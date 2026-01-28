Đi một vòng Trung Quốc chỉ bằng… 1 nồi lẩu? Hà Nội vừa có nơi làm được điều đó!

Nhắc đến ẩm thực Trung Hoa, người ta nghĩ ngay đến sự phong phú của gia vị, độ bùng nổ của hương vị và cả những câu chuyện văn hóa ẩn sau từng món ăn.

Trong đó, lẩu chính là biểu tượng rõ rệt nhất – một món ăn trải dài hàng nghìn cây số từ Tân Cương, Tứ Xuyên cho đến Quảng Đông, Vân Nam.

Điểm đến làm sống dậy tinh thần Con Đường Tơ Lụa

Dưới đây là 5 món lẩu nổi tiếng nhất Trung Quốc mà bất kỳ tín đồ ẩm thực nào cũng nên thử ít nhất một lần.

Lẩu Tứ Xuyên đứng đầu danh sách nhờ vị cay tê hoa tiêu, nước dùng đỏ sẫm bùng nổ cảm xúc.

Lẩu Tứ Xuyên Mala

Lẩu Cà Chua Tân Cương lại mang phong vị thanh – chua – ấm, dễ ăn và rất hợp khẩu vị Việt.

Lẩu cà chua Tân Cương

Nhẹ nhàng hơn là Lẩu Nấm Vân Nam – ngọt tự nhiên từ nhiều loại nấm rừng. Lẩu Gà Hải Nam đại diện cho sự tinh tế, nước dùng trong, thơm nhẹ và không cay. Cuối cùng là Canh Cá Dưa Cay – món lẩu đường phố đang "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội nhờ vị chua – cay – béo cực dễ ghiền.

Vậy ở Hà Nội… đâu có thể thưởng thức đủ 5 món lẩu "trứ danh" này?

Hiện nay, không nhiều nhà hàng tại Hà Nội phục vụ đa dạng các vùng vị Trung Hoa trong cùng một menu.

Tuy nhiên, một điểm đến mới được giới trẻ nhắc đến nhiều thời gian gần đây là: Lửa Đỏ Tân Cương

– nơi tái hiện hành trình ẩm thực Trung Hoa thông qua 5 loại lẩu đặc trưng, bao gồm: Lẩu Cà Chua Tân Cương; Lẩu Tứ Xuyên; Lẩu Nấm Vân Nam; Lẩu Gà Hải Nam; Canh Cá Dưa Cay.

Nhà hàng phục vụ đa dạng các vùng vị Trung Hoa trong cùng một menu.

Bên cạnh đó còn có vịt quay Quảng Đông, xiên nướng Tân Cương, và nhiều món mang dấu ấn "Con đường Tơ Lụa".

Vịt quay Quảng Đông

Điểm đặc biệt ở đây không nằm ở số lượng món, mà ở sự cầu kỳ: xương hầm 8 giờ, thảo mộc rang tay, thịt chọn theo từng món, nước chấm pha theo từng vùng vị.

Chính sự tỉ mỉ này khiến nhiều thực khách đánh giá Lửa Đỏ Tân Cương là "một bản đồ ẩm thực Trung Hoa thu nhỏ giữa Hà Nội".

Lửa Đỏ Tân Cương - Hành trình tinh hoa ẩm thực Trung Hoa

Địa chỉ: 69 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 090.223.5383