Điểm danh 3 chòm sao may mắn nhất ngày 5/10

Trong bức tranh chiêm tinh ngày 5/10, có ba điểm sáng đáng chú ý. Thứ nhất, Mặt Trăng ghé cung Sư Tử, nơi sao Hỏa và sao Mộc đang cùng cư ngụ, khiến nguyên tố Lửa được thổi bùng. Đây là năng lượng của sự can đảm, dám nói, dám làm và dám nhận phần thưởng xứng đáng. Thứ hai, Mặt Trời đang ở cung Thiên Bình, mùa của sự hài hòa, kết nối và những thỏa thuận công bằng. Thứ ba, Mặt Trăng đang ở pha khuyết cuối tháng, giai đoạn mà chiêm tinh học gọi là thời điểm thu hoạch và gọn gàng lại, hợp để hoàn tất việc dang dở hơn là ôm thêm việc mới.

Cũng cần lưu ý, sao Kim, hành tinh của tình cảm và tiền bạc, đang nghịch hành ở cung Bọ Cạp. Vì vậy niềm vui trong ngày đến nhiều từ công việc và quan hệ xã hội, còn chuyện chi tiêu lớn hay quyết định tình cảm thì nên chậm một nhịp. Vận may như ngọn lửa, biết giữ thì ấm, để bùng quá thì dễ cháy tay.

Sư Tử

Sư Tử là chòm sao nổi bật nhất ngày 5/10. Khi Mặt Trăng, sao Hỏa và sao Mộc cùng hội tụ ở cung của mình, Sư Tử như đứng giữa sân khấu với ánh đèn chiếu thẳng. Đây là ngày công việc lên hương rõ rệt: Ý tưởng trình bày trong cuộc họp đầu tuần được đánh giá cao, sếp chú ý đến đóng góp lâu nay của bạn, hoặc một dự án đang bế tắc bỗng tìm ra hướng gỡ nhờ sự quyết đoán của bạn. Người làm nghề tự do hay kinh doanh nhỏ dễ được khách giới thiệu thêm khách, tiếng lành lan nhanh.

Có điều, năng lượng Lửa dồi dào cũng dễ khiến Sư Tử nóng vội hoặc muốn mọi người phải nghe theo mình. Một câu nói thẳng quá có thể làm đồng nghiệp chạnh lòng dù bạn không cố ý.

Lời khuyên dành cho Sư Tử là: Hãy tận dụng sự tự tin để nhận việc khó nhất trong tuần, nhưng trước khi phản bác ai đó, hãy hít một hơi và hỏi thêm một câu. Người đứng đầu giỏi là người khiến người khác muốn đi cùng, chứ không chỉ đi theo.

Thiên Bình

Thiên Bình đang ở trong mùa sinh nhật của mình, Mặt Trời chiếu sáng ngay cung bản mệnh, lại thêm Mặt Trăng ở Sư Tử tạo góc thuận với cung Thiên Bình. Vì thế ngày 5/10, Thiên Bình nổi bật ở vùng quý nhân và các mối quan hệ. Một người quen cũ bất ngờ liên lạc với lời mời hợp tác, một buổi gặp gỡ tưởng xã giao lại mở ra cơ hội thật, hay đơn giản là bạn được mọi người tin tưởng nhờ đứng ra dàn xếp một việc khó. Khả năng hòa giải và nói lời dễ nghe của Thiên Bình ngày này được phát huy tối đa.

Tuy nhiên, sao Kim, hành tinh chủ quản của Thiên Bình, đang nghịch hành. Chuyện cũ trong tình cảm có thể bất chợt quay lại, và Thiên Bình vốn hay cả nể, dễ đồng ý những điều mình chưa thật sự muốn.

Lời khuyên dành cho Thiên Bình là: Hãy mở lòng đón các cơ hội kết nối trong công việc, nhưng với chuyện tình cảm hay những lời hứa lớn, cho mình thêm vài ngày suy nghĩ. Nói "để mình xem lại đã" không làm bạn kém duyên, mà giúp bạn giữ được sự cân bằng vốn là điểm mạnh nhất của mình.

Nhân Mã

Nhân Mã cùng nguyên tố Lửa với Sư Tử, nên được Mặt Trăng và sao Mộc ở đây chiếu góc tam hợp rất đẹp. Sao Mộc lại chính là hành tinh chủ quản của Nhân Mã, nên ngày 5/10 vận tài lộc của chòm sao này khá sáng. Đó có thể là khoản tiền thưởng, một hợp đồng được duyệt, hoặc một khoản thu ngoài từ việc làm thêm. Người đang học hỏi, thi cử hay tìm hiểu một lĩnh vực mới cũng dễ gặp thông tin quý hoặc người hướng dẫn tận tình.

Nhân Mã phóng khoáng, nhận tiền vui thì cũng dễ tiêu cho vui. Thêm vào đó, sao Kim nghịch hành khiến những món mua sắm theo cảm hứng trong giai đoạn này dễ khiến bạn tiếc nuối về sau.

Lời khuyên dành cho Nhân Mã là: Hãy chia khoản tiền đến trong ngày thành ba phần. Một phần cho việc cần, một phần để dành, một phần cho trải nghiệm hoặc việc học. Món đồ nào muốn mua, hãy chờ ít nhất ba ngày rồi quyết, nếu vẫn còn muốn thì mới là thật cần.

Ngày 5/10 mang hai sắc thái song song: Lửa của Sư Tử thôi thúc ta hành động, còn sự hài hòa của mùa Thiên Bình nhắc ta đừng quên người xung quanh. Với cả ba chòm sao, cách đón may khôn ngoan nhất là dùng sự tự tin để hoàn tất những việc đang dang dở, đúng với tinh thần của tuần trăng khuyết. Buổi sáng thứ Hai, hãy viết ra ba việc quan trọng nhất của tuần, gửi một lời cảm ơn đến người từng giúp mình, và tạm gác các quyết định lớn về tiền bạc hay tình cảm cho đến khi lòng thật sự rõ ràng.

May mắn của một ngày chỉ là ngọn lửa nhỏ. Thắp sáng được đến đâu, giữ ấm được bao lâu vẫn là ở cách mỗi người nuôi dưỡng nó. Cứ bình tĩnh mà đi, tuần mới sẽ đẹp theo cách của riêng bạn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.