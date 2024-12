Đi viếng bạn cùng lớp về, nam sinh lớp 11 bị xe cán tử vong thương tâm trên cùng con đường

Theo Báo Giao thông, khoảng 10h52 ngày 19/12 tại Km 77+100 QL3 thuộc xóm 7 Xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một học sinh lớp 11 tử vong tại chỗ.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin từ cơ quan công an, thời điểm trên, xe máy BKS 20AA-130.xx do em Trần V.H (SN 2/10/2008 ở TP Thái Nguyên) điều khiển va chạm với ô tô con BKS 20A-099.45 do anh Chu Văn Th (SN 1960) khiến em H ngã xuống đường.

Đúng lúc này, xe đầu kéo BKS 20C-10358 kéo sơ-mi rơ-moóc BKS 20R-01420 do Phạm Văn T (SN 1978 ở Đại Từ, Thái Nguyên) điều khiển hướng từ huyện Phú Lương về TP Thái Nguyên đi tới, cán qua người em H khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Liên quan đến sự việc, Báo Thái Nguyên cũng thông tin, H. gặp tai nạn khi đang trên đường đi viếng bạn học cùng lớp - cũng mới tử vong một ngày trước đó do tai nạn giao thông về. Cụ thể, trước đó 1 ngày (vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 18-12), tại Km6, tuyến Quốc lộ 3, thuộc địa phận xóm 6, xã Sơn Cẩm, cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 học sinh - chính là bạn học cùng lớp với H - tử vong.