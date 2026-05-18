Đi siêu thị mua đồ, hóa đơn gần 7 triệu chỉ cần thanh toán 1.600 đồng: Bí quyết nằm ở 1 thao tác đơn giản chưa tới 5 giây!

Nếu để ý khi đi siêu thị, chắc chắn bạn sẽ thấy nhân viên thu ngân luôn hỏi câu này khi chúng ta thanh toán: “Bạn có mã tích điểm không?”. Lúc này, có người vì đang vội, hoặc vì nghĩ “thôi chẳng cần” nên từ chối, thanh toán nhanh nhanh rồi còn về. Tuy nhiên như vậy là đang lãng phí chính tiền trong túi mình đó!

Bởi phần lớn các siêu thị đều có chế độ tích điểm sau mỗi lần mua sắm, và số điểm tích lũy được có thể chuyển thành voucher trừ trực tiếp vào hóa đơn của lần mua sau. Như vậy nghĩa là nếu không tích điểm, bạn đang bỏ lỡ nhiều voucher giảm giá vài chục - thậm chí vài trăm nghìn.

Nhìn các “cao thủ tích điểm siêu thị” đây này!

Nếu bạn nghĩ tích điểm mỗi lần đi siêu thị, đổi ra thành tiền cũng chẳng đáng bao nhiêu thì nhầm rồi. Một lần tích điểm có thể không đáng bao nhiêu thật, nhưng 100 lần hay vài trăm lần thì khác. Đây là bằng chứng!

Nhìn số lượng voucher người này áp được khi mua sắm tại Aeon Mall này (Ảnh chụp màn hình)

Một trường hợp khác: Mua sắm tại Aeon Mall, hóa đơn 6.901.600 đồng, thanh toán 1.600 đồng sau khi áp voucher (Ảnh chụp màn hình)

Để được tích điểm và đổi voucher khi mua sắm tại Aeon Mall, bạn chỉ cần tải app AEON Vietnam, đăng ký thành viên bằng số điện thoại. Thế là xong! Mỗi lần đi siêu thị nhớ tích điểm khi thanh toán, và nhớ vào app kiểm tra số điểm tích lũy và đổi lấy voucher. Tại Aeon Mall, cứ mỗi 10.000 đồng chi tiêu, bạn sẽ nhận được 1 điểm (quy đổi tương đương thành 100 đồng). Như vậy là 100 điểm đổi được voucher 10k, 200 điểm đổi được voucher 30k,...

Nhớ kiểm tra và đổi Voucher trước khi điểm tích lũy hết hạn nhé!

Không chỉ Aeon Mall mà cả WinMart hay nhiều siêu thị khác đều có chương trình tích điểm, đổi voucher. Với WinMart, ứng dụng tích điểm WinX được tích hợp ngay trên Zalo, bạn chỉ cần gõ "WinX" trong thanh tìm kiếm của Zalo là được.

Tại WinMart, việc tích điểm sẽ được áp dụng tùy theo từng mặt hàng. Ví dụ khi mua thịt MEATDeli tại hệ thống WinMart, khách hàng đã đăng ký thành viên sẽ được tích điểm 20% trên tổng giá trị sản phẩm MEATDeli (không phải tổng hóa đơn). Hệ số quy đổi là 100 điểm = 1 đồng. Như vậy 1.000.000 điểm sẽ đổi được voucher 10.000 đồng.

Chăm chỉ tích điểm khi đi WinMart, voucher 10k-20k khá dễ kiếm

Nhìn chung, thao tác tải app/đăng ký tài khoản để tích điểm của các siêu thị thường không tốn nhiều thời gian, chỉ khoảng 1-2 phút. Còn thao tác tích điểm thì chưa tới 5 giây, chẳng tội gì không làm. Cứ tích tiểu thành đại thì voucher 10k, 20k không khó kiếm.

Còn để đạt đến mức đổi điểm tích lũy thành voucher tiền triệu, rõ ràng tổng số tiền chi tiêu mua sắm cũng phải gấp hàng trăm lần.

3 điều cần nhớ khi đi siêu thị để tránh "tiêu lố" tiền

1. Lập danh sách trước khi đi mua

Một trong những lý do khiến nhiều người “vung tay quá trán” ở siêu thị là mua theo cảm hứng. Chỉ cần đi ngang quầy bánh kẹo, đồ gia dụng hay thấy biển giảm giá là rất dễ cho thêm vào giỏ hàng dù chưa thực sự cần. Vì vậy, trước khi đi siêu thị, bạn nên ghi sẵn những món cần mua và bám sát danh sách đó.

Ảnh minh họa

Cách này giúp kiểm soát chi tiêu tốt hơn, tránh tình trạng mua lan man rồi về nhà mới nhận ra có nhiều món không dùng tới.

2. Đừng thấy giảm giá là mua ngay

Các chương trình “mua 1 tặng 1”, “giảm 50%" thường đánh đúng tâm lý thích tiết kiệm của người tiêu dùng. Tuy nhiên, không phải món giảm giá nào cũng thực sự cần thiết. Nhiều người mua thêm chỉ vì sợ bỏ lỡ ưu đãi, cuối cùng lại tiêu nhiều hơn dự tính.

Vậy nên khi thấy hàng khuyến mãi trong siêu thị, việc đầu tiên cần làm không phải là lấy bỏ vào xe đẩy, mà là tự hỏi: “Nếu không giảm giá thì mình có mua không?”. Nếu câu trả lời là không, rất có thể đó là khoản chi không cần thiết.

3. Không đi siêu thị khi đang đói hoặc đang buồn

Nghe có vẻ đơn giản nhưng đây là mẹo khá hiệu quả. Khi đang đói, mọi món ăn trong siêu thị đều trở nên hấp dẫn hơn bình thường, khiến bạn dễ mua quá nhiều đồ ăn vặt hoặc thực phẩm không nằm trong kế hoạch. Tương tự, lúc căng thẳng hoặc buồn chán, nhiều người có xu hướng mua sắm để “xả stress”. Vì vậy, nên chọn thời điểm tỉnh táo, thoải mái để đi siêu thị nhằm đưa ra quyết định mua sắm hợp lý hơn và tránh tiêu lố tiền.