còn rất nhỏ, Nghiêm Quang Bắc, cựu học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, đã bộc lộ rõ đam mê toán học vì giúp nhìn nhận vấn đề có cấu trúc và tìm ra lời giải tối ưu. Bảng thành tích của nam sinh liên tục nối dài với Giải Nhì Học sinh giỏi Quốc gia môn Toán, Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic học sinh - sinh viên và Huy chương Vàng Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ.

Tuy nhiên, phía sau hàng loạt giải thưởng là quyết tâm theo đuổi ngành công nghệ thông tin, đặc biệt là các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và bảo mật. Quang Bắc tin rằng đó chính là nơi tư duy logic được chuyển hóa thành những giá trị mang ý nghĩa thực tiễn cho đất nước.

Câu chuyện đam mê toán học và khát khao ứng dụng tri thức của Quang Bắc đã giúp anh giành được suất học bổng Tinh hoa mở lối tại FPTU. Chàng trai Vĩnh Phúc quyết định chọn nguyện vọng 1 là chuyên ngành An ninh mạng và An toàn số nhằm góp phần giữ cho nền kinh tế số và xã hội hiện đại vận hành an toàn. Quang Bắc bộc bạch rằng để đi xa cần một hệ sinh thái phù hợp, và FPTU chính là môi trường công nghệ hàng đầu, năng động, nơi anh không chỉ học kiến thức chuyên môn mà còn được tham gia các dự án nghiên cứu thực tế cùng những người có chung định hướng.

Nguyễn Thanh Vân: Từ Huân chương Lao động hạng Nhất đến đam mê ngành Truyền thông

Nguyễn Thanh Vân, cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Hà Nội, thu hút người đối diện bằng sự mạnh mẽ của một vận động viên đội tuyển Wushu quốc gia. Theo đuổi thể thao chuyên nghiệp từ năm 10 tuổi với lịch trình vất vả, Vân đã nỗ lực bền bỉ để sở hữu bảng vàng thành tích gồm Huân chương Lao động hạng Nhất, Huy chương Vàng giải Thái Cực thế giới, Huy chương Vàng giải Wushu trẻ Thế giới và Huy chương Vàng giải vô địch Wushu Quốc gia.

Tuy nhiên, đến năm lớp 12, Thanh Vân bắt đầu rẽ hướng sang ước mơ học truyền thông và ngôn ngữ Anh. Dù nhiều người cho rằng thành công rực rỡ nhất chỉ đến khi cô đi tiếp con đường thể thao, Vân vẫn kiên trì tích lũy từng bước nhỏ vì tin vào lựa chọn của chính mình.

Sự kiên định đó giúp nữ sinh đạt tấm bằng IELTS 6.5 và trở nên tự tin, dạn dĩ hơn trước đám đông. Tinh thần dám nghĩ dám làm và liên tục bứt phá giới hạn của Thanh Vân đã chinh phục hoàn toàn hội đồng xét tuyển FPTU, mang về suất học bổng Tinh hoa mở lối làm bước đệm vững chắc cho cô lựa chọn chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện.

Thanh Vân chia sẻ cô lựa chọn FPTU vì môi trường năng động và đặc biệt hứng thú với học phần Trải nghiệm doanh nghiệp vào năm thứ 3. Đây là cơ hội tuyệt vời giúp cô có định hướng rõ ràng, nâng cao kỹ năng mềm và xây dựng mạng lưới công việc trong tương lai.

Phan Thành Nhân: Loạt huy chương ấn tượng và kỳ vọng về môi trường giúp bứt phá giới hạn

Ngay từ khi còn học trung học, Phan Thành Nhân, cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam), đã nhận ra niềm đam mê đặc biệt với công nghệ, nhất là lĩnh vực vi mạch bán dẫn và an ninh mạng bởi đòi hỏi tư duy logic và sự thích nghi không ngừng. Suốt 3 năm THPT, Nhân bền bỉ gặt hái hàng loạt giải thưởng lớn như Huy chương Vàng và Bạc tại kỳ thi Olympic 30/4, Huy chương Bạc Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên cùng Giải Nhất Học sinh giỏi tỉnh Quảng Nam. Dù đạt nhiều thành tích, Nhân vẫn luôn cảm thấy thôi thúc phải lựa chọn con đường khó hơn để tìm kiếm một phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình, và đó là lý do nam sinh tìm đến Trường Đại học FPT.

Quyết tâm của Thành Nhân đã giúp anh giành suất học bổng Tinh hoa công nghệ, mở rộng cánh cửa vào nguyện vọng 1 chuyên ngành An ninh mạng và An toàn số. Việc nhận học bổng không chỉ giúp gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn trao cho Nhân cơ hội rèn luyện trong môi trường hiện đại, gắn liền với thực tiễn.

Thành Nhân chia sẻ anh chọn ngành này vì tiềm năng phát triển ít bị thay thế bởi AI và muốn thử thách giới hạn bản thân. Suất học bổng từ FPTU vừa là sự công nhận cho những nỗ lực đã qua, vừa là động lực lớn để nam sinh Quảng Nam tiếp tục tiến xa hơn trên con đường trở thành một kỹ sư giỏi.

Hành trình của Tuấn Minh, Quang Bắc, Bảo Ngọc, Thanh Vân và Thành Nhân là minh chứng rõ nét nhất cho việc dùng tri thức để định hình tương lai và đóng góp cho xã hội. Với bệ phóng vững chắc từ Trường Đại học FPT, tin rằng 5 mảnh ghép tài năng này sẽ tiếp tục tỏa sáng và viết tiếp những chương mới đầy tự hào trên con đường chinh phục ước mơ.