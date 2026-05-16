Địch Lệ Nhiệt Ba sao thế này?

Mới đây, mỹ nữ Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba vừa lọt vào Top tìm kiếm trên MXH về vấn đề nhan sắc. Tuy nhiên, thay vì những lời khen ngợi, người đẹp này lại khiến dân tình hoang mang với ngoại hình khác lạ trong quảng cáo mới.

Gương mặt của nữ diễn viên Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa có vẻ sưng vù, hoàn toàn lệch pha với lời thoại trong quảng cáo mỹ phẩm mà cô đang góp mặt “săn chắc, mỗi góc mặt đều phải gọn gàng”. Điều này làm dấy lên không ít "thuyết âm mưu" trên các diễn đàn giải trí. Có người nghi ngại rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đã lén dùng biện pháp thẩm mỹ nào đó nhưng thất bại, khiến các filter chỉnh ảnh cũng không cứu lại được. Người thì suy đoán nàng mỹ nữ Tân Cương mới...sinh con nên gương mặt mới sưng vù, đậm chất "mẹ bỉm" như vậy. Tuy nhiên, cũng nhiều người bênh vực rằng, có lẽ trạng thái của Địch Lệ Nhiệt Ba không tốt là do quá mệt mỏi mà thôi.

Dù chưa có nguồn chính thống nào xác nhận nguyên nhân phía sau “điểm rơi” nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng rõ ràng, ai cũng nhận ra rằng nữ diễn viên đang trong sự tụt lùi phong độ rõ rệt.

Nhan sắc khác lạ của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình vô cùng hoang mang (Ảnh: QQ).

Thực tế, trong khoảng thời gian gần đây, nàng mỹ nữ Tân Cương vướng không ít nghi vấn trùng tu nhan sắc. Mới tháng trước, khi tham dự sự kiện của nhãn hiệu đình đám Dior, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình phải ngã ngửa với những tấm hình “cam thường” chưa chỉnh sửa không như mơ.

Hay như khi tham gia trình diễn bài múa trên sân khấu gala cuối năm Xuân Vãn, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng gây tranh cãi với gương mặt sưng vù khác lạ, khiến người hâm mộ cũng chẳng thể nhận ra nổi. Khi đó, người hâm mộ Địch Lệ Nhiệt Ba đã đổ trách nhiệm lên đầu stylist, tố người này thiếu chuyên nghiệp, chọn cách make up không phù hợp khiến nữ diễn viên chưa tỏa sáng đúng tầm. Tuy nhiên, giờ đây, khi người đẹp Kiêu Thanh Khởi Nhưỡng liên tục thất thủ về ngoại hình, cư dân mạng bắt đầu lo lắng: Phải chăng “thần nhan” Cbiz đã sụp đổ rồi?

Nhiệt Ba trên sân khấu Xuân Vãn (Ảnh: QQ).

Và tại sự kiện của Dior cách đây không lâu (Ảnh: QQ).

Trang QQ cho biết, nhờ nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo và body cực chuẩn, Địch Lệ Nhiệt Ba thu hút được lượng người hâm mộ cực kỳ đông đảo. Tính đến thời điểm hiện tại, cô là “đỉnh lưu” duy nhất không có tác phẩm tiêu biểu, nổi đình nổi đám nhờ nhan sắc thần thánh và những khoảnh khắc đi thảm đỏ hot đến “thoát vòng”.

Chẳng quá lời khi nói Địch Lệ Nhiệt Ba là ví dụ điển hình cho câu nói “mặt còn, giang sơn còn” của làng giải trí Hoa ngữ. Thế nhưng giờ đây, “bát cơm Tổ nghề ban” của cô nàng đang có dấu hiệu lung lay khi nhiều lần lộ ngoại hình khác lạ, nghi vấn nhan sắc tàn phai vì tuổi tác, “đụng chạm” thẩm mỹ.

Địch Lệ Nhiệt Ba có không ít khoảnh khắc "phong thần" trên thảm đỏ (Ảnh: QQ).

Đây chính là yếu tố đã tạo nên độ hot cho người đẹp này (Ảnh: Sina).

Ngoài ra, còn có người nhắc lại “thuyết âm mưu” từng rầm rộ trên MXH, đó là Địch Lệ Nhiệt Ba thực tế đã rời Trung Quốc và biến mất bí ẩn, hiện tại có thế thân đang thay cô dự sự kiện suốt thời gian qua.

Nghi vấn này rộ lên sau khi loạt ảnh và clip từ sự kiện tuyên truyền cho bộ phim Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng được tiết lộ và trở nên viral mỗi khi Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với vẻ ngoài xuống sắc, khác lạ. Tuy nhiên, càng nhiều người cho rằng, Địch Lệ Nhiệt Ba thay đổi do lạm dụng thẩm mỹ, khiến gương mặt bị sưng vù, khác lạ. Ngoài ra, tình trạng ánh sáng cùng góc quay cũng góp phần khiến nữ diễn viên trông xuống sắc so với thường lệ.

Nhìn chung, công chúng vẫn cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn là "hàng real", chẳng qua đang phải đối mặt với vấn đề tụt dốc nhan sắc mà thôi!

Từng có tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba bị người khác thế thân nhưng chẳng mấy ai tin vào điều này (Ảnh: QQ).

Nguồn: QQ