‘Diana the Musical’ của Netflix đứng đầu năm 2022 đề cử Razzie

Giải Mâm xôi vàng lần thứ 42 công bố những bộ phim mà các nhà phê bình cũng như đa số khán giả ghét cay ghét đắng trong năm qua.

Mâm xôi vàng 2022 cũng “tôn vinh” phim Space Jam: A New Legacy kể về ngôi sao bóng rổ LeBron James (do chính anh ta đóng) với 4 đề cử, bao gồm cả phim tệ nhất, nam diễn viên chính dở nhất.

Roe Hartrampf (vai Thái tử Charles) và Jeanna de Waal (Diana) trong phim DianaIMDB

Ban tổ chức Mâm xôi vàng năm nay cũng nhận thấy ngôi sao Bruce Willis xứng đáng với hạng mục đặc biệt của riêng mình, đề cử 8 bộ phim tệ nhất anh từng tham gia cho hạng mục Màn trình diễn tệ nhất của Bruce Willis trên phim trong năm 2021. Trong khi đó phim nhạc kịch Diana bị coi là tệ ở mức độ "khủng", được đề cử cho đạo diễn tệ nhất, kịch bản tệ nhất và gần như tất cả các hạng mục diễn xuất chính, phụ. Diana ra rạp khi hai tác phẩm khác về Công nương Diana nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình: Spencer với sự tham gia của Kristen Stewart và loạt phim Netflix The Crown, với Emma Corrin trong vai Diana.



Ngôi sao bóng rổ LeBron James đóng chính phim Space Jam: A New LegacyREUTERS

Như thường lệ, Mâm xôi vàng chế giễu những người từng đoạt giải Oscar, đề cử các ngôi sao Jared Leto (phim House of Gucci), Ben Affleck (The Last Duel), Mel Gibson (Dangerous) ở hạng mục Nam diễn viên phụ tệ nhất.

Giải Mâm xôi vàng tự cho mình là "anh em họ xấu xí" với giải Oscar. Bắt đầu trao giải lần đầu vào năm 1980 với tên Mâm xôi vàng, đây là giải được các sinh viên tốt nghiệp trường điện ảnh UCLA cùng hai cựu chiến binh ngành điện ảnh John JB Wilson và Mo Murphy tạo ra.

Hơn 1.100 thành viên của Mâm xôi vàng từ khắp nước Mỹ và khoảng 20 thành viên nước ngoài khác bỏ phiếu cho giải thưởng, theo trang web Razzie. Giải được công bố vào ngày 26.3, trước lễ trao giải Oscar đúng 1 ngày!