Điểm chung của những tỷ phú ngoại tình

Vụ việc CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận không chung thủy với vợ mới đây đang trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Jensen Huang là một trong những tỷ phú công nghệ nổi tiếng thế giới, đồng sáng lập kiêm CEO của Nvidia - tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực chip và trí tuệ nhân tạo (AI). Cũng từ đó, những ồn ào ngoại tình của các tỷ phú công nghệ khác như Bill Gates hay Jeff Bezos cũng được cư dân mạng đào lại. Đông đảo netizen phát hiện ra họ không chỉ có điểm chung là những doanh nhân nổi tiếng, sở hữu khối tài sản khổng lồ mà còn có một điểm trùng hợp khá thú vị liên quan đến “rửa bát”.

Theo đó, trong khi Bill Gates và Jeff Bezos đều từng chia sẻ rằng họ có thói quen tự rửa bát mỗi tối thì Jensen Huang cũng từng nhắc đến công việc rửa bát trong những câu chuyện về thời trẻ. Nếu hai tỷ phú đầu xem đây là một phần trong sinh hoạt thường ngày thì với CEO Nvidia, đó lại là công việc ông từng làm để kiếm sống.

Bill Gates và Jeff Bezos: Cùng thích rửa bát mỗi tối

Bill Gates từng công khai thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân với một nhân viên Microsoft vào khoảng năm 2000, khi vẫn đang chung sống với bà Melinda French Gates. Cả hai kết hôn năm 1994, có 3 người con và chính thức thông báo ly hôn vào tháng 5/2021, sau 27 năm bên nhau.

Nhà đồng sáng lập Microsoft còn từng khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ một thói quen sinh hoạt khá giản dị: tự tay rửa bát mỗi tối.

Bill Gates từng nói ông thích công việc rửa bát. Ảnh: dailyhunt

Cụ thể, ngày 10/2/2014, Bill Gates tham gia một buổi Reddit AMA (Ask Me Anything - Hỏi tôi bất cứ điều gì). Đây là hình thức hỏi đáp trực tuyến trên nền tảng Reddit, nơi người dùng đặt câu hỏi và khách mời trực tiếp trả lời về nhiều chủ đề khác nhau. Trong buổi giao lưu này, khi được hỏi về một việc ông thích làm nhưng có thể khiến mọi người bất ngờ, Gates tiết lộ: “Tôi rửa bát mỗi tối. Những người khác cũng tình nguyện làm việc đó, nhưng tôi thích tự tay làm theo cách của mình”. Câu trả lời ngắn gọn này sau đó được nhiều trang tin công nghệ và truyền thông quốc tế chia sẻ lại.

Một tỷ phú khác cũng từng nhắc đến thói quen tương tự là Jeff Bezos. Trong cuộc phỏng vấn trên Business Insider, vào năm 2014, nhà sáng lập Amazon cho biết ông thường rửa bát mỗi tối. Khi được hỏi về cuộc sống ở tuổi 50, Bezos chia sẻ rằng dù bận rộn với công việc và có bốn người con, ông vẫn duy trì việc nhà này. Ông hài hước nói mình nhận thấy việc rửa bát giúp vợ tiếp tục yêu quý mình hơn, đồng thời khẳng định: “Tôi khá chắc chắn rằng đó là việc quyến rũ nhất mà mình làm”.

Tỷ phú Jeff Bezos còn thường xuyên rửa bát vào mỗi tối. Ảnh: Getty Images.

Những chia sẻ về chuyện rửa bát của hai tỷ phú đều xuất hiện từ năm 2014, trước khi những ồn ào tình cảm của họ được truyền thông chú ý rộng rãi.

Jeff Bezos cũng từng trở thành tâm điểm chú ý vì bê bối ngoại tình với Lauren Sánchez, cựu MC truyền hình người Mỹ. Thời điểm đó, Bezos vẫn đang trong cuộc hôn nhân với bà MacKenzie Scott (khi ấy là MacKenzie Bezos). Cả hai kết hôn năm 1993, có 4 người con và MacKenzie từng đồng hành cùng chồng trong những ngày đầu xây dựng Amazon.

Tháng 1/2019, Jeff Bezos và MacKenzie bất ngờ thông báo ly hôn sau 25 năm chung sống.

Jensen Huang cũng từng rửa bát, nhưng là khi còn trẻ

Khác với Bill Gates và Jeff Bezos, Jensen Huang không xem rửa bát là thói quen sinh hoạt mỗi tối. Với CEO Nvidia, đây từng là một trong những công việc ông làm để kiếm sống khi còn trẻ.

Ảnh: Getty Images