Mới đây, các diễn viên của Now We Are Breaking Up đã có dịp tụ hội nhân ngày sinh nhật người đẹp Park Hyo Joo. Có vẻ như các thành viên đã có 1 buổi tiệc nhẹ nhàng và vô cùng ấm cúng.

Trên trang cá nhân của mình, Song Hye Kyo cũng chia sẻ ảnh của nữ diễn viên Park Hyo Joo cùng lời chúc mừng sinh nhật vô cùng ấm áp.

Jang Ki Yong và Song Hye Kyo chung khung hình

Dù bộ phim Now We Are Breaking Up đã chiếu từ năm 2021 nhưng các thành viên trong đoàn đều giữ mối quan hệ vô cùng thân thiết. "Now We Are Breaking Up" của đài SBS là một bộ phim về tình yêu và những cuộc chia tay lấy bối cảnh là ngành công nghiệp thời trang.

Song Hye Kyo đóng vai Ha Young Eun, một nhà thiết kế thời trang với quan điểm sống thực tế vững chắc, trong khi Choi Hee Seo và Park Hyo Joo đóng vai bạn thân của cô ấy là Hwang Chi Sook và Jeon Mi Sook. Không chỉ là bạn thân trong phim, bộ 3 này còn duy trì tình bạn ngoài đời thật và vô cùng gắn bó với nhau.

Bên cạnh sự xuất hiện của đoàn phim, netizen dành trọn sự chú ý cho sự xuất hiện của nam diễn viên điển trai Jang Ki Yong. Mặc dù kém Song Hye Kyo 11 tuổi nhưng khi vào vai nam chính trong phim anh chàng đã khiến mọi người tan chảy vì chuyện tình của cả hai. Vì vào vai quá mượt nên có không ít người "đẩy thuyền" cặp đôi ngoài đời thật. Mặc dù cả hai chỉ đơn thuần là chị em đồng nghiệp thân thiết nhưng màn xuất hiện cùng nhau vẫn khiến fans của cặp đôi xuýt xoa vì quá đáng yêu.