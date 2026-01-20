Địa phương có thành tích học sinh giỏi đỉnh nhất năm học 2025 - 2026?

Ngày 19/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công bố đề, đáp án tất cả môn trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026. Đồng thời Bộ cũng công bố danh sách thí sinh đoạt giải.

Theo kết quả được công bố, đoàn TP. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với 207 học sinh đoạt giải trên tổng số 247 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 83,81%. Trong đó, đoàn Hà Nội có 26 giải Nhất, 89 giải Nhì, 54 giải Ba và 38 giải Khuyến khích. Với thành tích này, Hà Nội là địa phương có số lượng giải Nhất và giải Nhì cao nhất cả nước.

Câu hỏi trong bài thi Vật Lý. Theo Báo chính phủ

Thứ tự tiếp theo là đoàn học sinh các trường THPT Chuyên thuộc ĐHQG Hà Nội với 14 giải Nhất. Đoàn học sinh TP. HCM, Ninh Bình, Nghệ An mỗi tỉnh đoạt 10 giải Nhất. Xếp theo sau là Bắc Ninh (9 giải Nhất); Phú Thọ (8 giải Nhất); Thanh Hóa (7 giải Nhất)....

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/12/2025, với sự tham gia của hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước. Số lượng thí sinh tham dự kỳ thi tăng 270 thí sinh so với năm học 2024 - 2025.

Các thí sinh dự thi ở 13 môn học. Số lượng thí sinh từng môn cụ thể như sau: Toán: 679; Vật lí: 676; Hóa học: 662; Sinh học: 678; Tin học: 642; Ngữ văn: 709; Địa lí: 682; Tiếng Anh: 689; Tiếng Nga: 98; Tiếng Pháp: 248; Tiếng Trung Quốc: 197; Tiếng Nhật: 117.

Đề thi các môn dưới dạng bài thi viết. Riêng Tin học thi lập trình trên máy vi tính.

Học sinh được giải quốc gia sẽ có giấy chứng nhận, được xét tuyển thẳng vào nhiều trường đại học. Ngoài ra, tùy theo chính sách của địa phương, các em có thể được phần thưởng.

Các thí sinh đạt thành tích cao sẽ được triệu tập dự thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026, dự kiến tổ chức vào tháng 3. Điều kiện được triệu tập đội tuyển Olympic 2026 là đạt từ 26/40 điểm trở lên môn Toán; 23,25 điểm Vật lý; 26,375 điểm Hóa học; 25 điểm Sinh học và 24,79 điểm Tin học.

