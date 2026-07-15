Điểm chuẩn công nghệ thông tin các trường phía Nam: Ngành nào sát mốc 30 điểm?

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên: Nhiều ngành sát mốc 30 điểm

3 năm gần đây, điểm chuẩn các ngành học liên quan đến công nghệ thông tin của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) liên tục duy trì ở mức cao, đặc biệt ở các ngành liên quan đến trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu.

Năm 2023, Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 28,05 điểm. Xếp sau là Trí tuệ nhân tạo với 27 điểm. Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin lấy 26,5 điểm, Khoa học dữ liệu 26,4 điểm và Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) lấy 26 điểm. Mức chênh lệch giữa ngành cao nhất và thấp nhất chỉ khoảng 2 điểm, cho thấy sức cạnh tranh cao của khối ngành công nghệ.

Đến năm 2024, điểm chuẩn hầu hết các ngành đều tăng. Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) tiếp tục dẫn đầu với 28,5 điểm, tăng 0,45 điểm so với năm trước. Trí tuệ nhân tạo tăng từ 27 lên 27,7 điểm, trong khi Khoa học dữ liệu tăng lên 26,85 điểm.

Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin cũng nhích lên 26,75 điểm. Riêng Công nghệ thông tin (chương trình tăng cường tiếng Anh) giữ nguyên mức 26 điểm, là ngành duy nhất không có biến động.

Bước sang năm 2025, điểm chuẩn nhiều ngành tăng mạnh. Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) đạt 29,92 điểm, tiến sát ngưỡng tuyệt đối 30 điểm và tiếp tục là ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường.

Trí tuệ nhân tạo tăng lên 29,39 điểm, cao hơn 2,39 điểm so với năm 2023. Khoa học dữ liệu cũng bứt phá lên 28,5 điểm, tăng 2,1 điểm sau hai năm. Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin đạt 27,27 điểm, trong khi Công nghệ thông tin (chương trình tăng cường tiếng Anh) giảm nhẹ xuống 25,87 điểm.

Trường ĐH Bách khoa: Khoa học máy tính có sức hút lớn

Qua ba mùa tuyển sinh 2023-2025, nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) tiếp tục duy trì sức hút lớn. Điểm chuẩn ở hầu hết chương trình đào tạo đều tăng.

Đáng chú ý, từ năm 2024, trường mở thêm ngành Khoa học dữ liệu ở chương trình tiêu chuẩn, trong khi năm 2025 tiếp tục bổ sung các chương trình đào tạo về Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ thông tin thuộc hệ liên kết quốc tế.

Năm 2023, Khoa học Máy tính là ngành có điểm chuẩn cao nhất trong nhóm công nghệ. Ở chương trình tiêu chuẩn, ngành lấy 79,84 điểm (thang 100), cao hơn Kỹ thuật Máy tính 1,58 điểm.

Với chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, Khoa học Máy tính đạt 75,63 điểm, trong khi Kỹ thuật Máy tính là 61,39 điểm. Ở chương trình định hướng Nhật Bản, Khoa học Máy tính lấy 66,76 điểm. Đây là năm trường chủ yếu tuyển sinh hai ngành cốt lõi là Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính trong nhóm công nghệ.

Đến năm 2024, mặt bằng điểm chuẩn tăng rõ rệt. Khoa học Máy tính chương trình tiêu chuẩn tăng lên 84,16 điểm, cao hơn 4,32 điểm so với năm trước và tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu. Kỹ thuật Máy tính cũng tăng mạnh từ 78,26 lên 82,87 điểm.

Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh ghi nhận Khoa học Máy tính đạt 83,63 điểm và Kỹ thuật Máy tính đạt 80,41 điểm, đều tăng đáng kể so với năm 2023. Chương trình định hướng Nhật Bản của Khoa học Máy tính cũng tăng lên 79,63 điểm. Đáng chú ý, năm 2024 ngành Khoa học Dữ liệu lần đầu tuyển sinh và lấy điểm chuẩn tới 82,14 điểm.

Sang năm 2025, điểm chuẩn các ngành công nghệ tiếp tục duy trì ở nhóm cao nhất. Khoa học Máy tính chương trình tiêu chuẩn tăng lên 85,41 điểm, tiếp tục là ngành có điểm chuẩn cao nhất toàn trường. Kỹ thuật Máy tính gần như ổn định ở mức 82,91 điểm, trong khi Khoa học Dữ liệu tăng lên 83,85 điểm.

Ở chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, Khoa học Máy tính đạt 83,74 điểm, gần như không thay đổi so với năm trước, còn Kỹ thuật Máy tính giảm nhẹ xuống 78,66 điểm. Chương trình định hướng Nhật Bản của Khoa học Máy tính đạt 77,05 điểm. Năm 2025, trường cũng tuyển sinh chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế với ngành Trí tuệ nhân tạo lấy 65,50 điểm và Công nghệ Thông tin lấy 57,38 điểm.

Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM): Duy trì ở mức cao

Qua ba mùa tuyển sinh 2023-2025, điểm chuẩn các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ của Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM) nhìn chung duy trì ở mức cao. Trong đó, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu và Khoa học máy tính liên tục giữ vị trí dẫn đầu.

Năm 2023, Trí tuệ nhân tạo là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 27,8 điểm. Ngay sau đó là Khoa học dữ liệu (27,1 điểm). Ba ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm và Công nghệ thông tin cùng lấy 26,9 điểm. Các ngành còn lại dao động từ 25,4 đến 26,3 điểm.

Đến năm 2024, điểm chuẩn hầu hết các ngành đều nhích lên. Trí tuệ nhân tạo tăng lên 28,3 điểm và tiếp tục giữ vị trí cao nhất. Khoa học dữ liệu tăng lên 27,5 điểm, Khoa học máy tính đạt 27,3 điểm, còn Công nghệ thông tin tăng lên 27,1 điểm. An toàn thông tin, Kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin và Thương mại điện tử cũng đều tăng từ 0,1 đến 0,7 điểm. Đây cũng là năm trường mở thêm ngành Thiết kế vi mạch với điểm chuẩn 26,5 điểm.

Sang năm 2025, điểm chuẩn ngành Trí tuệ nhân tăng mạnh lên 29,6 điểm, trở thành ngành duy nhất tiến sát mốc 30 điểm. Khoa học dữ liệu cũng tăng lên 27,7 điểm và Thiết kế vi mạch cũng tăng thêm 0,5 điểm, lên 27 điểm.

Ở chiều ngược lại, nhiều ngành ghi nhận mức giảm so với năm 2024. Khoa học máy tính giảm nhẹ còn 27,2 điểm, Công nghệ thông tin còn 26,6 điểm, Kỹ thuật phần mềm giảm xuống 26 điểm. Hệ thống thông tin giảm còn 24,7 điểm, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu còn 24 điểm, trong khi Thương mại điện tử và chương trình Công nghệ thông tin Việt - Nhật đều giảm xuống dưới 25 điểm.

Nhìn chung, sau ba năm, Trí tuệ nhân tạo là ngành có mức tăng mạnh nhất, từ 27,8 điểm lên 29,6 điểm. Trong khi đó, nhiều ngành công nghệ truyền thống như Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin hay Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu có xu hướng giảm nhẹ trong năm 2025. Điều đó phần nào cho thấy thí sinh đang quan tâm nhiều hơn đến các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và thiết kế vi mạch - những ngành được dự báo có nhu cầu nhân lực rất lớn trong những năm tới.