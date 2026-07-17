Điểm danh 3 con giáp vận khí lên hương ngày 18/7 Quý Tỵ

Ngày 18/7 rơi vào thứ Bảy, nhằm mùng 5 tháng 6 Âm lịch, là ngày Quý Tỵ nạp âm Trường Lưu Thủy, tức dòng nước chảy dài giữa tiết Tiểu Thử oi nắng. Đây là một ngày Hoàng đạo, trực Khai, mang khí khai thông và mát lành như cơn mưa rào giải nhiệt. Chi ngày là Tỵ, tam hợp cùng Dậu và Sửu, lại lục hợp với Thân, nên năng lượng của ngày dồn về ba con giáp này, mở ra một ngày cuối tuần thuận cả việc lẫn tài.

Trong vòng quay ngũ hành, ngày Quý Tỵ là ngày của nước. Nước không ồn ào mà cứ lặng lẽ chảy, gặp chỗ trũng thì đầy, gặp khe hẹp thì luồn qua, đó cũng là cách vận may đến trong ngày 18/7: Không rầm rộ, nhưng đủ để người tinh ý nhận ra và nắm lấy. Ngày lại rơi đúng cuối tuần nên càng hợp để thong thả sắp xếp, vừa nghỉ ngơi vừa đón những tín hiệu tốt.

1. Tuổi Sửu

Sửu nằm trong tam hợp Tỵ Dậu Sửu nên ngày 18/7 là ngày tài khí tụ về khá đẹp. Một khoản tiền cũ có thể được thu lại, một việc âm thầm làm bấy lâu bắt đầu cho quả ngọt, hoặc đơn giản là chi tiêu trong ngày hanh thông không phát sinh khoản đáng tiếc. Tuổi Sửu vốn bền bỉ, ngày này chỉ cần giữ nhịp là của cải cứ dày thêm. Lời khuyên riêng cho tuổi Sửu: Có lộc thì chia làm ba, một phần cất dành, một phần lo việc cần, một phần nhỏ để tự thưởng cho mình, đừng thấy tiền vào tay mà nới rộng chi tiêu quá đà.

2. Tuổi Thân

Thân lục hợp với chi ngày nên ngày 18/7 mở ra nhiều cơ duyên từ các mối quan hệ, dễ gặp quý nhân hoặc được người quen mách cho một cơ hội tốt. Đây là ngày tuổi Thân giao tiếp có duyên, nói đâu trúng đó, hợp để nối lại liên lạc hay chốt một lời hẹn còn dang dở. Chỉ có điều, vận giao tiếp mạnh cũng dễ khiến tuổi Thân hứa nhiều hơn khả năng. Lời khuyên riêng cho tuổi Thân: Cứ mở lòng đón cơ hội, nhưng giữ lời cho chắc, việc nào nhận thì làm tới nơi, tránh gật đầu vội để rồi khó xử về sau.

3. Tuổi Dậu

Dậu cũng thuộc tam hợp Tỵ Dậu Sửu, lại hợp khí Kim của ngày nên đầu óc minh mẫn, làm việc gọn gàng và dễ được ghi nhận. Một đề xuất được duyệt, một lời khen đúng lúc, hay một việc tồn đọng cuối cùng cũng xong xuôi, tất cả khiến tuổi Dậu thấy công sức của mình có chỗ đền đáp. Tuy là ngày cuối tuần nhưng nếu có việc cần xử lý, tuổi Dậu làm sẽ rất trơn tru. Lời khuyên riêng cho tuổi Dậu: Mạnh dạn nói lên ý kiến và nhận phần việc mình đảm đương được, đây là lúc thể hiện đúng thời điểm để mở đường cho những cơ hội lớn hơn phía sau.

Nhìn chung, ngày 18/7 là một ngày lành và dễ chịu cho Sửu, Thân, Dậu, vận đến theo kiểu êm đềm mà chắc chắn chứ không ồn ào. Điều hay nhất là ngày rơi vào cuối tuần, đủ thong thả để mỗi người vừa đón lộc vừa chăm cho mình: Sắp xếp lại một góc bàn làm việc, gọi một cuộc điện thoại cho người lâu chưa hỏi thăm, hay chỉ đơn giản là uống một ly nước mát và để đầu óc nhẹ đi giữa tiết trời oi nóng. Vận may giống như dòng nước của ngày Quý Tỵ, ai chịu mở lòng và giữ được sự tử tế thì dòng chảy ấy sẽ còn theo mình đi xa hơn cả một ngày.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.