Địch Lệ Nhiệt Ba đã tỉnh ngộ

Từng có thời, nhắc đến Địch Lệ Nhiệt Ba là khán giả nghĩ ngay đến một mỹ nhân vừa đẹp vừa duyên, lại hoạt bát và lém lỉnh. Nhưng suốt nhiều năm qua, khi liên tục thử sức với ngôn tình và chính kịch, nữ diễn viên lại vấp phải không ít tranh cãi. Và có lẽ đến Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu, chúng ta mới lại thấy được hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba đang trở lại là chính mình.

Ít ai nhớ rằng, thời điểm Địch Lệ Nhiệt Ba bắt đầu gây chú ý không phải nhờ những vai diễn nữ thần sắc sảo mà lại từ nét diễn hài hước, nhí nhảnh. Khi mới vào nghề, vai phụ Cao Văn trong Người Tình Kim Cương của cô đã nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh, biến khán giả thành fan của người đẹp. Lối diễn phóng đại, điên rồ mà đáng yêu của mỹ nhân Tân Cương năm đó thậm chí còn được đánh giá là lấn át cả nữ chính Đường Yên.

Tiếp sau đó, nàng Phượng Cửu ngây ngô, si tình của Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư tiếp tục ghi điểm nhờ sự tinh nghịch, đáng yêu và hàng loạt biểu cảm hài hước. Đây cũng là giai đoạn công chúng nhớ đến cô như một mỹ nhân có thể “gánh mood” cho cả bộ phim, cho thấy Địch Lệ Nhiệt Ba cực kỳ có duyên với dạng vai hài hước nhẹ nhàng, giải trí.

Khi tên tuổi lên hàng đỉnh lưu, mỹ nhân sinh năm 1992 bắt đầu chuyển hướng sang các dự án ngôn tình và chính kịch nhiều hơn. Tuy nhiên, không ít tác phẩm lại nhận phản hồi trái chiều. Ngự Giao Ký (2022) và An Lạc Truyện (2023) là hai đỉnh điểm của sự đóng khung tạo hình cổ trang. Trong cả hai phim ngôn tình này, gương mặt mang đường nét hiện đại, sắc sảo kiểu phương Tây của Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn lạc quẻ với bối cảnh cổ trang đại nam chủ. Kỹ xảo ba xu, tạo hình dìm nhan sắc cùng phản ứng hóa học gượng gạo với các bạn diễn nam (Nhậm Gia Luân, Cung Tuấn) khiến khán giả ngán ngẩm, gọi cô là "cỗ máy đóng phim mì ăn liền".

Qua đến vai Mộ Tư Từ (Bạch Nhật Đề Đăng) mới đây đóng cùng nam diễn viên đàn em kém 8 tuổi Trần Phi Vũ, Nhiệt Ba đã bị chỉ trích nặng nề vì gương mặt lộ rõ dấu hiệu mỏi mệt, lão hóa, khiến cặp đôi đứng cạnh nhau bị mỉa mai là như "cô cháu".

Cố gắng chuyển mình sang dòng phim chính kịch với vai diễn luật sư trong Công Tố Tinh Anh, Địch Lệ Nhiệt Ba lộ rõ sự đuối sức, giống một thần tượng đang diễn vai công chức hơn là một kiểm sát viên thực thụ. Lợi Kiếm Hoa Hồng cũng là một dự án chính kịch đề tài cảnh sát hình sự mà Nhiệt Ba cố gắng bấu víu để chứng minh năng lực khác. Tuy nhiên, lối diễn xuất gồng mình, cố tỏ ra nghiêm túc hoặc biểu cảm một màu của cô tiếp tục bị chê cười, phim hoàn toàn chìm nghỉm khi phát sóng.

Chính vì thế, màn trở lại với một vai diễn đậm màu sắc hài hước trong Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu mới đây được xem như bước ngoặt bất ngờ. Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba không còn cố gắng xây dựng hình tượng nữ thần hoàn hảo. Cô chấp nhận làm xấu, biểu cảm quá đà, tung hứng cùng các nhân vật khác và khai thác triệt để chất hài vốn có.

Vào vai Ngọc Lung - tiền đạo mang áo số 8 của đội Nga Mi, Nhiệt Ba hoàn toàn vứt bỏ gánh nặng thần tượng để thả mình vào logic hài vô lý đặc trưng của Tinh Gia. Không còn những góc máy cố làm nổi bật nhan sắc thanh tú, Địch Lệ Nhiệt Ba trên màn ảnh rộng lần này rực rỡ và tự do hẳn. Nét diễn "vô tri" tự nhiên, thoải mái năm nào của cô đã quay trở lại, nhưng ở một phiên bản nâng cấp, có chiều sâu hơn nhờ sự mài dũa khắt khe từ một bậc thầy dòng phim hài.

Vai diễn này cũng cho thấy sự kính nghiệp của người đẹp Tân Cương, khi cô đã bỏ ra 3 tháng tập huấn thể lực cường độ cao để vào vai. Kết quả là Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu còn đạt thành tích phòng vé cực kỳ ấn tượng. Bộ phim cán mốc 100 triệu NDT chỉ sau khoảng 2 giờ công chiếu, nhanh chóng vượt mốc doanh thu 400 triệu NDT (khoảng 1.400 tỷ đồng) sau 2 ngày và vẫn tiếp tục tăng dần đều. Thậm chí ngay từ giai đoạn mở bán, phim đã phá kỷ lục doanh thu presale mùa hè trong 3 năm gần đây.

Thành công này dĩ nhiên có công lớn của Châu Tinh Trì, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau khi phim ra mắt. Trên các bảng xếp hạng thảo luận, lượng từ khóa liên quan đến cô tăng mạnh, đặc biệt là những chủ đề về “diễn hài”, “biểu cảm tự nhiên” và “quay về đúng sở trường”.

Địch Lệ Nhiệt Ba chưa bao giờ thiếu nhan sắc hay độ nổi tiếng. Điều cô thiếu trong vài năm gần đây là một vai diễn đủ đúng với thế mạnh của mình. Và Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu đang cho thấy khi được đặt vào môi trường phù hợp, nữ diễn viên hoàn toàn có thể tỏa sáng.

Thế nên người ta nói rằng, sau hàng loạt dự án mờ nhạt và thất bại, Địch Lệ Nhiệt Ba rốt cuộc đã tỉnh ngộ. Bởi thứ khiến khán giả nhớ cô nhất vẫn là sự duyên dáng và nguồn năng lượng hài hước từng giúp cô trở thành một trong những mỹ nhân được yêu thích nhất màn ảnh Hoa ngữ.