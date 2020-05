Đi xem nhà để mua, 2 người phát hiện thi thể trong chiếc tủ lạnh tiết lộ việc làm giấu xác bà 15 năm để trục lợi của cháu gái

Một người phụ nữ 61 tuổi ở Pennsylvania, Mỹ, vừa bị bắt hôm 27/5 với cáo buộc trộm cắp và giấu thi thể của người bà đã khuất của mình, Glenora Reckford Delahay, trong tủ lạnh suốt 15 năm để nhận tiền từ Dịch vụ An sinh xã hội.

Cynthia đã giữ thi thể của bà mình trong 15 năm.

Người phụ nữ ấy là Cynthia Carolyn Black đã phát hiện bà nằm chết trong nhà ở quận Delaware vào tháng 3/2004. Cynthia không tiến hành an táng mà lôi thi thể của người quá cố xuống hầm và bỏ trong tủ lạnh. Nguyên nhân người này khai nhận là do cần tiền từ Dịch vụ An sinh xã hội.



Nói với cảnh sát, Cynthia cho biết 3 năm sau khi bà mình qua đời, bà ta đã chuyển nhà mang theo chiếc tủ lạnh có chứa thi thể người chết đến Dillsburg, quận York, và sử dụng tiền Dịch vụ An sinh xã hội để chi trả tiền thuê nhà.

Ghi chép của cảnh sát xác định Cynthia chuyển đến Dillsburge vào năm 2007 và thời gian gần đây, bà chủ yếu sống ở khu vực York Haven.

Cảnh sát địa phương cho biết họ nhận được tin báo về thi thể người trong tủ lạnh trong nhà của Cynthia từ ngày 7/2/2019 và không tiết lộ thêm bất kì chi tiết nào về người báo án. Kết quả xét nghiệm ADN giúp cảnh sát xác định được xác chết trong tủ lạnh là bà Glenora. Bà qua đời năm 97 tuổi.

Theo tin tức trên kênh truyền hình địa phương, thi thể của bà Glenora được tìm thấy là nhờ 2 người phụ nữ đang rất quan tâm đến việc mua một số căn nhà trên đường Kralltown. Những người này đã nói với cảnh sát rằng họ đang đi xem xung quanh một tòa nhà thì phát hiện một chiếc túi rác đựng thi thể nằm dưới một tấm chăn trong chiếc tủ lạnh màu trắng.

Ngôi nhà trống nơi phát hiện thi thể trong tủ lạnh.

Cảnh sát đã yêu cầu lệnh bắt giữ Cynthia vào hôm 26/4 nhưng không nói rõ vì sao họ mất đến tận 15 tháng để làm việc này.

Hàng xóm xung quanh nhà Cynthia cho biết bà là một người kín tiếng và không hề thân thiện. Họ rất hiếm khi nói chuyện với Cynthia vì biết bà không thích điều đó.

Phiên điều trần đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10/6 tới.

(Nguồn: Inquirer)