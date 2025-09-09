Địa điểm tổ chức tiệc cưới trọn gói tại trung tâm Hà Nội - Star Galaxy

Vị trí trung tâm, thuận tiện cho ngày trọng đại

Star Galaxy tọa lạc tại 87 Láng Hạ, nơi giao thoa của nhiều trục đường lớn và trung tâm hành chính – văn hóa. Đây là vị trí lý tưởng để cô dâu, chú rể dễ dàng đón tiếp khách mời từ khắp các khu vực của thành phố. Không những vậy, Star Galaxy còn sở hữu riêng sảnh đỗ xe rộng rãi, sức chứa khủng có thể đáp ứng số lượng khách lớn. Chính điểm cộng này cùng giúp trung tâm trở thành lựa chọn của nhiều dâu rể khi thể hiện được sự chu đáo, quan tâm đến khách mời.

Không gian cưới nằm ngay trung tâm Thành phố - Thuận tiện cho việc di chuyển của khách mời

Sảnh tiệc cưới tinh tế và linh hoạt

Sở hữu 4 sảnh tiệc chính với sức chứa đa dạng, có thể linh hoạt phù hợp với các buổi tiệc đính hôn ấm cúng, thân mật cho đến lễ cưới lớn. Không gian sảnh tiệc tại Star Galaxy được thiết kế tối giản, đảm bảo trải nghiệm cho quan khách, mang lại sự ấm cúng, thân mật.

Sảnh Hoa Cỏ May: Linh hoạt điều chỉnh theo quy mô tiệc cưới, sức chứa khoảng 200 khách mang đến không gian ấm cúng, xong vẫn đảm bảo mọi nhu cầu về trang thiết bị sự kiện cho ngày vui của bạn.

Sảnh Hoa Thạch Thảo: Là đại sảnh nằm tại tầng 2 của Star Galaxy với diện tích thoáng đạt, trần cao. Khu vực được thiết kế theo tiêu chuẩn xanh hiện đại, tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài tòa nhà. Sảnh đón thời thượng, gây ấn tượng với khách mời từ những điểm nhấn như chiếc đàn piano cổ điển, khu chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm,...

Sảnh Hoa Tường Vi: Là sảnh cưới lớn nhất tại Trung tâm Star Galaxy với sức chứa 430 người. Nhờ thế mạnh về diện tích, sảnh Hoa Tường Vi dễ dàng thay đổi cách bố trí, mang đến không gian thoáng đãng, dễ dàng tạo sự tương tác sôi động cho ngày trọng đại.

Sảnh Hoa Mộc Lan: Nằm trên tầng 4 của trung tâm, sảnh tiệc có sức chứa lên tới hơn 400 khách mời cùng lúc. Mang phong cách đậm chất châu Âu, quý phái xong sảnh tiệc vẫn thể hiện được nét hiện đại nhờ trang thiết bị âm thanh, ánh sáng rực rỡ.

Sảnh tiệc ấm cúng - Không gian cho mọi tiệc cưới như mơ

Trọn gói dịch vụ cưới tại Star Galaxy

Đến với Star Galaxy, các cặp đôi không chỉ tìm thấy một địa điểm tổ chức tiệc cưới lý tưởng mà còn được trải nghiệm dịch vụ trọn gói toàn diện giúp dâu rể có thêm thời gian tận hưởng bữa tiệc bên bạn bè, gia đình.

Star Galaxy cung cấp trọn gói dịch vụ cưới bao gồm:

Ẩm thực tiệc cưới: Với thực đơn hơn 300 món phong phú, kết hợp hài hòa giữa ẩm thực truyền thống và hiện đại, được chế biến tinh tế bởi đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp. Chúng tôi tự tin, ẩm thực cỗ cưới tại Star Galaxy có thể làm hài lòng được những thực khách dù là khó tính nhất. Bạn có thể tùy ý thiết kế menu phù hợp với nhu cầu, sở thích, thói quen, ăn chay, mặn,…

Trang thiết bị âm thanh - ánh sáng: Star Galaxy trang bị đầy đủ dàn hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, đảm bảo khả năng đáp ứng mọi nhu cầu ca, hát, nhảy múa, mini game,... giúp ngày vui của bạn trở nên trọn vẹn, ghi dấu ấn với bạn bè, quan khách.

Nghi lễ và nhân sự vận hành: Từ MC dẫn chương trình, lễ tân đến đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, tất cả đều sẵn sàng phối hợp để mang đến một buổi lễ trọn vẹn cảm xúc.

Dịch vụ tiệc cưới trọn gói từ A - Z

Chi phí hợp lý - Ưu đãi ngập tràn

Một trong những điểm cộng lớn khiến Star Galaxy được nhiều cặp đôi tin tưởng lựa chọn chính là mức chi phí tổ chức tiệc cưới hợp lý và linh hoạt. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ đa dạng, từ cơ bản đến cao cấp, giúp cô dâu – chú rể dễ dàng lựa chọn theo ngân sách mà vẫn đảm bảo chất lượng, trải nghiệm trọn vẹn.

Bên cạnh đó, tùy vào ưu đãi mùa cưới khác nhau, Star Galaxy cũng mang đến vô số ưu đãi đặc biệt, món quà dành cho dâu rể trong ngày vui: Ưu đãi lên đến 200.000.000đ - Món quà cưới dành cho dâu rể.

- Tặng gói trang trí cưới.

- Tặng sảnh đón khách trần cao thoáng đãng.

- Tặng đồ uống tiêu chuẩn bàn tiệc, tiệc trà.

- Tặng gói chào mừng: lễ tân đón khách, biển chỉ dẫn, màn hình LED.

- Tặng gói dịch vụ trong tiệc: bánh cưới, MC, pháo giấy, bong bóng,...

- Tặng voucher gói chụp ảnh, thuê váy cưới cao cấp.

Sảnh đón khách thiết kế tinh tế - Nơi sản sinh ra những bức ảnh check-in lung linh

Để biết thêm chi tiết về báo giá cũng như nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn, Quý khách vui lòng liên hệ sớm với Star Galaxy để được tư vấn, chọn cho mình sảnh tiệc vừa ý, chuẩn bị cho ngày vui hạnh phúc, ghi dấu ấn trăm năm.