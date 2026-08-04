Điểm danh 3 con giáp may mắn nhất ngày 5/8

Trong vòng quay ngũ hành, ngày Tân Hợi 5/8 mang nạp âm Thoa Xuyến Kim, lại đúng thế tam hợp Hợi Mão Mùi hội thành cục Mộc hiếm có. Soi theo Bát Tự, Nhật Can Tân của ngày này gặp ba con giáp trên ở thế sinh khắc rất riêng, người được Thực Thần cho duyên, người được Tài tinh cho lộc, người được Ấn tinh cho chỗ dựa. Nhưng như mọi lá số khác, giữ được phần lộc ấy hay không vẫn tuỳ vào cách mỗi người đón nhận.

Trong vòng quay của ngũ hành, thứ Tư ngày 5/8 rơi đúng vào ngày Tân Hợi, mang nạp âm Thoa Xuyến Kim, tức chất kim loại đã qua bàn tay chế tác thành trang sức, mềm mại và tinh tế hơn kim loại thô. Chi Hợi của ngày này bắt tay với Mão và Mùi tạo thành thế tam hợp, ba con giáp hợp sức cùng nhau đủ mạnh để kết thành một cục Mộc. Theo Bát Tự, tức môn luận giải vận mệnh dựa trên bốn trụ Năm, Tháng, Ngày, Giờ, Thiên Can của trụ Ngày là Tân, được xem như Nhật Chủ, đại diện cho bản chất và sức mạnh riêng của ngày 5/8.

Nhật Chủ Tân vốn thuộc hành Kim, khi soi chiếu với từng con giáp sẽ sinh ra những mối quan hệ khác nhau mà giới nghiên cứu gọi là Thập Thần, tạm hiểu đơn giản là mười vai trò tượng trưng cho duyên phận, tiền bạc, quý nhân hay chính bản lĩnh của mỗi người. Ngày 5/8, ba con giáp Hợi, Mão và Mùi đứng đúng vào thế tam hợp nói trên nên được Nhật Chủ của ngày ưu ái rõ rệt, chỉ có điều mỗi tuổi nhận một luồng trợ lực khác nhau. Vận may như cơn gió, biết đón thì mát, không biết giữ thì tan, ba con giáp dưới đây mỗi người một kiểu lộc, đáng để lắng nghe.

1. Tuổi Hợi

Hợi vốn thuộc hành Thủy, mà Kim của Nhật Chủ sinh ra Thủy nên trong Thập Thần, Hợi rơi đúng vào cung Thực Thần. Thực Thần là ngôi sao của sự khéo léo và duyên ăn nói, đại diện cho những giá trị đến một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, không cần tranh giành mà vẫn được người xung quanh quý mến. Ngày 5/8, tuổi Hợi dễ thấy các mối quan hệ trở nên suôn sẻ hơn hẳn, có thể là một cuộc trò chuyện tình cờ nhưng để lại thiện cảm lớn, một lời mời tụ họp ấm áp, hoặc một cuộc gặp gỡ giúp gắn kết lại tình cảm cũ.

Đây cũng là ngày tuổi Hợi nói gì cũng dễ được lắng nghe, làm gì cũng dễ được thông cảm. Lời khuyên dành cho tuổi Hợi là: Tận dụng sự khéo léo hiếm có của ngày này để chủ động kết nối, gọi một cuộc điện thoại còn dang dở, hoặc nhận lời mời mà bình thường có thể ngại ngần, vì duyên lành ngày Thực Thần không phải lúc nào cũng có.

2. Tuổi Mão

Mão thuộc hành Mộc, mà Kim của Nhật Chủ khắc Mộc nên tạo thành thế Thiên Tài, một nhánh của sao Tài, chỉ dòng tiền đến nhanh, linh hoạt, không cố định. Ngày 5/8, tuổi Mão dễ gặp một khoản thu bất ngờ, có thể là tiền hoa hồng về sớm, một món đồ cũ bán được giá hơn dự tính, hoặc một cơ hội hợp tác nhỏ mở ra thêm nguồn thu ngoài công việc chính.

Chỉ có điều Thiên Tài vốn đến nhanh thì cũng dễ đi nhanh nếu tiêu xài không có kế hoạch. Lời khuyên dành cho tuổi Mão là: Khoản nào về tay, hãy giữ lại ít nhất một phần ba trước khi tính đến chi tiêu, đừng để niềm vui có tiền che mất việc cần dành dụm cho chặng đường dài hơn phía trước.





3. Tuổi Mùi

Mùi thuộc hành Thổ, mà Thổ sinh Kim của Nhật Chủ nên tạo thành Thiên Ấn, ngôi sao đại diện cho quý nhân, sự nâng đỡ và những nguồn lực đến đúng lúc cần nhất. Ngày 5/8, tuổi Mùi dễ nhận được một sự giúp đỡ đến từ người mình không ngờ tới, có thể là một đồng nghiệp cũ giới thiệu cơ hội mới, một người quen lâu năm sẵn sàng cho lời khuyên đúng lúc bế tắc, hoặc một nguồn thông tin quý giúp giải quyết việc đang dang dở.

Thiên Ấn vốn không ồn ào, thường đến âm thầm dưới một lời góp ý hay một cái gật đầu đồng ý, nên tuổi Mùi cần đủ tinh ý để nhận ra. Lời khuyên dành cho tuổi Mùi là: Đừng ngại nhờ vả khi thật sự cần, và nhớ giữ liên lạc với những người từng giúp mình, vì Thiên Ấn của ngày này chỉ mở cửa cho ai biết trân trọng đúng lúc.

Nhìn chung, ngày 5/8 là một ngày mà Nhật Chủ Tân âm thầm nâng đỡ từng con giáp theo một cách rất riêng, người được duyên, người được của, người được người. Nhưng dù là Thực Thần, Tài tinh hay Ấn tinh, tất cả cũng chỉ là luồng trợ lực đến từ bên ngoài, phần quyết định vẫn nằm ở cách mỗi người đón nhận và giữ gìn. Một ngày đẹp không tự thành một đời đẹp, vậy nên thay vì ngồi chờ may mắn tự tìm đến, ba con giáp Hợi, Mão, Mùi có thể chủ động hơn một chút, mở lòng với những cuộc gặp gỡ mới, chi tiêu có tính toán hơn một nhịp, và không quên nói lời cảm ơn với người đã âm thầm giúp mình. Giữ được nhịp ấy, phần lộc của ngày Tân Hợi mới thật sự trở thành phần lộc của riêng mình.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm