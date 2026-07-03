Điểm danh 6 "bom tấn" xuyên không Hoa ngữ: Toàn đỉnh cao visual trai xinh gái đẹp, kịch bản thì được khen hay nức nở

Xuyên không từng là một trong những thể loại được yêu thích nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Từ những chuyến du hành về thời Tần, triều Thanh đến việc rơi vào chính thế giới do mình tạo ra, mỗi bộ phim đều mang đến một màu sắc riêng và để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Cỗ Máy Thời Gian

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Huỳnh Dị, Cỗ Máy Thời Gian kể về Hạng Thiếu Long (Cổ Thiên Lạc), một đặc vụ hiện đại đã quay ngược thời gian về thời nhà Tần. Để tìm đường trở về tương lai, anh quyết định giúp Doanh Chính (Lâm Phong) lên ngôi, từ đó bị cuốn vào hàng loạt âm mưu chính trị và những mối tình đầy trắc trở.

Phát sóng năm 2001, bộ phim được xem là một trong những tác phẩm tiên phong của dòng phim xuyên không. Đến nay, nhiều khán giả vẫn đánh giá cao diễn xuất hài hước nhưng không kém phần sâu sắc của Cổ Thiên Lạc, đồng thời dành lời khen cho dàn diễn viên phụ như Giang Hoa, Lâm Phong.

Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Lên sóng cùng năm 2001, Chuyện Tình Vượt Thời Gian đưa khán giả theo chân nữ đạo chích Tiểu Ngoạn Tử (Trương Đình) và nữ cảnh sát Trương Sở Sở xuyên không về thời nhà Minh sau một hiện tượng thiên văn kỳ lạ. Tại đây, 2 người đều gặp định mệnh của mình, đồng thời bị cuốn vào cuộc tranh giành ngôi vị giữa Chu Doãn Văn (Từ Tranh) và Chu Đệ.

Dù kỹ xảo và cách xây dựng tình tiết đã mang dấu ấn của hơn 20 năm trước, bộ phim vẫn được nhiều người yêu thích nhờ không khí nhẹ nhàng, hài hước cùng màn kết hợp ăn ý giữa Trương Đình và Từ Tranh. Không ít khán giả cho rằng đây vẫn là một trong những bộ phim xuyên không đáng nhớ nhất tuổi thơ.

Thần Thoại

Phiên bản truyền hình của Thần Thoại do Hồ Ca đóng chính kể về Dịch Tiểu Xuyên, chàng trai hiện đại vô tình xuyên về thời nhà Tần sau khi mở một chiếc hộp cổ bí ẩn. Từ một người trẻ vô tư, anh dần trưởng thành qua những biến cố lịch sử, trong khi người bạn đồng hành Cao Yếu lại đi theo con đường hoàn toàn trái ngược.

Bộ phim được đánh giá cao nhờ hệ thống nhân vật có chiều sâu. Bên cạnh Hồ Ca, các diễn viên khác như Bạch Băng, Nhậm Tuyền, Trần Tử Hàm đều để lại ấn tượng mạnh. Với nhiều khán giả, đây là tác phẩm thành công trong việc kết hợp yếu tố phiêu lưu, lịch sử và giả tưởng.

Bộ Bộ Kinh Tâm

Không chỉ là bộ phim giúp Lưu Thi Thi vụt sáng, Bộ Bộ Kinh Tâm còn trở thành một trong những tác phẩm xuyên không nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ. Phim kể về Trương Hiểu (Lưu Thi Thi), cô gái hiện đại bất ngờ quay về thời Khang Hy và trở thành Mã Nhĩ Thái Nhược Hi, từ đó bị cuốn vào cuộc tranh đoạt quyền lực giữa các hoàng tử.

Khác với nhiều phim cùng đề tài, Bộ Bộ Kinh Tâm không tập trung vào việc thay đổi lịch sử mà nhấn mạnh sự bất lực của một người hiện đại trước những quy tắc nghiêm ngặt của xã hội phong kiến. Chính điều này đã tạo nên một câu chuyện vừa lãng mạn vừa bi thương khiến cái kết của phim vẫn được nhắc đến sau nhiều năm.

Cung Tỏa Tâm Ngọc

Ra mắt năm 2011, Cung Tỏa Tâm Ngọc đưa Dương Mịch vào hàng ngũ những ngôi sao được săn đón nhất. Phim xoay quanh Lạc Tình Xuyên (Dương Mịch), cô gái hiện đại vô tình xuyên không về triều Thanh và rơi vào mối quan hệ tình cảm phức tạp với các vị hoàng tử.

Bộ phim từng tạo nên cơn sốt lớn nhờ dàn diễn viên nổi tiếng và chuyện tình lãng mạn. Dẫu vậy, kịch bản cùng phần kết vẫn gây nhiều tranh cãi khiến tác phẩm nhận về không ít ý kiến trái chiều. Chỉ có điều, sức ảnh hưởng của bộ phim đối với dòng phim xuyên không là điều khó phủ nhận.

Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn

Là đại diện của thế hệ phim xuyên không mới, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn mang màu sắc hài hước và sáng tạo hơn. Nhân vật chính Trần Tiểu Thiên (Triệu Lộ Tư) là một biên kịch trẻ đã bất ngờ bước vào chính kịch bản mình viết và trở thành tam công chúa Trần Thiên Thiên, nhân vật vốn được định sẵn sẽ "bay màu" ngay từ những tập đầu.

Sự kết hợp ăn ý giữa Triệu Lộ Tư và Đinh Vũ Hề, cùng kịch bản hài hước, tiết tấu nhanh và nhiều tình huống bất ngờ đã giúp bộ phim nhận được phản hồi tích cực. Đến nay, đây vẫn là một trong những tác phẩm xuyên không được nhiều khán giả trẻ nhắc lại mỗi khi nói về dòng phim giả tưởng Hoa ngữ.