Điểm danh 3 con giáp may mắn nhất ngày 4/10

Chủ nhật 4/10/2026 là ngày Tân Hợi, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ, tức ngày 24/8 Âm lịch. Một số luận giải tử vi ngày này ghi nhận tuổi Mùi, Dần và Mão nằm trong nhóm có vận trình tích cực, trong đó tuổi Mùi được đặt ở vị trí nổi bật nhờ thế Tam Hợp, còn Dần và Mão cũng có những điểm thuận lợi về công việc và các mối quan hệ.

1. Tuổi Mùi: Quý nhân xuất hiện, công việc thêm phần thuận lợi

Tuổi Mùi là một trong những con giáp có vận trình đáng chú ý nhất ngày 4/10. Ngày Tân Hợi, Mùi đứng đầu nhóm vận trình tích cực nhờ thế Tam Hợp, mang đến sự hỗ trợ từ các mối quan hệ và tạo điều kiện để bản mệnh giải quyết những việc còn tồn đọng.

Trong công việc, tuổi Mùi có thể cảm nhận rõ sự phối hợp thuận lợi hơn thường ngày. Nếu đang cần sự hỗ trợ của đồng nghiệp, đối tác hoặc cấp trên, bản mệnh có khả năng nhận được phản hồi tích cực. Một vấn đề từng khiến bạn phải suy nghĩ khá lâu cũng có thể tìm được hướng xử lý khi có thêm một góc nhìn mới.

Đây cũng là ngày thích hợp để tuổi Mùi chủ động hoàn thành những việc quan trọng, thay vì tiếp tục trì hoãn. Những người đang kinh doanh có thể chú ý đến khách hàng cũ hoặc các mối quan hệ từng hợp tác, bởi cơ hội đôi khi đến từ những kết nối đã quen thuộc.

Tài chính nhìn chung có dấu hiệu ổn định. Không nhất thiết phải là một khoản tiền lớn bất ngờ, vận may của tuổi Mùi có thể nằm ở việc một khoản thu được giải quyết, một giao dịch diễn ra thuận lợi hoặc một kế hoạch kiếm tiền bắt đầu có tín hiệu khả quan.

2. Tuổi Dần: Có động lực bứt phá, cơ hội đến từ sự chủ động

Tuổi Dần cũng nằm trong nhóm có vận trình sáng ngày 4/10. Theo luận giải ngày này, Dần được hưởng thế Lục Hợp, giúp các mối quan hệ và công việc có thêm điểm tựa.

Điểm đáng chú ý nhất với tuổi Dần là khả năng biến áp lực thành động lực. Những việc trước đây khiến bản mệnh cảm thấy khó xử có thể dần trở nên rõ ràng hơn khi bạn chủ động đối diện thay vì né tránh. Một cuộc trao đổi thẳng thắn, một quyết định dứt khoát hoặc sự giúp đỡ đúng lúc có thể giúp công việc tiến thêm một bước.

Nếu đang có dự định triển khai một kế hoạch mới, tuổi Dần có thể dành ngày này để hoàn thiện những khâu còn thiếu. Đặc biệt, những công việc liên quan đến giao tiếp, kết nối hoặc thương lượng có thể đem đến một vài tín hiệu đáng khích lệ.

Về tài lộc, vận may của tuổi Dần thiên về cơ hội kiếm tiền thông qua năng lực và công việc thực tế. Đây chưa hẳn là thời điểm để trông chờ vào những khoản lợi nhuận bất ngờ, nhưng lại khá phù hợp để mở rộng nguồn thu hoặc tìm cách nâng cao hiệu quả công việc hiện tại.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể có một cuộc trò chuyện thú vị với người mới quen. Người đang có đôi nên dành thêm thời gian cho đối phương, bởi sự chia sẻ đúng lúc có thể giúp mối quan hệ thêm gắn kết.

3. Tuổi Mão: Mở ra hướng mới, càng kết nối càng có lợi

Tuổi Mão là cái tên thứ ba có nhiều điểm sáng trong ngày 4/10. Tử vi ghi nhận tuổi Mão nằm trong nhóm tuổi hợp với ngày Tân Hợi, đồng thời tuổi Mão hợp vào nhóm có vận trình tích cực nhờ thế Tam Hợp.

Với tuổi Mão, vận may có thể đến thông qua một cơ hội tưởng như rất bình thường. Một lời giới thiệu, cuộc gặp tình cờ hoặc cuộc trò chuyện với người có kinh nghiệm có thể giúp bạn nhìn thấy một hướng đi mới cho công việc.

Nếu đang cảm thấy công việc bị chững lại, đây là lúc tuổi Mão nên thử thay đổi cách tiếp cận. Không nhất thiết phải làm một điều gì quá lớn; đôi khi chỉ cần sắp xếp lại thứ tự ưu tiên, chủ động đề xuất ý tưởng hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ đúng người cũng đủ tạo ra chuyển biến.

Tài chính của tuổi Mão có xu hướng ổn định hơn khi bản mệnh biết kiểm soát chi tiêu. Một khoản tiền tưởng phải chờ lâu có thể có tiến triển, hoặc một cơ hội hợp tác mới mở ra khả năng tăng thêm nguồn thu. Về tình cảm, đây là ngày thích hợp để tuổi Mão dành thời gian cho gia đình và những người thân thiết. Người độc thân có thể mở rộng giao tiếp, trong khi người đang yêu dễ nhận được sự quan tâm từ nửa kia.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.