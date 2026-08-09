Điểm chuẩn Bách khoa Hà Nội cao nhất 29,54, 9,84 điểm/môn vẫn chưa đỗ: Không đùa được!

Chiều 9/8, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học vào 68 chương trình đào tạo năm 2026. Theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động từ 20,06 đến 29,54 điểm.

Mức điểm cao nhất thuộc về chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) với 29,54 điểm. Như vậy, nếu chỉ tính 3 môn xét tuyển và chưa tính điểm ưu tiên, thí sinh cần đạt trung bình gần 9,85 điểm mỗi môn mới chạm mức điểm chuẩn này.

Đứng thứ hai là chương trình Khoa học máy tính (IT1) với 29,27 điểm. Tiếp đó, Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa (EE2) lấy 28,98 điểm, Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano (MS2) lấy 28,64 điểm, Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (ET1) lấy 28,57 điểm và Kỹ thuật Cơ điện tử (ME1) lấy 28,47 điểm.

Đáng chú ý, chương trình mới mở trong năm nay là Khoa học tính toán cho các hệ thống thông minh (MI-E22) cũng có mức điểm chuẩn 27,97 điểm.

Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo tiếp tục là chương trình có điểm chuẩn cao nhất năm 2026 tại Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: HUST)

Hàng loạt ngành vượt mốc 27 điểm

Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn năm nay nhìn chung tăng so với năm 2025, đặc biệt ở nhóm ngành đào tạo STEM. Trong tổng số 68 chương trình, có 3 chương trình có điểm chuẩn trên 29 điểm, 14 chương trình trên 28 điểm và 30 chương trình trên 27 điểm.

Đáng chú ý, có tới 53/68 chương trình có điểm chuẩn trên 24 điểm. Trong khi đó, hai chương trình có mức điểm thấp nhất là BF-E19 và EM-E17 cùng lấy 20,06 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Như vậy, khoảng cách giữa chương trình có điểm chuẩn cao nhất và thấp nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay là 9,48 điểm.

Theo danh sách điểm chuẩn năm nay, có thể thấy mức điểm chuẩn tăng ở nhiều chương trình, đặc biệt nhóm STEM, được đánh giá có liên quan đến nhu cầu nhân lực trên thị trường lao động cũng như hiệu ứng từ các chính sách học bổng của Chính phủ.

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.880 sinh viên và tiếp tục duy trì 3 phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển tài năng, xét theo điểm thi Đánh giá tư duy và xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Hàng loạt chương trình STEM tại Đại học Bách khoa Hà Nội có điểm chuẩn trên 27 điểm trong năm 2026 (Ảnh: HUST)

Điểm chuẩn các ngành của Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay phần lớn đều tăng so với năm ngoái (Ảnh: HUST)

Điểm chuẩn cao, nhưng còn nhiều cách quy đổi

Điểm 29,54 nói trên là mức điểm theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT. Với các phương thức khác, Đại học Bách khoa Hà Nội sử dụng hệ thống quy đổi tương đương giữa điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm xét tuyển tài năng và điểm thi Đánh giá tư duy.

Theo công bố của trường, mức điểm chuẩn cao nhất 29,54 theo điểm thi tốt nghiệp THPT tương đương 96,74 điểm ở xét tuyển tài năng diện 1.2, 96,09 điểm ở xét tuyển tài năng diện 1.3 và 82,12 điểm ở kỳ thi Đánh giá tư duy.

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng công bố độ lệch giữa các tổ hợp xét tuyển. Đối với nhóm ngành kỹ thuật, các tổ hợp A00, A01, B00, D07 và K01 không có độ lệch điểm. Với nhóm ngành kinh tế, giáo dục và ngoại ngữ, các tổ hợp D01, D04 và DD2 cũng không có độ lệch.

Tuy nhiên, với một số chương trình sử dụng tổ hợp thuộc cả hai nhóm trên, điểm chuẩn của A00, A01, B00, D07, K01 có thể cao hơn D01, D04, DD2 là 0,5 điểm.

Điểm chuẩn năm 2026 tiếp tục cho thấy nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật và STEM tại Đại học Bách khoa Hà Nội duy trì sức cạnh tranh rất cao. Đặc biệt, với mức 29,54 điểm, thí sinh phải đạt gần 9,85 điểm mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển mới có thể chạm ngưỡng điểm chuẩn cao nhất của trường năm nay.