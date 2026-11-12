Điểm danh 3 con giáp may mắn nhất ngày 13/11

Thứ Sáu ngày 13/11 mở ra bằng ngày Tân Mão, nhằm mùng 5 tháng 10 Âm lịch. Tân thuộc Kim, Mão thuộc Mộc, Kim khắc Mộc nên đây là ngày chế nhật, nghiêng về mức cát vừa phải, không bốc đồng cũng không u ám. Điều đáng chú ý hơn là ngày mang trực Định, vốn gợi đến sự ổn định, nói là làm, hợp để chốt những việc đã bàn từ lâu. Người xưa có câu "mùng năm, mười bốn, hai ba", dặn rằng những ngày này nên cẩn trọng với việc lớn như đi xa hay khai trương. Cẩn trọng không có nghĩa là bó tay, mà là cân nhắc kỹ trước khi quyết. Trong nhịp ấy, những tuổi hợp với chi Mão sẽ thấy mọi thứ dễ thở hơn. Tam hợp của Mão gồm Hợi và Mùi, còn Tuất là lục hợp, vì vậy ngày 13/11 gọi tên ba con giáp Hợi, Mùi và Tuất.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là cái tên đầu tiên của ngày, bởi Hợi vừa nằm trong tam hợp với Mão, vừa đúng vào tháng Kỷ Hợi, nên có cảm giác như được trời đất nhường chỗ. Vùng vận nổi bật của tuổi này là công việc và những việc cần chốt. Một bản hợp đồng bấy lâu còn lấn cấn nay có thể được ký, một khoản thỏa thuận được hai bên gật đầu, hoặc một việc dang dở từ đầu tuần cuối cùng cũng có hồi kết.

Người làm kinh doanh sẽ thấy đối tác dễ nói chuyện hơn, người đi làm công sở dễ nhận được sự đồng thuận của người xung quanh. Cuối tuần cũng là lúc nhiều người muốn dọn bàn làm việc cho nhẹ lòng, và với tuổi Hợi, ngày này làm điều đó rất thuận. Lời khuyên dành cho tuổi Hợi là: Đọc kỹ từng điều khoản trước khi ký, vì ngày thuận không có nghĩa là bỏ qua chi tiết, và một cái gật đầu nhanh đôi khi lại tốn nhiều thời gian sửa sau này.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi cùng nhóm tam hợp với Mão, và nếu Hợi gặp may ở nơi làm việc thì Mùi gặp may ở những điều gần gũi hơn: Gia đình và các mối quan hệ thân thiết. Ngày 13/11 có thể là ngày bạn nhận được một cuộc gọi hỏi han từ người thân ở xa, một bữa cơm chiều ấm cúng hơn thường lệ, hay một cuộc trò chuyện giải tỏa được điều bạn mang trong lòng cả tuần nay.

Người đang có đôi dễ thấy hai bên hiểu nhau hơn, người còn một mình cũng có thể nhận được lời mời gặp gỡ nhẹ nhàng từ bạn bè. Với tuổi Mùi, may mắn ở ngày này không nằm ở những con số mà nằm ở cảm giác được an ủi, được lắng nghe và được ở bên đúng người. Lời khuyên dành cho tuổi Mùi là: Dành một khoảng thời gian trọn vẹn cho người thân, tắt thông báo điện thoại khoảng một tiếng và nghe họ kể hết câu chuyện, vì có những điều chỉ vào được lòng người khi mình chịu ngồi yên.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là lục hợp của Mão, kiểu hợp đôi, thân thiết và bền bỉ. Vùng vận nổi bật của tuổi này trong ngày 13/11 là tài lộc, nhưng là loại lộc đến đều tay chứ không phải lộc bất ngờ. Đó có thể là một khoản tiền chờ lâu cuối cùng cũng về, một đơn hàng nhỏ nhưng khách quay lại, hay một cách cắt giảm chi phí mà bạn vẫn để ý bấy lâu nay bỗng thành hiện thực. Người buôn bán nhỏ dễ gặp khách quen ghé thăm, người làm công ăn lương có thể nhận tin tốt về khoản thưởng cuối năm.

Điều đáng quý là lộc này đến nhẹ nhàng, nên cũng dễ trôi đi nếu mình không để ý. Cuối tuần lại là lúc nhiều người muốn thưởng cho mình sau một tuần dài, và những khoản "chi cho vui" cộng lại có thể nhiều hơn dự tính. Lời khuyên dành cho tuổi Tuất là: Ghi lại khoản tiền mới về vào một chỗ riêng và quyết định trước cách dùng nó, như vậy lộc vào rồi sẽ ở lại.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.