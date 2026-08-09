Điểm chuẩn Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cao nhất 25,8

Điểm trúng tuyển của các tổ hợp tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch bao gồm điểm thi các môn tương ứng, điểm ưu tiên (nếu có) và điểm cộng (nếu có), tổng điểm được tính theo thang điểm 30.

Các trường hợp cùng điểm trúng tuyển được sử dụng “Mức điều kiện so sánh” để xét tuyển.

Điểm chuẩn cao nhất của trường là ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt với 25,8 điểm.

Nhà trường áp dụng thêm tiêu chí phụ đối với những thí sinh bằng điểm. Với ngành Răng Hàm Mặt, thí sinh cần có điểm thi môn Toán từ 8,25 điểm trở lên. Đối với ngành Y khoa, mức điểm Toán dùng làm tiêu chí phụ là từ 7,75 điểm.

Điểm chuẩn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2026 như sau:

Năm 2026, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 2.116, tăng so với năm 2025 (1.920 chỉ tiêu) và năm 2024 (1.530 chỉ tiêu). Trong đó, ngành Y khoa tuyển sinh 830 chỉ tiêu. Chỉ tiêu này tăng liên tục so với 2 năm trước đó (năm 2025 tuyển 790 thí sinh, năm 2024 tuyển 660 chỉ tiêu).

Xếp thứ 2 về chỉ tiêu tuyển sinh năm nay là điều dưỡng (400 thí sinh). Kế đến, một số ngành tuyển từ 100 chỉ tiêu gồm Dược học, Răng Hàm Mặt, Y tế công cộng. Các ngành còn lại đều tuyển dưới 100 chỉ tiêu mỗi ngành.

Trường tuyển sinh thêm 2 ngành mới gồm Tâm lý học (50 chỉ tiêu) và Kỹ thuật gây mê hồi sức (50 chỉ tiêu).