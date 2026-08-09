Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội 2026: Cao nhất 28, thấp nhất 16

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2026. Điểm chuẩn tại cơ sở Hà Nội dao động từ 19,35 đến 28 điểm, trong khi tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh từ 16 đến 21,87 điểm.

Theo đó, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có điểm trúng tuyển cao nhất tại cơ sở chính, đạt 28 điểm.

Một số ngành có mức điểm chuẩn cao gồm Kỹ thuật cơ điện tử 25,70 điểm; Kỹ thuật điện tử 26,67 điểm; Kỹ thuật điện 26,62 điểm; Khoa học dữ liệu 24,67 điểm và Khoa học máy tính 24,63 điểm.

Điểm chuẩn tại cơ sở Hà Nội.

Ở nhóm ngành xây dựng, Kỹ thuật xây dựng lấy 24,45 điểm; Kỹ thuật xây dựng/Xây dựng dân dụng và công nghiệp 25,15 điểm; Kỹ thuật xây dựng/Hệ thống kỹ thuật trong công trình 23,94 điểm; Kỹ thuật xây dựng/Tin học xây dựng 23,96 điểm.

Tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh, điểm chuẩn thấp hơn đáng kể. Ngành Kiến trúc có mức cao nhất, 21,87 điểm.