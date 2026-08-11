Dịch vụ nấu cơm hộ được giới trẻ săn tìm: “Hãy bình thường hóa việc chi 250.000 đồng 1 tuần để có người nấu cơm bưng nước tận nơi"

Nếu với nhiều người, nấu ăn là cách thư giãn sau một ngày dài thì với không ít người khác, đó lại là... "cực hình". Đặc biệt là dân văn phòng thường xuyên tăng ca, người sống một mình, những ai không khéo bếp núc hay đơn giản là quá bận rộn để vừa đi chợ, sơ chế rồi nấu một mâm cơm hoàn chỉnh.

Thay vì gọi đồ ăn mỗi ngày hay ăn hàng quán như trước, gần đây nhiều người lại tìm đến một lựa chọn mới: thuê người đến tận nhà nấu cơm. Người được thuê sẽ trực tiếp đi chợ (nếu có yêu cầu), chuẩn bị sẵn 3-4 món ăn, dọn dẹp bếp gọn gàng rồi ra về. Việc của gia chủ chỉ còn là tan làm trở về và thưởng thức bữa cơm nóng hổi như đã có người thân chuẩn bị sẵn.

Nấu ăn đôi khi là một "trở ngại" lớn, đặc biệt là với dân văn phòng, người sống một mình, những ai không khéo bếp núc hay đơn giản là quá bận rộn. Ảnh sưu tầm

"Tìm người nấu cơm hộ" bỗng thành từ khóa hot, Threads xuất hiện hàng loạt bài đăng

Những ngày gần đây, chỉ cần tìm kiếm cụm từ "nấu cơm hộ" hay "tìm người nấu cơm" trên Threads sẽ thấy hàng loạt bài đăng với đủ mọi nhu cầu.

Người cần thuê rất đa dạng: từ dân văn phòng thường xuyên tăng ca, người làm 2-3 công việc cùng lúc, người kinh doanh bận rộn cho tới các mẹ bỉm đang ở cữ. Điểm chung của họ là đều muốn được ăn cơm nhà, chủ động nguyên liệu và chế độ dinh dưỡng nhưng lại không có thời gian hoặc không biết nấu ăn.

Nhiều bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác như: "Hãy bình thường hoá việc chi 250k/tuần để có người nấu cơm bưng nước rót tận nơi đi ạ" , "Mọi người ơi có ai ở Hà Nội nấu cơm healthy không ạ?" , hay "Ở Hà Nội khu vực Đống Đa, Thanh Xuân có ai nhận nấu cơm theo yêu cầu không ạ. Em thèm ăn cơm quá mà không có thời gian nấu, ăn cơm ngoài hàng lại không có canh..." .

Có người còn chia sẻ khá chân thật: "Mình không thích nấu ăn và nấu rất dở nhưng lại cực thích ăn cơm nhà. Chỉ cần canh rau, món mặn đơn giản cũng được. Đồ ăn ngoài ăn vài bữa là ngán. Nếu ai nấu dư một chút thì cho mình góp tiền ăn cùng."

Dân mạng người thì đăng bài tìm người nấu cơm hộ, người thì tìm người ăn cơm mình nấu

Ở chiều ngược lại, khi nhu cầu tăng lên thì cũng xuất hiện không ít người sẵn sàng nhận nấu cơm. Có người xem đây là cách kiếm thêm thu nhập, có người đơn giản chỉ vì quá mê bếp núc hoặc sống một mình, nấu nhiều mà không có ai ăn cùng.

Những bài đăng như: "Nghe nói dạo này hot nghề nấu cơm hộ, cơm em nấu như thế này thôi, không mâm nào quá 100.000 đồng, có ai thuê em không?" , "Em ở một mình nhưng rất thích nấu ăn. Ai có nhu cầu ăn cơm nhà thì em có thể nấu theo khẩu vị" , hay "Có bạn nào quanh Thái Hà muốn ăn cơm nhà không? Mình sẽ nấu, công bao nhiêu tùy các bạn trả" ... cũng liên tục xuất hiện kèm hình ảnh những mâm cơm đầy đặn, đẹp mắt.

Đa phần người đăng bài, cả bên thuê lẫn bên nhận nấu, đều là các bạn trẻ.

Ảnh minh hoạ

Chỉ từ vài chục nghìn đồng mỗi bữa, đôi bên đều thấy "được nhiều hơn mất"

Mức giá của dịch vụ khá đa dạng tùy nhu cầu. Có người chỉ nhận tiền mua nguyên liệu rồi nấu miễn phí vì thích vào bếp. Có người nhận nấu với giá khoảng 40.000-50.000 đồng mỗi lần, trong khi nhiều người nhận nấu theo giờ, phổ biến khoảng 70.000 đồng/giờ; một ca kéo dài 2,5 giờ sẽ có giá khoảng 175.000 đồng. Nếu chia theo số thành viên trong gia đình hoặc số bữa ăn, đây được xem là mức chi phí khá hợp lý với nhiều người bận rộn.

Mức giá của dịch vụ nấu ăn khá đa dạng tùy nhu cầu.

Không chỉ giải quyết bài toán "hôm nay ăn gì", dịch vụ này còn đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về những bữa cơm nhà lành mạnh. Người thuê được tự chọn thực đơn, nguyên liệu, hạn chế dầu mỡ hoặc nấu theo chế độ eat clean, giảm cân, ăn healthy hay thực đơn cho trẻ nhỏ. Quan trọng hơn, họ tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi chợ, sơ chế, nấu nướng và dọn dẹp - quỹ thời gian có thể dành cho công việc, nghỉ ngơi hoặc chăm sóc gia đình.

Trong khi đó, người nhận nấu cơm cũng có thêm nguồn thu nhập linh hoạt, đặc biệt phù hợp với sinh viên, nội trợ hoặc những người yêu thích bếp núc. Không ít người cho biết họ cảm thấy vui khi được nấu những bữa cơm có người chờ đợi, vừa thỏa đam mê vừa kiếm thêm thu nhập từ chính kỹ năng của mình.

Không chỉ giải quyết bài toán "hôm nay ăn gì", dịch vụ này còn đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về những bữa cơm nhà lành mạnh. Ảnh minh hoạ

Dịch vụ nấu cơm tại nhà không chỉ được kết nối thông qua các bài đăng trên mạng xã hội mà còn đã xuất hiện trên một số nền tảng cung cấp dịch vụ gia đình, cho phép người dùng đặt lịch để cộng tác viên đến tận nhà nấu ăn theo khung giờ mong muốn. Khách hàng có thể lựa chọn sử dụng nguyên liệu có sẵn hoặc đặt thêm dịch vụ đi chợ, yêu cầu thực đơn, khẩu vị cũng như số lượng món ăn phù hợp với nhu cầu của gia đình. Quy trình đặt lịch được thực hiện ngay trên ứng dụng, giá dịch vụ được hiển thị minh bạch và người nấu đều tuân thủ các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thực tế, dịch vụ thuê đầu bếp hoặc người nấu ăn tại nhà không phải là mô hình mới trên thế giới. Tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản hay Hoa Kỳ, dịch vụ đầu bếp tại gia (private chef/home cook) đã phát triển từ nhiều năm nay.

Ngoài những đầu bếp chuyên nghiệp phục vụ các bữa tiệc, còn có các nền tảng kết nối người cần thuê với những người nấu ăn bán thời gian hoặc các bà nội trợ nhiều kinh nghiệm. Khi nhịp sống ngày càng bận rộn và nhu cầu ăn uống lành mạnh tăng cao, mô hình này cũng dần trở nên phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt trong nhóm người trẻ sống ở các đô thị lớn.