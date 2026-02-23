Trong dân gian, con số 8 vốn dĩ luôn được coi là biểu tượng của sự phát tài, phát lộc, là một ngày hoàng đạo cực kỳ lý tưởng để người ta mở hàng, khai bút hay bắt tay vào những kế hoạch quan trọng với hy vọng một năm xuôi chèo mát mái. Và giữa vòng quay nhộn nhịp của vũ trụ trong ngày đặc biệt này, bầu trời sao lại ưu ái rọi những tia sáng rực rỡ nhất xuống ba cung hoàng đạo đặc biệt, giúp họ như được trải thảm đỏ để đón nhận vô vàn những điều cát lành.

Nếu bạn vô tình lọt vào danh sách những chòm sao may mắn dưới đây, hãy chuẩn bị sẵn sàng một tâm hồn cởi mở và một nụ cười thật tươi để đón nhận những món quà bất ngờ mà vũ trụ sắp sửa gửi gắm ngay trong ngày mùng 8 Tết này nhé.

Kim Ngưu: Lộc lá đầy tay, tiền tài rủng rỉnh gõ cửa từ sáng sớm

Bước sang ngày mùng 8 Tết, Kim Ngưu dường như được Thần Tài ưu ái điểm danh đầu tiên khi chòm sao này đón nhận một luồng sinh khí vô cùng mạnh mẽ liên quan trực tiếp đến chuyện tiền bạc và tài chính cá nhân. Vốn dĩ bản tính của những người thuộc cung Kim Ngưu đã vô cùng cẩn trọng, thực tế và luôn biết cách quản lý chi tiêu trong những ngày lễ Tết, nên bước vào ngày đi làm lại hay khai trương này, họ lại càng cho thấy sự nhạy bén đến kinh ngạc trong việc đánh hơi thấy những cơ hội sinh lời.

Ngay từ lúc bước ra khỏi cửa vào buổi sáng, Kim Ngưu rất dễ bắt gặp những niềm vui nho nhỏ như nhận được một phong bao lì xì khai xuân rực rỡ từ cấp trên, được đối tác cũ bất ngờ liên lạc lại để chốt một đơn hàng lớn, hay thậm chí là một khoản đầu tư từ năm ngoái bỗng nhiên báo lãi đậm đà. Toàn bộ những nguồn năng lượng tích cực này hội tụ lại khiến cho tinh thần của Kim Ngưu vô cùng phấn chấn, làm việc gì cũng thấy trôi chảy, thuận tay và đạt hiệu suất cao gấp mấy lần bình thường.

Lời khuyên nhỏ cho Kim Ngưu trong ngày này là hãy cứ mạnh dạn đưa ra những ý tưởng mới trong cuộc họp đầu năm hoặc quyết đoán hơn trong các quyết định chi tiền đầu tư ngắn hạn, bởi trực giác nhạy bén cùng sự hậu thuẫn của các vì sao sẽ giúp bạn nắm chắc phần thắng, mở ra một đường tài lộc hanh thông rực rỡ kéo dài cho đến tận những tháng giữa năm.

Ma Kết: Công danh rộng mở, sự nghiệp ghi dấu ấn đột phá

Nếu như Kim Ngưu rực rỡ về mặt tiền bạc thì Ma Kết lại là chòm sao được vũ trụ trải thảm đỏ trên con đường công danh sự nghiệp ngay trong ngày mùng 8 Tết vô cùng ý nghĩa này. Xưa nay Ma Kết vốn nổi tiếng là những con ong chăm chỉ, luôn âm thầm nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ, nhưng đôi khi sự cố gắng ấy lại chưa được cấp trên nhìn nhận một cách thật sự thấu đáo.

Thế nhưng, nguồn năng lượng tươi mới của những ngày đầu năm nay sẽ hoàn toàn thay đổi cục diện đó, mang đến cho Ma Kết một bệ phóng hoàn hảo để tỏa sáng và khẳng định năng lực thực sự của bản thân trước đám đông. Có thể ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, bạn sẽ được giao phó một trọng trách lớn lao, trở thành người dẫn dắt một dự án mũi nhọn của công ty, hoặc đơn giản là một ý kiến đóng góp tưởng chừng vô thưởng vô phạt của bạn lại giải quyết được một khúc mắc lớn mà cả đội ngũ đang đau đầu tìm cách tháo gỡ bấy lâu nay.

Sự ghi nhận kịp thời từ những người xung quanh không chỉ mang lại cho Ma Kết sự tự hào, kiêu hãnh mà còn là liều thuốc tinh thần vô giá giúp bạn xua tan đi mọi mệt mỏi, áp lực của năm cũ để hừng hực khí thế bước vào chặng đường mới. Hãy cứ giữ vững phong độ điềm đạm, nụ cười tự tin và cái đầu lạnh đặc trưng của mình, bởi những bước đi vững chãi của bạn trong ngày mùng 8 này chính là nền móng vô cùng vững chắc để xây dựng nên một năm 2026 thăng hoa tột đỉnh trên nấc thang danh vọng.

Song Ngư: Tình duyên nở rộ, quý nhân phù trợ khắp mọi nẻo đường

Khép lại top 3 những chòm sao vượng vận nhất mùng 8 Tết chính là Song Ngư, cung hoàng đạo của sự mộng mơ, tinh tế và một trái tim luôn ngập tràn tình yêu thương ấm áp. Vận may của Song Ngư trong ngày này không đến từ những con số khô khan trong tài khoản ngân hàng hay những bản hợp đồng triệu đô, mà nó tỏa sáng rực rỡ qua lăng kính của những mối quan hệ giữa người với người, mang đến một cảm giác bình yên và hạnh phúc trọn vẹn từ sâu thẳm trong tâm hồn.

Nếu bạn là một Song Ngư còn đang độc thân, đừng ngần ngại nhận lời tham gia vào những buổi tụ tập khai xuân cùng bạn bè hay đồng nghiệp, bởi biết đâu ở ngay giữa chốn đông người ấy, ánh mắt của bạn sẽ vô tình va phải một nửa đích thực mà vũ trụ đã cất công sắp đặt sẵn để bù đắp cho những tháng ngày cô đơn trước kia. Còn đối với những Song Ngư đã có đôi có cặp hoặc đã lập gia đình, ngày mùng 8 Tết sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời để hâm nóng tình cảm, dẹp bỏ những hiểu lầm xích mích nhỏ nhặt trong dịp Tết để cùng nhau hướng về một tương lai gắn kết bền chặt hơn.

Không chỉ thăng hoa trong tình yêu, Song Ngư còn vô cùng may mắn khi đi đến đâu cũng được quý nhân âm thầm giúp đỡ, che chở, từ những việc nhỏ nhặt như đi đường thuận lợi, xe cộ không hỏng hóc cho đến việc gặp được những người đàn anh, đàn chị đi trước sẵn sàng truyền đạt lại những kinh nghiệm quý báu cho công việc. Tất cả những mảnh ghép ngọt ngào ấy hòa quyện lại, tạo nên một ngày mùng 8 Tết đẹp như một bản tình ca êm ái, tiếp thêm sức mạnh để Song Ngư bơi ra biển lớn và đón chờ những điều kỳ diệu ở phía trước.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)