Điểm chuẩn lớp 10 tại Hà Nội có thể tăng từ 2 - 4 điểm, phụ huynh “nghẹt thở” trước giờ G

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm nay có 93.362 học sinh đăng ký thi vào các trường THPT công lập. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường trên địa bàn TP Hà Nội năm học 2021-2022 là 67.446 học sinh. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có khoảng 26.000 thí sinh không có “vé” vào trường công.

Theo thống kê về điểm thi của Sở GD-ĐT Hà Nội, năm nay, toàn thành phố có 45 thí sinh đạt trên 56 điểm, 274 thí sinh có điểm số từ 55-56, trong khi đó có trên 17.000 thí sinh có số điểm thấp dưới 30, chiếm 18,3%. Phổ điểm thi năm nay được đánh giá là cao hơn so với những năm trước.

Cũng bởi vậy mà không ít phụ huynh đang nóng lòng chờ điểm chuẩn. Chị Nguyễn Thu Hà (Ba Đình, Hà Nội) có con thi vào THPT Tây Hồ đạt 40,5 điểm lo lắng: “Mức điểm này đã cao hơn điểm chuẩn của năm 2019 là 2 điểm, nhưng cũng chưa chắc chắn đỗ vì phổ điểm năm nay cao chung. Gia đình đang rất hồi hộp, nếu có đỗ, mức điểm này cũng chỉ may ra vừa đủ, còn nếu trượt có lẽ cũng thiếu không nhiều”.

Con đỗ vào ngôi trường yêu thích là mong ước của mọi phụ huynh, nhưng cuộc đua vào lớp 10 tại Hà Nội chưa bao giờ hết "nóng". (Ảnh minh họa)

Chị Hà chia sẻ, ngay sau khi biết điểm, chị đã lập tức lên kế hoạch các trường ngoài công lập dự trù cho con, nhưng nguyện vọng lớn nhất vẫn là đỗ vào trường công lập như đã đăng ký.



2 ngày qua sau khi biết điểm, chị Trần Thanh Tú (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng không thể chợp mắt, lo lắng mức điểm chuẩn năm nay sẽ tăng cao. Chị Tú cho biết, con trai chị thi đạt 46,5 điểm, có nguyện vọng vào trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội). “Mức điểm này khá chênh vênh, gia đình vừa hy vọng lại vừa lo, mong con có thể đủ điểm vào trường, bởi đây là ngôi trường con yêu thích và cũng rất gần nhà, thuận tiện cho việc đi lại. Trường hợp con không đỗ, có lẽ sẽ phải chuyển hướng sang học một trường ngoài công lập nào đó. Nhưng thời điểm này, những trường ngoài công lập thuộc hàng top cũng đã khá nhiều hồ sơ, nên việc lựa chọn không hề dễ dàng”, chị Tú chia sẻ.

Chị Hoàng Mai Trang (Long Biên, Hà Nội) thấp thỏm đợi điểm chuẩn trường THPT Nguyễn Gia Thiều. Chị Trang chia sẻ, con gái chị thi được 42 điểm, mức điểm này cao hơn so với năm 2020 (39,75) và cả năm 2019 (41,75). Nhưng chị Trang vẫn không khỏi lo lắng, bởi phổ điểm năm nay cao hơn những năm trước nên cơ hội đỗ vẫn "50-50".

Để chắc chắc, chị Trang đăng ký cho con nguyện vọng 2 vào trường THPT Cao Bá Quát. Phụ huynh này cho biết đặt toàn bộ kỳ vọng vào các trường công, bởi hệ thống trường ngoài công lập ở khu vực Long Biên không nhiều như các quận nội thành khác.

"Từ hôm thi xong cả con và bố mẹ đều lo lắng, nhưng bố mẹ vẫn cố động viên con bình tĩnh, không áp lực, nhưng thực sự bản thân tôi cũng rất căng thẳng. Hy vọng con vào được một môi trường tốt, phù hợp bởi bậc THPT rất quan trọng, là bước đệm để con chuẩn bị xét tuyển đại học", chị Trang nói.

Dự đoán về mức điểm chuẩn trước "giờ G", thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho biết, năm nay phổ điểm thi tăng cao hơn so với những năm trước, bởi đề thi giảm về độ khó và ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thầy Tùng cho rằng, khi so sánh điểm chuẩn, các phụ huynh không nên đối chiếu với điểm của năm 2020, bởi đây là năm thí sinh chỉ làm 3 bài thi, mà nên so sánh với điểm chuẩn của năm 2019.

Theo thầy Trần Mạnh Tùng, điểm chuẩn của các trường năm nay có thể tăng từ 2 - 4 điểm.

Thầy Nguyễn Viết Tiến, giáo viên trường THCS Xuân Sơn (Hà Nội) cho rằng, nhìn chung các bài thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay đều được ra ở mức độ nhẹ nhàng hơn so với những năm trước, số lượng các câu hỏi khó giảm, điểm thi của thí sinh tăng cao. Dự đoán, điểm chuẩn có thể tăng từ 2 - 3 điểm so với những năm trước.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, dự kiến, điểm chuẩn các trường sẽ được công bố trong ngày hôm nay (28/6).

Theo quy chế tuyển sinh mới của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm nay, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa vào 3 trường trung học phổ thông công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.

Về nguyên tắc xét tuyển, đối với các trường THPT công lập không chuyên, học sinh không trúng tuyển NV1 được xét tuyển NV2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1 điểm.

Học sinh không trúng tuyển NV1 và NV2 được xét tuyển NV3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 2 điểm.

Khi hạ điểm chuẩn, các trường THPT công lập được phép nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.