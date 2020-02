Dịch bệnh ám ảnh cả showbiz: Phim của Hoàng Yến Chibi hoãn chiếu, Bích Phương livestream thông báo dời show

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán do virus Corona gây ra, showbiz Việt cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mới đây, Bích Phương đã chia sẻ thông tin dời bán vé Concert Do you wanna đu. Phía Bích Phương chia sẻ rằng cho đến khi tình hình ổn định và khả quan hơn, Bích Phương sẽ mở bán vé lại.

Bích Phương đã livestream và chia sẻ với khán giả rằng: "Phương muốn mọi người đi đu đưa thì cũng phải có sức khoẻ trước đã. Chúng ta làm gì cũng cần phải có sức khoẻ và Phương cũng không muốn mở bán vé trong bối cảnh dịch bệnh như thế này".

Bích Phương.

Cô nàng cho biết mình đã và đang tập luyện rất nhiều và đặt nhiều tâm huyết cho concert: "Thật sự cũng khá buồn vì concert là một dự án rất lớn cũng như mọi người ở trong ekip đã ấp ủ từ rất lâu rồi. Phương cũng mất nhiều thời gian để luyện tập và chuẩn bị rất nhiều thứ đặc biệt, muốn được chia sẻ với các bạn như là những bài hát mới, những bài hát cũ được phối lại. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại, điều cần thiết là mình phải tạm hoãn buổi bán vé để chờ đợi một tín hiệu tốt hơn liên quan đến dịch bệnh".

Không chỉ riêng Bích Phương và ekip sản xuất concert Do you wanna đu, đoàn phim Bí mật của gió cũng dời lịch khởi chiếu chính thức. Nhà sản xuất Ngô Bích Hạnh chia sẻ rằng vì diễn biến phức tạp của virus Corona nên bộ phim sẽ lùi thời điểm công chiếu. Lịch phát hành chính thức sẽ được nhà sản xuất thông báo sau.

Khả Ngân,

Hoàng Yến Chibi.

Trước đó, diễn viên Sam bộc bạch: "Mấy ngày trước, Sam đi diễn kịch Tết cùng mọi người, lúc tới sân khấu cũng lo lắng lắm, vì sân khấu là nơi tập trung đông người. Nhưng vui một điều là hầu như khán giả đều đeo khẩu trang khi xem kịch, làm mình đứng trên sân khấu cũng yên tâm phần nào".

Sam.

Sam cho hay, cô hy vọng dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát để mọi người an tâm quay trở lại làm việc. Về phần Sam, nữ diễn viên cũng cho biết, cô hạn chế đi đến những nơi đông người trong thời điểm nhạy cảm này. Ngoài ra, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang kháng khuẩn để bảo vệ chính mình.